Украина получила статус «страны-аспиранта» НАТО

Украина обрела статус «страны-аспиранта» в НАТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

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«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», — заявила она.

Геращенко добавила, что 9 марта в ходе встречи вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер обсуждался «именно этот вопрос».

В пресс-службе Североатлантического альянса в свою очередь заявили, что на сегодня, помимо Украины, еще три страны-партнера задекларировали свое желание вступить в НАТО — Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Процесс расширения военно-политического блока, отметили в альянсе, не представляет собой угрозы для других государств — он направлен исключительно на объединение Европы, поддержание стабильности, свободы и демократии.

Отметим, что с 1949 года число постоянных членов Североатлантического увеличилось с 12 до 29. «Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и может вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе», — заявили в блоке.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение НАТО предоставить государству статус «страны-аспиранта». «Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса», — сообщил он на своей странице в фейсбуке.

Данное решение, убежден Порошенко, говорит о реальном состоянии отношений Украины и военно-политического блока. «Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. <...> Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины», — отметил украинский лидер.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе впоследствии заявила, что статус «страны-аспиранта» НАТО свидетельствует не о получении конкретного места в альянсе, а о признании желания Украины войти в состав блока.

Впрочем, эксперты считают, что Украину в НАТО не примут. «Для этого есть большое количество противоречий, в том числе позиция других европейских стран, являющихся членами НАТО, а также устав Североатлантического альянса», — заявил ФАН политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

Он добавил, что американская сторона не готова принимать Украину в военно-политический блок и тем самым брать на себя ответственность за происходящее в стране.

«Но существуют иные формы сотрудничества стран бывшего социалистического лагеря с НАТО. Например, подзабытая сегодня организация ГУАМ, которую американцы пытаются реанимировать. Страны, входящие в эту организацию — Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, называются партнерами НАТО. Это означает, что они готовы будут разместить на своих территориях натовские войска, выполнять поручения руководства Североатлантического альянса, но при этом НАТО не будет брать на себя ответственность за происходящее внутри этих стран-партнеров», — отметил Киреев.

Главред журнала «Национальная оборона» и военный эксперт Игорь Коротченко считает, что новый статус обозначает лишь фантазии в умах украинских политиков.

«Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идёт по определению и идти не будет. Страна не готова к этому по параметрам своих вооружённых сил, состоянию экономики и масштабной коррупции. Кроме того, Украина ведет гражданскую войну на востоке», — рассказал он RT.

По мнению Коротченко, с таким же успехом украинцы могут присвоить себе статус «страны-профессора или страны-доцента». «Кроме смеха, это ничего не вызывает», — подытожил эксперт.

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что новый статус Украины теснее свяжет ее с НАТО без каких-либо гарантий приема в альянс. «Выгодно и удобно для Запада. При этом в главных столицах Европы — категорически против включения её в НАТО. Ей предложен вечный предбанник», — написал Пушков в своем твиттере.

Напомним, в июне 2016 года вступление в НАТО стало официальной целью внешней политики Украины. Согласно соглашениям между Киевом и Брюсселем, к 2020 году государство должно обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран военно-политического альянса.

Отметим, что 21 февраля 2018 года глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, однако в будущем этого заслуживает.

«Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслуживает этого», — сообщил он в ходе пресс-конференции со своим партнером из Дании Андерсом Самуэльсеном.

Климкин подчеркнул, что для вступления в альянс Украине необходимо бороться с коррупцией и проводить реформы судебной системы.