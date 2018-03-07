Это не дно: как рушатся отношения Москвы и Лондона

Британские власти заявили, что располагают новыми данными о веществе, ставшем причиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила глава британского МВД Амбер Радд, сообщает Reuters. Пока же экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии после отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери.

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The Guardian со ссылкой на свои источники сообщает, что шпиона могли отравить неким «нервно-паралитическим веществом». Ранее другие СМИ информировали, что бывший офицер мог отравиться фентанилом.

В настоящее время британская полиция и контрразведка MI-5 рассматривают несколько версий отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

В частности, одной из версий является «попытка убийства, связанная с Россией».

По словам источника, предварительные данные указывают на «покушение на убийство, спонсированное государством». Не исключается и другая версия — «личный конфликт».

В Великобритании дают понять, что оценивают ситуацию весьма серьезно. Во вторник британский премьер Тереза Мэй провела во вторник заседание Национального совета по безопасности, где, как сообщили ТАСС в канцелярии премьера, она была проинформирована о последних деталях расследования. Правда, по словам представителей премьера, поспешных заявлений делать не будут, так как расследование продолжается.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что при обнаружении «российского следа» британское правительство «даст ответ».

Несмотря на то что никаких доказательств участия России в этом инциденте нет, Джонсон заявил, что Британия может отказаться посылать делегацию на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Москве в мае этого года. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это высказывание «дикостью».

Независимо от того, к каким выводам придет расследование, несколько британских экспертов, к которым обратилась за комментариями «Газета.Ru» отказались обсуждать эту тему.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов отмечает, что пока рано делать выводы о том, как инцидент скажется на российско-британских отношениях. «Власти Великобритании рассматривают разные варианты, в том числе и не связанные с Россией. Сколько им понадобиться времени, чтобы сделать окончательный вывод, пока неясно. И заявления выглядят на этом фоне несколько глупо и вряд ли способствуют объективной оценке произошедшего», — говорит Гуселетов.

При этом эксперт уверен, что в случае, если выяснится, что российские представители были причастны, «отношения явно ухудшатся».

Экономика может пострадать

Британская пресса уже взяла обвинительный тон в отношении Москвы. Влиятельная газета Financial Times вышла в среду с достаточно красноречивым заголовком — «В Британии опасаются влияния на шпионское дело». «Любое свидетельство того, что Москва приложила руку к болезни господи Скрипаля, отправит британско-российские отношения, которые уже находятся на уровне послевоенных, еще дальше в глубокую заморозку», — указано в материале.

Отношения Великобритании и России давно находятся в достаточно тяжелой ситуации. Их деградация произошла после гибели в Лондоне офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Скотленд-Ярд установил, что Литвиненко погиб после употребления вместе с пищей значительного объема редкого радиоактивного элемента под названием «полоний-210».

В причастности к исполнению этого убийства британские власти обвинили российских граждан Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Оба покинули Британию и российские власти отказались выдать их Великобритании. Само дело Лугового надолго испортило отношения Лондона и Москвы.

Кроме того, Великобритания как член Европейского Союза также ввела санкции против России в связи с Крымом. При этом после того, как страна выйдет из ЕС, их действие будет прекращено, что не означает, что страна не введет против России собственные санкции.

Надежда, что после довольно жестко настроенного в отношении Москвы Джеймса Камерона отношения улучшаться с приходом нового премьера Мэй не оправдались. Во время саммита ЕС в Эстонии она заявила о необходимости совместного противостояния российской угрозе.

«Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно», — заявила премьер-министр.

Попытка наладить отношения между двумя странами произошла совсем недавно во время визита в Россию главы МИД Джонсона в конце декабря 2017 года. Сам Джонсон в беседе с журналистами перед отъездом, говоря о разногласиях между странами, заявлял, что Россия и Великобритания могут найти общий язык по внешнеполитической проблематике — Ирану, КНДР, Сирии и Ближнему Востоку.

Тогда же он отметил, что позиция его страны по Ирану «близка к российской»: «Мы видим преимущества защиты соглашения по иранской программе, стремимся удержать ядерные амбиции и использование в военных целях иранской ядерной программы. Никто из нас не хочет получить Иран с ядерным оружием, это плохо для мира».

Несмотря на политическую ситуацию, экономическая совсем не так плоха и даже дает повод для оптимизма. В 2017 году товарооборот России с Великобританией составил более $12 млрд, увеличившись на 22,75% по сравнению с 2016 годом.

В Великобритании также присутствует немало российских финансовых компаний, а также ведут бизнес связанные с Кремлем бизнесмены. Издание Financial Times отмечало, что Великобритания, несмотря на ухудшение политических отношений с Москвой, «пыталась делать все, чтобы не обрушить деловые связи».

Издание считает, что в случае если Великобритания возложит вину за этот инцидент на Россию, финансовые связи между двумя странами могут серьезно пострадать. Как пишет газета,

«потенциальные меры включают более жесткие проверки на происхождение российских денег, используемых для приобретения недвижимости или активов в Великобритании, а также на российских листингах на лондонском фондовом рынке».

В свою очередь, обозреватель газеты The Guardian Ричард Нортон-Тейлор отмечает, что «ястребиный» подход к России, как, например, разрыв дипломатических отношений, не будет действенным. «Для Путина Британия занятая и разделенная Brexit со своими дипломатическими, экономическими и военными проблемами — главная мишень», — считает журналист.

Стоит отметить, что лидер лейбористов Джереми Корбин, который выступал за налаживание диалога с Москвой, пока никак не комментирует ситуацию вокруг ситуации со «шпионским отравлением».

Правда, можно предположить, что ему сейчас не с руки выступать с какими-либо заявлениями по этому поводу, так как он недавно сам стал жертвой обвинений в шпионаже. В конце февраля министр международной торговли Великобритании обвинил Корбина в том, что он в годы «холодной войны» был «весьма полезен» Москве и помогал ей ослабить национальную безопасность.

При этом за день до подобного заявления, коллега министра по Консервативной партии принес в адрес Корбина извинения за безосновательные обвинения в его адрес. Ранее Корбина обвинили в том, что он якобы встречался в свое время с чехословацким дипломатом, который был агентом спецслужб.