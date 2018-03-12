Извинитесь: в Совфеде прокомментировали украинский законопроект «о прощении»

Украинский законопроект «о прощении» является акцией против Крыма, считают в Совфеде. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя слова экс-депутата украинской Рады Андрея Сенченко о законопроекте, обязывающем жителей Крыма и Донбасса «просить прощения» у Киева.

Реклама

Цеков напомнил, что Сенченко — крымчанин, который «работал и жил там долгое время». «Человек с выраженными коррупционными наклонностями, является ярким представителем украинской политической элиты. Понятное дело, что он злобствует, придумывает различные акции против Крыма», — заявил Цеков в беседе с RT. Сенатор отметил, что именно Сенченко — «инициатор перекрытия Северо-Крымского канала, и очень этим гордится».

Цеков также выразил мнение, что киевские власти вольны принимать какие угодно законопроекты, но тем самым лишь усугубят ситуацию в стране. «Что касается извинения, придёт время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами — перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придётся ждать не так долго», — отметил член комитета Совфеда.

Ранее экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко сообщил о подготовке законопроекта «О прощении», в котором жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева за то, что поддержали «страну-агрессора», которой украинские власти считают Россию.

Отдельные статьи из законопроекта Сенченко опубликовал в фейсбуке, приведя даже форму обращения.

«Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны совершил в ущерб интересам Украины уголовное преступление. Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное мной преступление», — такое заявление должны будут подписать желающие «извиниться».

Для согласившихся «попросить прощения» законопроектом предусмотрено «альтернативное наказание» — не уголовный срок, а ограничение в некоторых гражданских правах, запрет на работу в органах власти и преподавательскую деятельность за действия в поддержку российской стороны. В соответствии с опубликованным Сенченко законопроектом «альтернативное наказание» будет действовать в отношении «извинившихся» в течение 5-10 лет.

Данная процедура предусматривается только для жителей Крыма и Донбасса, в то время как для жителей «свободной территории страны» за аналогичные действия «прощения быть не может».

Положения украинского законопроекте «о прощении» также прокомментировал вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс. Крымский политик подчеркнул, что жители полуострова не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину.

«Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады», — сказал Фикс в беседе с РИА Новости.

В начале февраля Андрей Сенченко также объяснял, почему Киев решил не отстаивать Крым посредством военных действий.

По словам экс-политика, если бы на полуострове было введено военное положение, то на Украине стало бы невозможным проведение выборов главы государства — поскольку украинская конституция не предусматривает возможность проведения выборов в условиях войны. Сенченко подчеркнул, что закон изменить было невозможно из-за присутствия в Верховной раде большинства от Партии регионов. По мнению депутата, «регионалы» заблокировали бы поправки, проголосовав против.

Крым стал российским регионом в результате проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

Кстати, в опубликованном накануне в социальных сетях интервью в фильме «Путин» президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. «Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — сказал президент.