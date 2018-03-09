Запад услышал Путина

Американские сенаторы призвал руководителя Госдепартамента США Рекса Тиллерсона «незамедлительно начать новый раунд переговоров» с Россией по стратегической стабильности. Это было сделано после недавних заявлений президента России Владимира Путина о новом не имеющем аналогов в мире российском вооружении, передает RT.

Реклама

«Стратегический диалог между США и Россией стал наиболее актуален после выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерных вооружений, которые, как сообщается, развиваются в России, в том числе крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, которые в настоящее время не ограничены новым договором о СНВ-3 и дестабилизируют обстановку, если будут развернуты», — говорится в письме Тиллерсону, которое подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс.

При этом политики отметили, что начать возобновление диалога с Россией следует незамедлительно, несмотря на имеющиеся разногласия между Вашингтоном и Москвой, в том числе — по вопросам якобы «вмешательства российских граждан в президентские выборы в США» в 2016 году и «вторжения на Украину». Та же группа сенаторов призвала госсекретаря приложить усилия для повышения прозрачности работы российских специалистов по совершенствованию нестратегического ядерного вооружения.

«Попытки администрации Обамы вести переговоры о соглашении по этому классу вооружений встретили сопротивление со стороны России.

Однако даже в условиях отсутствия политического пространства для официального соглашения или обязательного договора с Россией мы призываем Госдепартамент обсудить пути повышения прозрачности нестратегических ядерных вооружений», — указывается в послании американских политиков.

Также в пятницу 9 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти спрогнозировал, что американский контингент на территории Европы к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией. По словам военного, через семь лет Россия может оспорить господство американской армии практически по всем направлениям.

«Учитывая скорость, с которой они проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил», — подчеркнул генерал, отметив также работу России по установлению контроля над морскими путями в Арктике и добавив, что Соединенные Штаты отстают по этому направлению, передает ФАН.

В этой связи председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев указал на «позитивное парламентское давление» в США.

«Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки «позитивного», а не «негативного» парламентского давления, причем на президента США, а не нашей страны», — рассказал российский сенатор.

Также парламентарий выразил надежду, что далее произойдет «разумная модификация политики США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности».

В ходе своего послания Федеральному собранию российский президент презентовал баллистическую ракету «Сармат», пока безымянные крылатую ракету с ядерной энергетической установкой и подводные беспилотники межконтинентальной дальности, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард» и боевые лазерные комплексы.

По словам президента, все это — современные разработки, а не задел времен Советского Союза. Путин также заявил, что «настоящие герои нашего времени» — это военнослужащие и разработчики вооружения: ученые, конструкторы и инженеры.

«Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — сказал Путин.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали безответственными заявления российского лидера Владимира Путина о новом вооружении России. К такому соглашению они пришли в ходе телефонного разговора, передает НСН.

«Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными», — указывалось в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.