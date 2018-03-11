Мегин Келли: у Путина есть компромат на Трампа

Президент России Владимир Путин располагает о главе Белого дома Дональде Трампе такими сведениями, которые тот не хочет выносить на публику. Такое предположение сделала журналистка американского телеканала NBC Мегин Келли после интервью с российским лидером.

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«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых Трамп не хочет говорить публично», — приводит НСН слова телеведущей.

Месяцем ранее – 10 февраля — издание The New York Times сообщила, что после тайных переговоров, продолжавшихся нескольких месяцев, американская разведка заплатила $100 тыс. пообещавшему вернуть украденное хакерами «кибероружие» Агентства национальной безопасности (АНБ) россиянину.

Отмечалось, что по словам россиянина, данные должны были включать компромат на президента США Дональда Трампа. По данным издания, наличные, переданные в чемодане в гостиничном номере в Берлине, были выплачены в качестве на первого взноса в размере $1 млн.

«Кража секретных инструментов взлома была разрушительной для АНБ и агентство изо всех сил пыталось получить полную информацию о том, чего не хватает», — указывало NYT.

В итоге вместо того, чтобы предоставлять «кибеоружие» россиянин предоставил «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию с участием Трампа и других лиц, включая банковские записи, электронные письма и предполагаемые данные российской разведки».

Представители американской разведки заявили, что они прекратили сделку из-за опасения стать частью российской операции, направленной на разлад внутри американского правительства. Вскоре все это было опровергнуто со стороны ЦРУ, передает RT.

«Люди, которых надули в действительности — это журналисты Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили $100 тыс., является абсолютной неправдой», — заявила представитель американского разведывательного ведомства Николь де Хэй.

Сам Трамп же назвал этот информационный повод выпадом против себя.

«Согласно New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о «Трампе» США. Он запрашивал 10 миллионов долларов, сторговался до 1 миллиона с оплатой в рассрочку. Надеюсь, теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все начинает выходить наружу. Осушим болото!», — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Под «болотом» президент США подразумевает либо вашингтонский истеблишмент, враждебно к нему настроенный, либо американские спецслужбы. Нынешний американский лидер неоднократно сообщал, что при его предшественнике Бараке Обаме спецслужбы следили за Трампом с разрешения бывшей администрации.

За месяц до The Wall Street Journal выпустило материал, в котором утверждалось, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тысяч звезде порнографических фильмов Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниэлс, за то, чтобы она не сообщала СМИ об интимной связи с Трампом, которая якобы имела место в 2006 году.

«Жесткое опровержение этих старых, переработанных сообщений, было выпущено сразу же после их публикации перед выборами», — заявили тогда в Белом доме.

Сам Коэн также опроверг информацию о том, что заключил соглашение с актрисой в октябре 2016 года, подчеркнув, что СМИ возвращаются к этой теме с 2011 года, несмотря на то, что сам Трамп неоднократно отрицал эту информацию.

В январе нынешнего года CNN сообщало, что основанный бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном «Институт за ответственность правительства» в 2016 году поддерживал соперника действующего главы государства сенатора Теда Круза.

Институт работал над сбором компромата на всех участников выборов, в частности, по словам осведомленного источника, над сбором материалов, свидетельствующих о якобы существовавших связях между компаниями Трампа и преступным миром. Бэннон не был активно вовлечен в происходящее, однако был в курсе этой работы института.

Сам Бэннон в опубликованной книге Майкла Вулффа о Белом доме «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» назвал встречу Трампа-младшего с «русскими» в 2016 году «изменнической». После этого Трамп заявил, что его бывший советник «сошел с ума», передает ФАН.

Вскоре Бэннон решил принести извинения президенту и его сыну. По его словам, Трамп-младший — «патриот и хороший человек», а комментарии по поводу встречи с «русскими» касались Пола Манафорта.

«Я сожалею, что долгий ответ с моей стороны по поводу некорректных сообщений, касающихся Дона Трампа-младшего, отвлек внимание от исторических достижений президента», — добавил Бэннон.

В ноябре 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неверным» предположение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Дональд Трамп может быть «запуган» российским лидером Владимиром Путиным.