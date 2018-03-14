Снова канцлер: бундестаг переизбрал Меркель

Ангела Меркель в четвертый раз переизбрана на пост федерального канцлера Германии. Голосование в бундестаге было, по сути, техническим — Меркель и ранее поддерживало большинство депутатов.

К концу своего нового срока она будет находиться у власти уже 16 лет.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», — доложил о решении бундестага глава немецкого парламента Вольфганг Шойбле.

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В голосовании о переизбрании Меркель принимали участие 692 из 709 депутатов, ее кандидатура получила поддержку 364 из них, в то время как необходимый минимум составлял 355 голосов. Всего действительными было признано 688 голосов.

Российский президент Владимир Путин уже передал Меркель свои поздравления. «Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост Федерального канцлера Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

5 марта президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил переизбрать Меркель на посту федерального канцлера, а после голосования в бундестаге утвердил ее в этой должности.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов напомнил, что Меркель — глава правительства и не она определяет политику страны.

«Она — менеджер, она претворяет в жизнь те решения, которые согласованы коалицией. Конечно же, она стремится к тому, чтобы команда работала слаженно, от нее зависит, чтобы в правительстве не было конфликтов. На протяжении последних 13 лет госпожа Меркель доказывала свою способность быть достаточно профессиональным менеджером», — отмечает эксперт.

Он также выразил мнение, что с вероятностью 99% новый срок станет для Меркель последним: «За четыре срока накапливается естественная усталость, каким бы человек талантливым ни был. Уже сама политическая арена, общественность, истеблишмент требуют новых лиц», — пояснил Белов, добавив, что Меркель и сама по опросам и ситуации в стране понимает, что в 2022 году ей придется уйти.

«Посмотрим, насколько ей удастся реализовывать достаточно компромиссный коалиционный договор. В течение ближайших четырех лет будет интересно наблюдать, кто же станет ее наследником в партии», — говорит Белов.

Тернистый путь Меркель

Путь Меркель к этому переизбранию был долгим и непростым — хотя парламентские выборы состоялись уже полгода назад, ни одна из партий не смогла набрать на них необходимое для формирования правительства количество голосов. В итоге начались долгие переговоры о создании правящей коалиции, завершившиеся лишь в начале марта. Все это время Германией управляло временное правительство.

4 марта члены СДПГ проголосовали за формирование «большой коалиции» с возглавляемым канцлером Ангелой Меркель консервативным блоком ХДС/ХСС, а через неделю лидеры ХДС/ХСС и СДПГ подписали коалиционное соглашение, которое определяет политический курс правительства на ближайшие четыре года.

Благодаря тому, что партии все-таки сумели договориться о коалиции, 14 марта будут наконец утверждены министры нового кабинета и проведено первое заседание нового правительства.

Разделение министерских портфелей было оговорено в коалиционном соглашении. Скорее всего, новым министром иностранных дел ФРГ станет экс-глава минюста и член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хайко Маас, сменив на этом посту Зигмара Габриэля. Маас с 2013 года возглавлял министерство юстиции. Само кресло министра юстиции СДПГ также сохранит за собой.

Кроме того, социал-демократы возглавят министерства труда, по делам семьи и экологии, охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

Христианско-демократичекому союзу (ХДС) Меркель достались портфели министерств экономики, обороны, образования и научных исследований, продовольствия и сельского хозяйства. Баварские коллеги партии Меркель по коалиции в Христианско-социальном союзе возглавят министерства внутренних дел, транспорта, экономического сотрудничества и развития.

Переговоры о том, как будут распределены министерские портфели, проходили весьма непросто. Эксперты соглашаются в том, что

ради коалиции Меркель пришлось пожертвовать такими важными ведомствами, как, например, министерством финансов, портфель которого пришлось уступить социал-демократам.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что пока неясно, насколько компромисс с социал-демократами изменит политику ФРГ.

«Правительство — это коллегиальный орган. И хотя канцлер может принимать ряд решений единолично, без поддержки правительства это невозможно. В какой степени этот компромисс будет влиять на общую политику правительства — это пока непонятно. Но, на мой взгляд, сильно влиять не будет, потому что, в целом, Меркель будет больше контролировать это правительство, чем предыдущее», — считает Брутер.

Во время переговоров о формировании альянса партии не соглашались друг с другом по целому ряду ключевых вопросов. В частности, сложно было договориться по финансовой политике Германии и приему беженцев. В итоге Меркель пришлось смириться с квотой в тысячу человек в месяц — речь идет о беженцах, которые хотят воссоединиться со своими семьями, уже находящимися в ФРГ.

Еще одним противоречием, с которым столкнулись участники переговоров, стал статус Крыма. Свободные демократы еще в предвыборных речах говорили, что можно признать текущее положение вещей.

На восточном фронте без перемен

Новое правительство заявило курс на нормализацию отношений с Москвой. Представители нового кабмина, в частности, считают, что с Россией важно сотрудничать в сфере экономики, а также налаживать тесные контакты для установления всеобщего мира и реагирования на глобальные вызовы современности.

«Задачей нашей политики по отношению к России остается возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят возобновить тесное партнерство», — гласит текст подписанного партиями коалиционного соглашения.

Впрочем, далее по тексту речь идет о минских соглашениях. Германия по-прежнему будет придерживаться своей позиции касательно антироссийских санкций — их снимут, только когда Москва будет выполнять минские договоренности. При этом российская сторона постоянно повторяет в своих выступлениях, что исполнение соглашений зависит от Киева.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что политика ФРГ в отношении России, несмотря на наличие обнадеживающих положений в коалиционном соглашении, не изменится в течение ближайших четырех лет. «Во внешней политике отношение к своим европейским партнерам и к России останется таким же. Коалиционный договор — это компромисс, который не предусматривает серьезных изменений», — утверждает Владислав Белов.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что не изменится и политика канцлера. «Меркель не изменит свою политику, потому что она уже сложившийся политик, она будет отталкиваться от своего предыдущего опыта, изменить ее принципиально очень сложно», — констатирует Брутер.