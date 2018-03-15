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Оговорка по Крыму

«Сны и сновидения»: Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Крыме‍

Госдепартамент США подверг резкой критике визит президента России Владимира Путина в Крым, обвинив Москву в «пренебрежении международным порядком». Также в Госдепе пообещали не отменять санкции, пока Крым не будет возвращен под украинскую юрисдикцию. В посольстве России в Вашингтоне заявили в ответ на это, что США пытаются влиять на внутреннюю политику России на фоне грядущих выборов президента.

Врио заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии Хизер Нойерт осудила поездку президента России Владимира Путина в Крым. В заявлении Госдепа также заявляется о «нелегитимном характере» присоединения полуострова к России, а сам текст заявления озаглавлен «Крым — это Украина». Накануне Путин приехал в Крым, где принял участие в патриотическом митинге-концерте.

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Нойерт подчеркнула, что «Путин в ходе предвыборного митинга в Крыму в очередной раз повторил фальшивые притязания России на украинскую территорию», подтвердив тем самым «вопиющее несоблюдение и пренебрежение международными правовыми нормами». В Госдепе добавили, что Москва не уважает территориальную целостность суверенных государств, передает RT.

Нойерт также утверждает, что крымчане «были вынуждены идти на референдум под дулами российских автоматов», и результаты общенародного голосования «не могут быть признаны легитимными». Также в заявлении Госдепа говорится о «колоссальных негативных последствиях» референдума 2014 года и «преследованиях противников аннексии» российскими властями.

Хизер Нойерт подчеркнула, что антироссийские санкции останутся в силе, пока Крым не вернется в состав Украины.

В посольстве России в США заявили в ответ на этот документ, что таким образом Вашингтон пытается вмешиваться во внутриполитические дела РФ на фоне предстоящих выборов президента России. В российской дипмиссии напомнили, что референдум прошел в согласии с международными правовыми нормами, а крымчане «настоящим демократическим способом восстановили историческую справедливость» и решили исправить незаконную передачу Крыма Украине генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1954 году.

«Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, «ты сердишься, значит, ты неправ», — говорится в ответе посольства РФ. Кроме того,

в российской дипмиссии отметили полную интеграцию полуострова и Севастополя в жизнь Российской Федерации, и констатировали неуклонный рост качества жизни в Крыму — зарплата с 2014 года выросла на 60%, а пенсии повысились более чем в два раза.

В ответ на обвинения в ущемлении меньшинств в посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что 95% крымских татар получили российские паспорта, их община широко представлена в органах власти всех уровней, отметили в посольстве. На крымско-татарском языке вещают 58 СМИ, на украинском языке издается 78 периодических изданий, говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.

В целом, заявление Госдепа российские дипломаты охарактеризовали как «надрывное и желчное», сообщает ФАН.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Госдепа по поводу Крыма с выступлением известного психиатра Зигмунда Фрейда о замещении бессознательного. «Что касается заявления Госдепа о том, что «Крым — это Украина», знаете, это похоже на лекцию «Сны и сновидения», — подчеркнула она.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что Госдеп США не имеет права что-то указывать России, «особенно во внутренних делах».

«Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении России и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — подчеркнул депутат.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.