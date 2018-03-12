Ким просит мира

Конечная цель политики Ким Чен Ына — заключение мирного соглашения с Вашингтоном, сообщает южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в администрации Южной Кореи. По словам собеседника издания, лидер КНДР хочет также установить с США дипломатические отношения и предлагает открыть в Пхеньяне американское посольство.

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Источник подчеркнул, что такие намерения Ким Чен Ын выразил в ходе встречи с делегатами из Республики Корея. Кроме того, отметил чиновник, в ходе грядущей встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, Ким Чен Ын может затронуть тему денуклеаризации Корейского полуострова.

В четверг, 8 марта, глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ын Ен заявил в ходе выступления в Вашингтоне, что Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, президент США еще примет решение о месте и сроках встречи, но спустя сутки добавила — встреча не состоится до тех пор, пока Ким Чен Ын не предпримет конкретных действий для свертывания своей ядерной программы.

До того времени «все санкции и максимальное давление [на КНДР] должны сохраняться», добавила Сандерс.

Также известно, что южнокорейские власти направят в Северную Корею двух спецпосланников для помощи в налаживании диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Посланниками станут глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ын Ен.

Дональд Трамп при этом отметил, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна достигнут значительный прогресс. «Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение определенного времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет заключено соглашение. Встреча планируется!» — написал Трамп в своем твиттере.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что от КНДР исходят «потенциально позитивные знаки», однако страны все еще не готовы провести переговоры. По словам главы Госдепа, первым шагом должно стать общение, а не официальные дипломатические переговоры. Однако Тиллерсон не уверен, что сейчас уже наступили надлежащие условия для переговоров о северокорейской ядерной программе.

5 марта Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Новый пакет санкционных мер связан с использованием боевого отравляющего вещества VX во время убийства старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Нойерт добавила, что США осуждает применение химического оружия для политических убийств, и не может допустить дальнейшую разработку северными корейцами «любого оружия массового поражения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США наблюдается «дефицит сотрудничества» в переговорах по КНДР.

«Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы. В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — подчеркнул Песков.

Сам же президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что нагнетание ситуации вокруг КНДР контрпродуктивно. Путин отметил, что в КНДР видят в обладании атомным оружием и ракетной техникой единственный способ защиты. «Вы что думаете, они [власти Северной Кореи] откажутся сейчас от этого [ядерного оружия]?» — заявил президент.

Россия, тем не менее, ввела санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. 15 октября Владимир Путин подписал соответствующий указ. «Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в тексте указа.

В тексте указа уточняется, что эти ограничения не касаются обменов в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий,

«если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».

Дополнительные санкции против КНДР были введены мировым сообществом после испытаний баллистической ракеты «Хвасон-15», произведенных 29 ноября 2017 года.