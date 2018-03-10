«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с блогерами. На ней в том числе обсуждался вопрос вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса. Об этом на своей странице в фейсбуке написал блогер Мартин Брест.

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По его словам, украинские власти готовятся к быстрой силовой зачистке Донбасса — после того, как миротворческие силы возьмут под контроль границу с Россией.

«Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы АК «ЛДНР» оценивают примерно в 15 тысяч человек. Как пойдёт сама зачистка — мало кто может спланировать», — сообщил Брест.

Судьба ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР пока не решена, отметил блогер. «Выпускать вооруженных сепаров [сепаратистов] с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается», — добавил Мартин Брест.

Для выполнения спецоперации будет задействован оперативный резерв «ОР-1» — в него входят украинские военные, принимавшие участия в действиях на Донбассе и демобилизованные в 2016-2017 годах.

Еще один блогер Виктор Трегубов, также посетивший закрытую встречу с Порошенко, заявил о вере украинского лидера в победу на следующих президентских выборах. «Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление», — написал Трегубов.

Блогер Виктор Пузанов отметил, что Порошенко ждали три часа. «Но все с пониманием. И так удивительно, что нашлось время в графике. Понятия не имею, кто и по какому принципу составлял список приглашенных, но присутствовали такие ребята, которых я сам бы подобрал, если бы этим занимался я», — сообщил он.

Олена Монова, также побывавшая на встрече с украинским лидером, отметила, что Порошенко видит всю информационную картину целиком, а не фрагментами. «Мониторит инфополе сам, лично, не дожидаясь поданных на стол докладов. Читает фейсбук, всех присутствующих на встрече безошибочно узнал в лицо, знает, о чем пишет каждый», — написала она в соцсети.

Отметим, что 20 февраля Петр Порошенко заявлял, что Украина остается приверженной мирному решению проблемы освобождения Донбасса.

«Подтверждением этого является наша решительная борьба — моя как президента, министерства иностранных дел, парламента, народных депутатов, других министерств и ведомств — борьба за развертывание классической миротворческой миссии в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, которая бы позволила обеспечить компонент безопасности в восстановлении суверенитета», — заявил Порошенко.

Напомним, что 9 марта глава СБУ Василий Грицак на встрече с Порошенко рассказал о предотвращении терактов, запланированных в Киеве и других украинских городах.

Уровень угрозы был самым высоким за время независимости государства, отметил Грицак. Он обвинил в подготовке терактов главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и министра доходов республики Александра Тимофеева.

«Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций — Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева», — констатировал глава СБУ.

Грицак подчеркнул, что речь шла «о тысячах погибших». «И как говорили их кураторы из ДНР и из Москвы, «должно быть много трупов, много крови и должен быть хаос», — заявил он.

Захарченко в свою очередь информацию СБУ назвал «сценарием дешевого американского боевика».

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — говорилось на официальном сайте главы ДНР.

Отметим, что 8 марта при попытке выехать из ДНР на подконтрольную Украине территорию был задержан глава украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Он обвиняется по трем уголовным статья: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».

Украинские спецслужбы заявили, что Рубан в сговоре с сообщниками планировал совершить покушение на президента Петра Порошенко и других представителей украинский политической элиты. Кроме того, он якобы планировал обстрелять здания Верховной рады, администрации президента и жилые дома в правительственном квартале.

По информации СБУ, преступление планировалось совершить во время пребывания Порошенко на заседании Верховной рады. Известно, что Рубана силовики задержали вместе с микроавтобусом, в котором находился большой арсенал боеприпасов.