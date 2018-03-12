Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Запада о «российском следе» в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля, передает НСН.

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Во время осмотра российским лидером селекционной теплицы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко журналист «Би-би-си» спросил, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава государства, добавив, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, российское руководство не слышало официальных заявлений о причастности российской стороны к делу об отравлении Скрипаля, передает RT.

«Мы не слышали заявления британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — заявил представитель главы российского государства.

Он также отметил, что данная тема «не является вопросом Кремля», так как Скрипаль работал на одну из британских спецслужб и был отравлен на территории Великобритании.

В этот же день бывший агент КГБ Борис Карпичков рассказал о том, что его предупреждали о готовящемся отравлении Скрипаля, кроме того, нападение могло быть совершено и на самого Карпичкова.

По его словам, ему позвонили 12 февраля и сообщили о том, что с ним и некоторыми другими людьми, в том числе и со Скрипалем, произойдет что-то плохое. Карпичков заметил, что в то время ничего не знал о бывшем полковнике ГРУ, а это предупреждение посчитал шуткой.

Бывший советский силовик подчеркнул, что в его адрес и раньше поступали угрозы, но, несмотря на них, он жив. Он добавил также, что в список лиц, которым угрожает опасность, входят восемь человек.

Помимо этого, британские СМИ сообщили, что за несколько недель до инцидента со Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе — бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Отмечалось, что инцидент произошел три месяца назад в графстве Суррей, в доме, где живет 46-летний Шуппе. Предприниматель плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу. Спустя десять дней его выписали, а полиция закрыла дело.

Кроме того, издание привело слова телохранителя и родственника Шуппе, которые отвечали утвердительно, когда их спрашивали об отравлении предпринимателя. После произошедшего со Скрипалем один из соседей зятя Березовского заявил, что попытка аналогичного отравления имела место в доме Шуппе.

Двумя днями ранее власти Великобритании обсудили с Соединенными Штатами и другими союзниками возможность бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщали британские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах Соединенного Королевства.

По их информации, Лондон призвал политиков не ехать на чемпионат мира в России, если в инциденте со Скрипалем обнаружится «российский след». The Times полагает, что инициативу могут поддержать Япония, Австралия и Польша. Не исключается и отказ от выступления самих сборных, передает ФАН.

Вместе с тем, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу 9 марта заявил об отсутствии в деле об отравлении Скрипаля конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны.

«Что касается конкретного вопроса, который вы задали, то мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда», — сказал дипломат.

По его словам, происходящее является «чистой воды пропагандой, чистой воды нагнетанием истерики и истерии». Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва готова при необходимости оказать Лондону содействие расследованию.

«Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные», — пояснил Лавров.

Помимо этого, он указал, что сравнение данного случая со смертью экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, также погибшего в Британии, неуместно.

«Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую так же свалили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована», — заявил дипломат.