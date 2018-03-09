Популисты победили: Италия расшатывает Евросоюз

По итогам голосования 3 марта лидером стала популистская партия «Пять звезд», набрав 32%, второе место заняла Демократическая партия с 19%. На третьем — «Лига Севера», которую поддержали 18% голосовавших, далее идет партия «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони с 14%. Партии «Братья Италии» и «Свободные и Равные» набрали 4% и 3,4% голосов соответственно.

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При этом правоцентристские партии «Лига Севера», «Вперед, Италия» и «Братья Италии» договорились о коалиции перед выборами — их суммарный результат составил 37%.

Итоги выборов в Италии без особой радости восприняли в Евросоюзе — ведь итальянские избиратели предпочли отдать голоса евроскептически настроенным партиям, которые к тому же поддерживают идею налаживать отношений с Москвой.

Уже ясно, что, независимо от коалиции, которую сформируют партии, Италия станет сложным партнером для ЕС.

Из-за того, что ни одна партия не набрала необходимого большинства голосов для формирования правительства (по новому законодательству порог составляет 40% голосов), им придется договариваться о коалиции.

По мнению политолога Марка Бернардини, есть несколько вариантов, по которым могут развиваться дальнейшие события. «Сценариев четыре: левые и «Пять звезд»; правые и «Пять звезд»; «Лига Севера» и «Пять звезд»; правоцентристы и левоцентристы», — перечислил эксперт.

Левоцентристы + «Пять звезд»

Если Демократическая партия вступит в коалицию с партией «Пять звезд», то в сумме они смогут набрать необходимое количество голосов. Однако стоит помнить, что «пятизвездочники» с самого начала отрицали возможность формирования коалиции с какой-либо из партий.

Если этот сценарий все же будет реализован, большинство мест в Сенате получат «пятизвездочники» и именно они будут выдвигать своего премьер-министра. При этом союз получится достаточно противоречивый.

Главное противоречие заключается в том, что демократы — наиболее лояльная Евросоюзу политическая сила в Италии, они тесно работают с ЕС. В то же время «Пять звезд» отличаются своим популизмом и евроскептицизмом, а также критикой действующей власти, которая находится под контролем демократов.

«Лига Севера» + «Пять звезд»

В случае, если «Лига Севера» создаст коалицию с «пятизвездочниками», в сумме партии опять же смогут набрать необходимый для формирования правительства минимум. Этот союз был бы по праву «союзом победителей». Формирование такой коалиции выглядит относительно реалистичной перспективой, поскольку обе партии позиционируют себя как евроскептики — и тех, и других не устраивает политика Брюсселя.

Однако при таком союзе «Лига Севера» окажется в меньшинстве, и «Пять звезд» смогут беспрепятственно продвигать свою политику, с которой лидеру Лиги Маттео Сальвини придется мириться.

Политик, в частности, заинтересован в развитии регионов, особенно северных, и союз с «Пятью звездами» может помешать реализации этих планов. Сам Сальвини, кстати, исключал возможность союза с антиправительственной партией. Впрочем, представители «Пяти звезд» тоже изначально отвергали возможность любых союзов.

Правоцентристы + «Пять звезд»

При таком сценарии вся правоцентристская коалиция — «Лига Севера», «Вперед, Италия» и «Братья Италии» — входит в коалицию с «Пятью звездами», чтобы получить необходимое для формирования правительства количество голосов.

В таком случае движение «Пяти звезд» все так же оказывается лидером в коалиции. При таком развитии событий позиции Берлускони будут непрочными, не говоря уже о том, что право выдвигать премьер-министра достанется «пятизвездочникам», с выбором которых правоцентристам придется смириться.

И опять же, лидеры всех этих партий в голос заявляют, что позиции по дальнейшей политике у них разные и заключение союза между ними невозможно.

Правоцентристы + левоцентристы

По этому сценарию правоцентристской коалиции придется создать альянс с демократами. Подобный союз подорвет доверие избирателей как к Демократической партии, так и к правоцентристам. У партий, в частности, расходятся взгляды на дальнейшую политику — от развития Италии и ее положения в ЕС до отношений с Москвой.

После длившихся почти полгода переговоров о формировании правящей коалиции в Германии о создании подобной «Большой коалиции» начали говорить и в Италии. При этом до выборов и Берлускони, и Ренци отрицали всякую возможность создания союза двух противоположных партий.

В соответствии с регламентом, президент Италии должен начать консультации с партиями, чтобы они договорились о формировании правительства. Естественно, в приоритете будут партии, набравшие большее количество голосов на выборах.

По мнению президента Центра развития региональной политики Ильи Геращенко, сейчас в Италии «тишина». «Все пребывают в состоянии «полупохмелья» после выборов. Большинство голосов набрала популистская партия, и, что будет дальше, никому не понятно», — пояснил эксперт.

Между тем эксперты сошлись во мнении, что, как бы лидеры партий ни критиковали политику Брюсселя и как бы громко они ни заявляли о налаживании отношений с Россией, в итоге тот, кто создаст правительство, все равно будет придерживаться проевропейского курса.

«Все оппозиционные партии зарекомендовали себя как евроскептики. На словах все будут говорить о России, но в одиночку они не пойдут против Брюсселя и против Вашингтона», — считает Бернардини.