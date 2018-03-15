США наложили вето на российско-китайский проект в Совбезе

Делегация США заблокировала совместный проект России и Китая в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский. На сессии Совета Безопасности ООН в среду, 14 марта, США наложили вето на проект декларации РФ и КНР без объяснения причин и обсуждения проекта с членами Совбеза.

По словам Стржижовского, подобные действия со стороны Вашингтона вызывают вопросы об его истинных намерениях на полуострове в контексте «наметившегося потепления в межкорейских отношениях».

Представитель российской миссии также отметил, что в российско-китайском проекте декларации указывались достижения между КНДР и Республикой Корея «на высшем уровне».

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В тексте одностраничного заявления СБ ООН, отклоненного США, подчеркивалась важность позитивной динамики развития Корейского ракетного кризиса. Также РФ и КНР предложили Совбезу поддержать проведение до конца мая встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, и отмечалось значение принятия «конкретных шагов» по снижению международной напряженности.

12 марта стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын желает заключить с США мирный договор и предлагает разместить в Пхеньяне американское посольство. Об этом заявил источник издания Tona Ilbo в администрации Южной Кореи. О своих благих намерениях глава КНДР заявил во время встречи с южнокорейской делегацией. Кроме того, во время предстоящей встречи с Дональдом Трампом лидер КНДР может поднять тему денуклеаризации полуострова.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил в разговоре с RT, что постоянные призывы России к США и КНДР помогли этим странам понять, что другого пути разрешения ситуации, кроме дипломатического, нет. Он отметил, что договоренности Вашингтона и Пхеньяна о встрече представляют «суверенное решение двух стран».

В четверг, 8 марта, глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ен заявил в ходе выступления в Вашингтоне, что Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент США еще примет решение о месте и сроках встречи, но спустя сутки добавила, что

встреча не состоится до тех пор, пока Ким Чен Ын не предпримет конкретных действий для свертывания своей ядерной программы.

Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун посетили Пхеньян 5-6 марта, где провели переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Стороны договорились о проведении еще одной встречи в конце апреля, а Пхеньян заявил о намерении начать переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова. На время диалога КНДР готова временно остановить свою ядерную программу, передает ФАН.

Дональд Трамп при этом отметил, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна достигнут значительный прогресс. «Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение определенного времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет заключено соглашение. Встреча планируется!», — написал Трамп в своем твиттере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США наблюдается «дефицит сотрудничества» в переговорах по КНДР. «Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили. В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем.

Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — подчеркнул Песков.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил еще в начале сентября 2017 года, что не существует военных решений проблем Корейского полуострова. Об этом российский дипломат заявил после шестого ядерного испытания Северной Кореи.

«Для нас очевидно, что военные решения не разрешат конфликт на территории Корейского полуострова», — подчеркнул дипломат. По словам Небензи, текущая ситуация требует «быть спокойными», чтобы избежать действий, которые бы привели к эскалации конфликта. Российский постпред подчеркнул, что все стороны должны вернуться к диалогу, так как это «единственный путь урегулирования проблем» Корейского полуострова, в том числе ядерной.