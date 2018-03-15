«Хорошо, что не на дипломатическом фронте»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, когда поднимался на сцену форума «Россия — страна возможностей», проходившего на ВДНХ в четверг 15 марта.

Реклама

«Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — сказал с улыбкой Лавров после того, как поднялся.

В этот же день доверенное лицо кандидата в президенты России на выборах 2018 года и по совместительству нынешнего главы государства Владимира Путина режиссер Никита Михалков попал в больницу в Нижнем Новгороде после того, как упал и ударился головой об землю, передает RT.

«Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование», — рассказали в пресс-службе режиссера.

Там отметили, что серьезных повреждений не обнаружено, и Михалков решил продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах. Михалков рассказал, что после обследования в больнице, где ему сделали перевязку, чувствует себя нормально.

«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — пояснил он.

В мае прошлого года телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев появился на публике с ссадинами на лице. По словам телеведущего, он получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле.

Киселев назвал результат случившееся временной сменой имиджа, что «отражает его позицию». Он пояснил, что споткнулся о веревки и «проехался лицом по гравию», когда сажал маслин, передает ФАН.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — сказал журналист.

«Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке», — добавил Киселев.

«Коктебель расположен между двумя заповедниками — Кара-Дагом и Тихой бухтой. Тут своя драма: во времена Хрущева увезли весь песок и привезли меловой гравий, который в шторм делает воду мутной и белой», — так рассказывал телеведущий о местности, где произошел инцидент.

В феврале 2015 года на тот момент президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому тогда было 90 лет, во время обращения к соотечественникам упал с лестницы. Политик выступал перед людьми в международном аэропорту Хараре после визита в Эфиопию, где он был назначен председателем Африканского союза, передает НСН.

«Президент Мугабе споткнулся на плохо выложенной ковровой дорожке в международном аэропорту Хараре, но, что замечательно, избежал падения перед тем, как войти в автомобиль, что указывает на то, что остался невредим», — заявил в связи с этим министр информации Зимбабве Джонатан Мойо.

После этого инцидента порядка 30 сотрудников охраны Мугабе были уволены. Правительственное расследование пришло к выводу, что охранники не сделали достаточно для того, чтобы предотвратить падение главы государства. Местные журналисты отмечали, что на следующем официальном мероприятии с участием президента среди его охранников были уже другие люди.

В том же месяце британская королева Елизавета II больше не будет заводить собак своей любимой породы корги — монарх боится споткнуться о животных и получить серьезную травму. Кроме того, ее величество отказалась от двух щенят норфолк-терьера, предложенных в подарок ее внучкой, принцессой Беатрис.

Как рассказал высокопоставленный придворный, королева боится слишком большого количества собак у ее ног. По словам источника, Елизавета II опасается, что поскользнется и сломает руку или ногу, из-за чего в течение долгого периода не сможет исполнять свои обязанности.

«В конце концов, ей 88 лет, и она не молодеет», — заявил придворный.

Осенью 2014 года Владимир Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» рассказал о том, как однажды сломал ключицу, играя в футбол.

«На своем собственном опыте — играл когда-то, давно, правда, уже, на искусственном поле. Я редко играю в футбол, и играл на стадионе с искусственным покрытием и сломал себе ключицу», — рассказал президент России.

Путин отметил, что всю жизнь он занимался дзюдо без серьезных травм.

«В футбол начал играть, просто споткнулся и воткнулся плечом», — сказал глава государства и подчеркнул, что существуют определенные небезосновательные требования к покрытию поля.