Украинский военный напал на российского журналиста

Украинский десантник Валерий Ананьев, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке страны, напал на ведущего «Первого канала» в итальянской Вероне.

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«Я только чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас еще сведет в безлюдном месте», — написал Ананьев в своем твиттере.

Он добавил, что увидел Шейнина с женой в то время, когда они заходили в аптеку. «Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», — рассказал он.

После выхода Шейнина из аптеки украинский военный начал провоцировать его на конфликт. Журналист никак не стал реагировать на угрозы Ананьева — это вывело провокатора из себя и заставило его плюнуть в лицо Шейнину.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо то ли толкнул. Не знал, как сдержаться», — раскрыл подробности украинец.

Он отметил, что им «овладели инстинкты». Однако до драки дело не дошло, так как Ананьев и Шейнин встретились в центре города.

Сам ведущий «Первого канала» Артем Шейнин в разговоре с ФАН назвал инцидент провокацией.

«Он бывший боец АТО, причем очень раскрученный на Украине. Но сейчас он никакой не боец АТО, он блогер. То, что он описывает как нападение, не было, конечно, по сути дела нападением. Это была провокация в расчете спровоцировать мои какие-то ответные насильственные действия. Потом этот молодой человек использовал бы их каким-то уж не знаю, каким образом. Наверняка, против меня», — заявил журналист.

Шейнин отметил, что в западноевропейской стране в потасовке виноват тот, кто первый наносит удар. «Он меня именно на это и провоцировал. Собственно, когда человек начинает обращение к тебе со слов: «Если бы мы были в другом месте, я бы тебя убил», вы понимаете, таким человеком движет не эмоция, а расчет», — добавил телеведущий.

Он отметил, что украинский военный до словесной перепалки фотографировал Шейнина и его жену. «Со стороны все это снимали и другие люди. Если бы я ответил ему таким образом, каким он хотел, то есть ударил бы, тут же… Вы сами знаете, все стандартно — эти русские, они всегда первыми начинают», — заявил журналист.

Шейнин подчеркнул, что Валерий Ананьев пытался спровоцировать его всеми доступными методами — в том числе он плевался. «Ну, поскольку мне 52 года, я уже лет 45 не выяснял ни с кем отношения, плюя в ответ. Я пытался с ним разговаривать, представлять свои аргументы в расчете на его, но человеку явно не это было нужно. Мы развернулись и ушли», — заявил ведущий «Время покажет».

Он отметил, что интервью Ананьев отчасти напоминают его самого 30-летней давности. «Я ничего, кроме жалости и сочувствия, к нему сейчас не испытываю <…> Это стандартное поведение: сначала безумная злоба, агрессия, угрозы, как в свое время было с Крымом и Донбассом. А потом использование полученной «ответки» для представления себя в образе жертвы», — констатировал журналист.

Телеведущий отметил, что украинский военный, напавший на него — «человек не пропащий». «Я читал его интервью — под этой злобой, агрессией есть нормальные человеческие задатки. Надеюсь, он повзрослеет, и они возьмут верх», — подытожил собеседник ФАН.

Отметим, что Артем Шейнин известен своим эксцентричным поведением и необычными высказываниями в телевизионном эфире.

Так, 11 декабря 2017 года он в программе «Время покажет» обсуждал намерение Ксении Собчак баллотироваться на пост президента. Шейнин назвал ее кампанию — «неким шоу», а также просил кандидата назвать фамилии людей, которых она назначит на министерские посты в случае своей победы.

После этого вопроса телеведущий, надев клоунскую маску и встав на колени перед Собчак, стал говорить: «Ксения, умоляю, назовите фамилии министра иностранных дел, министра финансов, министра обороны».

«Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата», — так Собчак впоследствии прокомментировала поведение ведущих Первого канала у себя в инстаграме.

В октябре 2017 года Артем Шейнин в эфире набросился на гостя своей программы — американского журналиста Майкла Бома. Темой передачи было снятие флагов с российского генконсульства в Сан-Франциско. Бом в один момент перебил Шейнина, за что телеведущий схватил журналиста за пиджак и настоятельно порекомендовал «не провоцировать» его.

В апреле Шейнин во время съемок шоу «Первая студия» принес в студию ведро с наклейкой «г**но» и предложил украинскому блогеру Сергею Запорожскому отведать содержимого емкости. После упорных отказов гостя телепередачи Шейнин уточнил, что в ведре находились шоколадные конфеты.