Оговорка по Крыму

Врио заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии Хизер Нойерт осудила поездку президента России Владимира Путина в Крым. В заявлении Госдепа также заявляется о «нелегитимном характере» присоединения полуострова к России, а сам текст заявления озаглавлен «Крым — это Украина». Накануне Путин приехал в Крым, где принял участие в патриотическом митинге-концерте.

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Нойерт подчеркнула, что «Путин в ходе предвыборного митинга в Крыму в очередной раз повторил фальшивые притязания России на украинскую территорию», подтвердив тем самым «вопиющее несоблюдение и пренебрежение международными правовыми нормами». В Госдепе добавили, что Москва не уважает территориальную целостность суверенных государств, передает RT.

Нойерт также утверждает, что крымчане «были вынуждены идти на референдум под дулами российских автоматов», и результаты общенародного голосования «не могут быть признаны легитимными». Также в заявлении Госдепа говорится о «колоссальных негативных последствиях» референдума 2014 года и «преследованиях противников аннексии» российскими властями.

Хизер Нойерт подчеркнула, что антироссийские санкции останутся в силе, пока Крым не вернется в состав Украины.

В посольстве России в США заявили в ответ на этот документ, что таким образом Вашингтон пытается вмешиваться во внутриполитические дела РФ на фоне предстоящих выборов президента России. В российской дипмиссии напомнили, что референдум прошел в согласии с международными правовыми нормами, а крымчане «настоящим демократическим способом восстановили историческую справедливость» и решили исправить незаконную передачу Крыма Украине генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1954 году.

«Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, «ты сердишься, значит, ты неправ», — говорится в ответе посольства РФ. Кроме того,

в российской дипмиссии отметили полную интеграцию полуострова и Севастополя в жизнь Российской Федерации, и констатировали неуклонный рост качества жизни в Крыму — зарплата с 2014 года выросла на 60%, а пенсии повысились более чем в два раза.

В ответ на обвинения в ущемлении меньшинств в посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что 95% крымских татар получили российские паспорта, их община широко представлена в органах власти всех уровней, отметили в посольстве. На крымско-татарском языке вещают 58 СМИ, на украинском языке издается 78 периодических изданий, говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.

В целом, заявление Госдепа российские дипломаты охарактеризовали как «надрывное и желчное», сообщает ФАН.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Госдепа по поводу Крыма с выступлением известного психиатра Зигмунда Фрейда о замещении бессознательного. «Что касается заявления Госдепа о том, что «Крым — это Украина», знаете, это похоже на лекцию «Сны и сновидения», — подчеркнула она.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что Госдеп США не имеет права что-то указывать России, «особенно во внутренних делах».

«Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении России и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», — подчеркнул депутат.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.