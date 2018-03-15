«Мы видим полное ничтожество самих «обвинителей»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова главы военного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия должна «уйти и заткнуться» из дискурса Запада об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает RT.

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«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Все это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей», — отметил представитель российского оборонного ведомства.

Как подчеркнул Конашенков, Британия давно превратилась в гнездо для перебежчиков и всевозможных контор для производства фейковых сенсаций, поэтому к фейковым обвинениям в адрес России давно появился иммунитет.

«Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале Вооруженных сил Ее Величества», — заключил Конашенков.

Несколькими часами ранее Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться» — так военный прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании, связанные с обвинением Москвы в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — сказал британский министр, добавив, что, если Москва ответит на высылку дипломатов, Лондон примет это во внимание.

Уильямсон также отметил, что Кремль действует вразрез с международными правилами, используя свои «растущие гибридные возможности» для оказания влияния на страны по всему миру. Почти сразу после этого МИД России ответил Уильямсону.

«А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», — указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о том, вышлет ли Москва британских дипломатов, сказал «обязательно». Он также заявил, что российская сторона будет готова вернуться к сотрудничеству с Евросоюзом только когда партнеры перестанут «следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции и провокации».

«И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые выходят далеко за рамки элементарных приличий», — добавил дипломат.

Вскоре лидеры Франции, Великобритании, США и Германии в совместном заявлении возложили ответственность за отравление Скрипаля на российскую сторону.

«Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность», — пояснялось в тексте заявления.

За три дня до этого президент России Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Запада о «российском следе» в деле об отравлении Скрипаля, передает НСН.

Во время осмотра российским лидером селекционной теплицы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре журналист «Би-би-си» спросил, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава российского государства.

В целом, основной вопрос российских властей состоит в том, что если Лондон, Вашингтон, Берлин и примкнувший к ним Париж обвиняют Москву в причастности к данному делу, то почему они пока не предъявили никаких доказательств, кроме утверждения, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим средством российского производства под названием «Новичок».