«Лидеры России» двинули во власть

В распоряжении «Газеты.Ru» оказался список второй волны назначений на высокие посты 31 участника кадрового конкурса «Лидеры России», стартовавшего в прошлом году по поручению Владимира Путина.

В администрацию президента попадут двое конкурсантов. Директор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков и заместитель гендиректора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» (Вологда) Алексей Лысов.

При этом не все, кто получит высокие посты, являются победителями конкурса «Лидеры России». Так, Антон Сериков, которого планируют назначить начальником департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике, является финалистом конкурса. Алексей Лысов, который станет главным советником того же управления, вошел в число победителей.

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Вместе с тем это не самые высокие должности, которые получат «лидеры России». Трое из списка станут заместителями федеральных министров.

Павел Сорокин займет пост замминистра энергетики РФ, а Олег Салагай — замминистра здравоохранения.

Оба участвовали во встрече победителей конкурса с президентом России. Впрочем, в случае с Сорокиным кадровый рост был предсказуем: он уже работал у профильного министра Александра Новака в качестве главы аналитического центра при Минэнерго, о чем и поведал Путину на той встрече. «Пора повышать вас», — фактически предопределил тогда президент судьбу Сорокина.

Салагай тоже успел поработать в министерстве здравоохранения: сейчас он возглавляет там департамент общественного здоровья и коммуникаций.

Еще один победитель конкурса — Илья Торосов — станет заместителем министра экономического развития. Сейчас он работает зампредседателя правления в АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

Другая участница встречи с президентом — Татьяна Дьяконова, директор по развитию HR-экспертизы «Хоум кредит банка», — также пойдет работать в Минэнерго в качестве помощника Новака.

Определенную подготовленность людей к работе в органах государственной власти в разговоре с «Газетой.Ru» отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Политолог обратил внимание, что ряд из них уже успел поработать в соответствующих министерствах.

Если же говорить о назначениях в администрацию президента, эксперт подчеркивает, что главный советник — хорошая должность, однако все же не является руководящей, а, значит,

у нового кадра будут наставники и кураторы, которые подскажут специфику работы.

Кроме того, Костин отмечает, что департамент по организационному обеспечению — очень важное подразделение, но прежде всего несет логистическую функцию, а политической составляющей здесь меньше.

В регионы

Впрочем, большая часть представителей списка, имеющегося в распоряжении «Газеты.Ru», отправится на работу в регионы. Так, трое участников конкурса получат должности региональных министров.

Павел Татаренко возглавит министерство образования Новгородской области, Максим Терещенко — министерство промышленности и геологии Якутии, Александр Бардалеев — министерство экономики Бурятии. Евгений Малыгин станет замминистра туризма Бурятии, Виталий Носов — первым замминистра энергетики Московской области, Вадим Тимофеев — начальником правового управления министерства здравоохранения Московской области, Сергей Бурцев — руководителем департамента молодежной политики Самарской области и т.д.

Еще двое участников займутся проблемами Дальнего востока. Максим Дузь станет замруководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Федор Шеберстов будет работать советником полпреда президента на Дальнем Востоке.

Получат кадры с конкурса и ПАО «Сбербанк», Федеральная налоговая служба, московское правительство, госкорпорация «Роскосмос».

Конкурс «Лидеры России» стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Данный проект позиционировался как один из инструментов социального лифта для молодых управленцев. Основным куратором конкурса выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, оператором — Высшая школа госуправления РАНХиГС.

Хотя победителям конкурса (их было 100 человек) не обещали гарантированного трудоустройства, именно этот вопрос наиболее активно обсуждался экспертами. Было непонятно, получат ли участники конкурса лишь имиджевый бонус или все-таки им стоит надеяться на карьерный рост.

Сам Кириенко обещал, что назначения будут, а также утверждал, что присмотрит в администрацию президента несколько человек на свободные должности.

Первая волна назначений прошла 5 марта. Тогда высокие должности получили 14 участников конкурса. Всего, с учетом сегодняшних назначений, в органах власти будет работать уже 45 «лидеров России».

Политолог Аббас Галлямов считает факт принятия кадрового решения по итогам гласного и открытого конкурса позитивным событием: «Российской политике таких вещей катастрофически не хватает».

Однако, по мнению политолога, «точечные истории не меняют систему в целом». Такие «штучные назначения» выглядят как простое желание произвести «пиар-эффект», а сама система остается «непрозрачной».

В то же время глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что самое главное в подобных кадровых лифтах обеспечить их работу. «Важно, чтобы люди, прошедшие конкурс, получили возможность работать на более высоком уровне, делать карьеру, реализовывать себя. Важно, чтобы это не заканчивалось только торжественной церемонией с вручением дипломов», — считает политолог.

При таком подходе, по его мнению, последующие конкурсы привлекут еще более качественных участников.