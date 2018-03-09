Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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«Он примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Время и место встречи будут согласованы позднее. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться», — цитирует ФАН представителя американской администрации.

Сам Трамп отметил прогресс в отношениях Вашингтона и Пхеньяна, достигнутый в последнее время, передает RT.

«Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение определенного времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет заключено соглашение. Встреча планируется!» — указал американский лидер в твиттере.

Накануне советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний.

«Я сказал президенту (США Дональду) Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — сказал Чон Ый Ён.

Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что от КНДР исходят «потенциально позитивные знаки», однако страны еще далеки от переговоров.

«Есть потенциально позитивные знаки от КНДР… Но мы далеки от переговоров», — сказал дипломат.

По его словам, первый шаг — общение, а не переговоры. Однако он не уверен, что сейчас уже наступили надлежащие условия для переговоров о северокорейской ядерной программе.

Также известно, что южнокорейские власти направят в Северную Корею двух спецпосланников для помощи в налаживании диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Посланниками станут глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ен.

В конце февраля нынешнего года постоянное представительство КНДР при ООН возложило вину на генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в провоцировании ссоры с Пхеньяном с помощью «неосмотрительных реплик» о международных санкциях против Северной Кореи.

Корейские дипломаты выступили с критикой заявления Гутерреша, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости сохранения международных санкций в отношении КНДР, чтобы ускорить процесс денуклеаризации полуострова. Они считают, что высказывания генсека ООН являются «абсурдной казуистикой», которая провоцирует «ссору с Пхеньяном».

«Кристально ясно, что ядерный вопрос на Корейском полуострове возник и приобрел серьезность всецело по вине США, которые должны нести за это полную ответственность», — добавили дипломаты.

Стоит отметить, что на открытии Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане из Северной Кореи приезжала делегация в составе 22 человек. Как указывал Ким Чен Ын, подобный визит был сделан с целью «оживить теплый климат примирения и диалога» между Севером и Югом. Возглавляла делегацию младшая сестра северокорейского лидера — Ким Ё Чжон.

Хотя она не занимает формальных постов в своей стране, Чжон считается одной из самых влиятельных фигур в КНДР. Своими манерами она произвела впечатление на южнокорейскую публику и призналась, что никогда не предполагала, что ей удастся посетить Южную Корею.

«Я думала, что многое будет для меня здесь странным и другим, но я увидела, что многие вещи выглядят почти такими же», — рассказала сестра северокорейского лидера.

Как отмечалось тогда на страницах The Washington Post, дипломатия сестры Ким Чен Ына оказалась весьма успешной, так как дома ее самолет встречал военный оркестр и красная дорожка. Во время поездки в Южную Корею она четырежды побеседовала с президентом Южной Кореи, а также передала ему приглашение брата посетить КНДР.

Что касается Трамп, то и он неоднократно заявлял, что хотел бы наладить хорошие отношения с северокорейским лидером и что, возможно, это удастся сделать, передает НСН.