Под каблуком: главные женщины Дональда Трампа

Дональд Трамп широко известен своими взглядами, которые многие могут счесть сексистскими. Американский президент никогда не стесняется в выражениях и часто оказывался в ситуациях, когда на него обижались его оппонентки. Британское издание Telegraph составило целую галерею обзывательств, которые Трамп использовал по отношению к женщинам: «жирная», «свинья», «собака», «омерзительное животное» — лишь немногие из нелицеприятных высказываний главы США.

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И, тем не менее, на протяжении всей своей политической карьеры Трамп окружает себя именно женщинами, которые во многих случаях являются чуть ли не главной опорой президента в Белом доме.

«Хотя Трамп во многих своих проявлениях является классическим сексистом, на работе он держит женщин гораздо ближе к себе, нежели мужчин», — пишет Майкл Вольф в своей книге Fire and Fury о первом годе президентства Трампа.

По словам писателя, это не случайность и не простое стремление к некоему «балансу» — Трамп чувствует, что женщины «лучше его понимают». «Точнее, определенный тип женщин, что приятен Трампу: позитивно настроенные, боевые, лояльные женщины, которые к тому же прекрасно выглядят», — уточняет Вольф.

«Переводчица» Трампа: Хоуп Хикс

Kevin Lamarque/Reuters Хоуп Хикс и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, январь 2018 года

С одной из своих верных сторонниц американскому лидеру пришлось проститься совсем недавно. 1 марта директор по стратегическим коммуникациям президента, 29-летняя Хоуп Хикс, покинула свой пост. Вероятно, уход Хикс как-то связан с показаниями, которые она давала комитету по разведке конгресса США в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы. Впрочем, представители Белого дома эту версию отрицают.

Напомним, 27 февраля на слушаниях в конгрессе директор по коммуникациям президента созналась, что лгала по рабочим вопросам, чтобы не навредить репутации Дональда Трампа, часто склонного к преувеличениям.

Хоуп Хикс, которой к моменту старта президентской кампании было 26 лет, стала одним их первых сотрудников, нанятых в предвыборный штаб будущего президента. До этого она работала для модной линии дочери Трампа Иванки. Директором по коммуникациям Хикс стала в середине сентября 2017 года, на этом посту она сменила Энтони Скарамуччи, «продержавшегося» всего 10 дней.

И СМИ, и сотрудники Белого дома, работавшие с Хикс, утверждают, что у нее сложились очень доверительные отношения с Трампом — американские газеты даже называли ее «переводчиком» президента, намекая на то, что миллиардер зачастую изъясняется противоречиво и непонятно. Хикс же отлично понимала ход мыслей президента и умела правильно донести его слова до прессы. В итоге она стала для Трампа едва ли не самым близким и надежным человеком в Белом доме — разумеется, после Иванки Трамп.

Дочкин папа: Иванка

Evan Vucci, File/AP Дональд и Иванка Трамп, 2017 год

Самая яркая и обсуждаемая женщина из ближайшего окружения президента США — его собственная дочь Иванка, которая, как и ее супруг Джаред Кушнер, была назначена советником Трампа. Про Иванку часто говорят, что это она, а не Меланья, фактически является первой леди Соединенных Штатов.

В том, что Иванка имеет влияние на отца, сложно усомниться: чета Кушнер-Трамп играла одну из главных ролей в Белом доме с самого момента инаугурации 45-го президента. Тот же Майкл Вольф в своей книге о Трампе подчеркивает, что отставка главного стратега Белого дома Стивена Бэннона в августе 2017 года во многом была заслугой Кушнера и Иванки. Впрочем, в последнее время их влияние неуклонно снижается, о чем свидетельствует хотя бы недавнее лишение Джареда Кушнера доступа к гостайне.

Именно Иванке приписывали решение Трампа нанести ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на химатаку в Идлибе, якобы осуществленную подконтрольными Асаду войсками в апреле 2017 года.

Американские СМИ утверждали, что рыдающая Иванка показала отцу душераздирающие кадры с умирающими от ядовитого газа детьми и настояла на «ударе возмездия». Правда, позднее сама Иванка пыталась опровергнуть эти слухи.

