Отравление Скрипаля: Мэй выдвинула России ультиматум

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в понедельник перед парламентом Соединенного Королевства с обвинениями в адрес правительства Российской Федерации. По словам Мэй, за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии несет ответственность Кремль, который «либо организовал покушение на Скрипаля», либо же «утратил контроль над нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом».

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Тереза Мэй выдвинула ультиматум Москве — до вечера вторника, 13 марта, власти РФ должны представить «правдоподобное объяснение» инцидента в Солсбери. В противном случае Лондон будет рассматривать отравление Скрипаля как незаконное применение силы России против Великобритании. «У российских властей есть опыт устранения людей при помощи отравляющих веществ», — подчеркнула Мэй. Она также добавила, что

Москва «считает перебежчиков законной мишенью», а это «косвенно доказывает причастность Кремля к покушению».

Если же британские власти посчитают, что ответ Москвы «не удовлетворяет критериям истины», то Лондон «будет готов пойти гораздо дальше», чем после убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Тереза Мэй не стала конкретизировать возможные меры, ограничившись лишь общей характеристикой серьезности британского ответа.

Также стало известно название яда, которым отравили Скрипаля и его дочь. По словам Мэй, использовавшееся вещество называется «Новичок». Как сообщает «Ъ», нервно-паралитические вещества серии «Новичок» были созданы еще в конце 1980-х годов в ГосНИИ органической химии и технологии (ГНИИОХТ). Тогда этот яд называли самым сильным и не имеющим мировых аналогов химоружием. В 1991 году кураторы создания этого БОВ получили Ленинскую премию. Химическая формула «Новичка» позволяет приводить его в действие непосредственно перед применением, а до того момента оно остается безвредным.

Британская газета The Guradian опубликовала список мер, которые Лондон может предпринять в случае «худшего сценария» — если Москва не объяснится.

Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, объявить бойкот Чемпионату мира по футболу-2018, а также отозвать лицензию на телевещание у телеканал RT, опубликовать информацию о банковских счетах и активах российских политиков и олигархов, арестовать эти средства,

отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT. Наконец, Великобритания может, апеллируя к 5-й статье устава НАТО, потребовать от других стран-участников Североатлантического альянса нарастить свое военное присутствие у границ России и включить РФ в список «стран-пособников терроризма».

11 марта стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон договорился с главой британского МВД Эмбер Радд о разработке нового проекта санкций против России, аналогичного «списку Магнитского». Новый проект предполагает заморозку и арест активов 49 российских чиновников, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека.

В ответ на ультиматум британского премьера Министерство иностранных дел России заявило, что эти инсинуации представляют собой «очередную информационно-политическую кампанию» и «цирковое шоу в парламенте». Официальные представитель МИД РФ

Мария Захарова заявила, что обвинения России в отравлении Скрипаля призваны спровоцировать Москву на необдуманные действия.

По словам Захаровой, перед «сочинением новых сказок» Лондон должен рассказать о результатах расследования предшествовавших дел о гибели бывших российских граждан — перебежчика из ФСБ Александра Литвиненко, олигарха Бориса Березовского и главного свидетеля по делу о смерти аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского — бизнесмена Александра Перепиличного, «загадочно умерших на британской земле».

Член Совета Федерации Игорь Морозов после речи Терезы Мэй заявил, что Москва не оставит без ответа обвинения в свой адрес. «Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — заявил Морозов.

По словам сенатора, прецеденты подобного шантажа и политического давления редки и всегда заканчиваются только разрывом дипломатических отношений или их заморозкой в виде отзыва послов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема об отравлении Скрипаля «не является вопросом Кремля», поскольку Скрипаль работал на одну из британских спецслужб и был отравлен на территории Великобритании.

9 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в деле об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нет конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны. Помимо этого, он указал, что сравнение данного случая со смертью экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, также погибшего в Британии, неуместно. Дипломат назвал происходящее «чистой воды пропагандой, нагнетанием истерики и истерии».

«Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована», — подчеркнул Лавров.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с подозрением на отравление 5 марта в городке Солсбери. По версии медиков, причиной отравления был опиоид фентанил. Ранее Скрипаль был осужден Московским окружным военным судом за шпионаж в пользу британской короны и приговорен к 13 годам строгого режима. В 2010 году его обменяли на Анну Чапман и других российских разведчиков. После этого он получил убежище в Великобритании и продолжал работать на MI6, оказывая помощь в подготовке контрразведчиков и рассказывая механизмы работы российских спецслужб.