Жириновский ответил на слезы Собчак

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале опубликовал комментарий по поводу инцидента с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак в ходе теледебатов. Собчак довели до слез во время прямого эфира на телеканале «Россия 1» накануне, 14 марта.

Фоторепортаж: Собчак довели до слез на дебатах во время прямого эфира __is_photorep_included11682715: 1

По мнению Жириновского, политика — это не «дискуссия друзей», а борьба оппонентов за власть, «тяжелая работа, жесткие споры, иногда крик, риск и даже опасность». Жириновский заявил, что политик должен быть «жестким и жестоким», тем более если это претендент на пост президента России.

По мнению главы либерал-демократов, тираны возвели Россию к величию, в то время как «размазни вроде последнего царя [Николая II] или [президента СССР Михаила] Горбачева довели нашу страну до краха».

Жириновский подчеркнул, что «русскому политику лучше и не начинать карьеру, если он не готов к жестким правилам». «Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит», — подытожил он.

Реклама

В ходе обращения к избирателям на дебатах Ксения Собчак заявила, что другие кандидаты постоянно перебивают ее. Она также попросила ведущего дебатов Владимира Соловьева возместить ей потраченное из-за перебиваний время.

Затем после обращения кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина Собчак заплакала и заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться». Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский в ходе своего обращения призвал не превращать дискуссию с Собчак в травлю. Модератор дебатов Владимир Соловьев, завершая передачу, заявил, что считает безобразием коллективную травлю одного кандидата — особенно, если это доведение до слез женщины.

Конфликт между Собчак и Жириновским начался на телевизионных дебатах 28 февраля. Лидер ЛДПР нецензурно обругал Ксению Собчак в программе Владимира Соловьева. Конфликт произошел в ходе выступления кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина. Жириновский перебил его и обвинил во лжи, после чего Собчак призвала политика к спокойствию.

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — парировал лидер ЛДПР. Он также назвал свою конкурентку «черной грязью». Собчак, в свою очередь, заявила, что участники телепроекта «Дом-2» ведут себя приличнее, чем лидер фракции ЛДПР. Жириновский не остановился, после чего

Собчак решила не терпеть оскорбления в свой адрес и плеснула лидеру либерал-демократов водой из стакана в лицо. «Спрыснула дедушку», — так прокомментировала Собчак свой поступок.

В ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 24» пару дней спустя Собчак и Жириновский вновь вступили в конфликт — на этот раз на фоне обсуждения родственников. «Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он [сын Жириновского] никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии, и заходи, бери все что хочешь», — заявил кандидат от ЛДПР. Собчак прервала Жириновского и заявила, что он помог своему сыну в продвижении по карьерной лестнице — Игорь Лебедев сейчас работает зампредом Госдумы.

«А вам что, не ваш покойный папа [первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак] дорогу открыл?» — ответил ей Жириновский.

Глава ЛДПР, в свою очередь, упрекнул Собчак в том, что она накануне перед своим заявлением о выдвижении встречалась с президентом России Владимиром Путиным. «Я интервью брала, как журналист. Это моя работа, за которую я получаю деньги. Это документальный фильм, он выйдет — я вас приглашу на премьеру», — ответила ему Собчак.

4 марта, Собчак облили водой на дне рождения экс-президента СССР Михаила Горбачева. Нападавшим оказался помощник председателя Мосгордумы Алан Дзуцев. «Это тебе за Жириновского!» — крикнул правонарушитель, плеснув в Собчак водой. «Вы одурели что ли, молодой человек, ***?» — возмущенно отреагировала Собчак на атаку.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с датой воссоединения Крыма с Россией. Кандидатами на пост главы государства стали Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.