Первая леди на свой лад: Меланья

Andrew Harnik/AP Меланья и Дональд Трамп

Говоря о женщинах из окружения Трампа, невозможно обойти вниманием его жену Меланью. После победы миллиардера на выборах в 2016 году многие скептически относились к перспективе вступления бывшей фотомодели в роль первой леди страны.

Но хотя Меланья, в отличие от своей дочери Иванки, далека от сугубо политических дел, спустя год президентства Трампа нельзя не признать, что с ролью первой леди она справляется блестяще. К тому же у жены Трампа определенно есть внутренний стержень — Меланья совсем не боится игнорировать правила, когда ей того хочется.

После того, как благодаря СМИ вскрылась связь Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс в 2006 году (а тогда миллиардер уже был женат на Меланье), супруга президента не постеснялась продемонстрировать ему свою ярость.

Встретив скандальные заявления прессы безукоризненным молчанием, первая леди проявила себя на ближайшем же официальном мероприятии. Меланья не полетела с супругом на Международный экономический форум в Давосе — в Швейцарию президент отправился в сопровождении одной Хоуп Хикс. В Белом доме, разумеется, сослались на «неурядицы с расписанием и логистикой», но журналисты сочли эти объяснения неубедительными.

Еще одной шпилькой в адрес Трампа и нарушением неформальных правил стал пост Меланьи в твиттере, посвященный году с момента инаугурации ее мужа. В тексте сообщения о самом Трампе не было ни слова, а на прикрепленном фото Меланья была запечатлена не с супругом, что было бы логично, а в компании сопровождавшего ее на инаугурации военного.

Внешнеполитический спикер: Хизер Нойерт

Alex Brandon/AP Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт

До того, как эффектная блондинка Хизер Нойерт получила должность официального представителя Госдепартамента США, она работала на любимом телеканале Дональда Трампа — она вела передачу Fox & Friends на Fox News. Нойерт однозначно является для американского президента «своим» человеком: она всегда открыто говорила, что поддерживает Трампа и его семью.

Официальный представитель Госдепа — один из очень важных постов в американской политической системе,

в обязанности Нойерт входит, в частности, проведение ежедневных брифингов для журналистов, которым она должна донести позицию Вашингтона по ключевым вопросам внешнеполитической повестки.

Стоит отметить, что Нойерт весьма успешно справляется с этой непростой и важной работой, особенно на фоне одной из своих предшественниц — Дженнифер Псаки, прославившейся на весь мир своими регулярными «ляпами». Так, на одном из брифингов Псаки заявила, что в США не признают итоги проведенных на востоке Украины референдумов, поскольку они проводились «с каруселями», однако объяснить, что же такое эти «карусели» не смогла, пояснив, что «у нее так в бумажке написано».

Верный пехотинец Трампа: Келлиэнн Конуэй

Evan Vucci/AP Советник президента США Келлиэнн Конуэй и Хоуп Хикс, 2016 год

Советник американского президента, которая тоже вошла «в команду Трампа» еще на этапе предвыборной кампании, Келлиэнн Конуэй отважно защищает своего начальника от нападок СМИ и республиканцев. Она славится своей жесткой манерой общения с оппонентами, настоящий «боец» за интересы Трампа и его семьи — качество, которое так ценит глава США.

Правда, иногда стремление дать отпор соперникам доходит до абсурда: после инаугурации Трампа Конуэй, например, заявила, что искаженные данные о количестве граждан, пришедших на инаугурацию Трампа — это «альтернативные факты».

Выражение стало крылатым, теперь американские СМИ называют так информацию, распространяемую администрацией, которая, с точки зрения американских журналистов, не является достоверной.

Трамп познакомился с семейством Конуэй еще в начале нулевых, на тот момент Келлиэнн работала на телевидении и вращалась в республиканских политических кругах. Во время предвыборной гонки миллиардер предложил ей выполнять функции менеджера его кампании, но назначение было номинальным — фактически эту должность занимал Бэннон. После победы на выборах Трамп предоставил Конуэй право выбрать любую должность на ее усмотрение.

Между тем, вне объективов телекамер Конуэй вовсе не стремится всячески демонстрировать обожание по отношению к американскому лидеру. Автор книги о ближайшем окружении Трампа Майкл Вольф утверждает, что в «выключенном» состоянии Конуэй даже выказывает в отношении Трампа некоторое раздражение, намекая на гротескность его суждений и поведения.