США наказали Кима за смерть брата

Госдеп США ввел новые санкции в отношении Северной Кореи — об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Новый пакет санкционных мер связан с использованием боевого отравляющего вещества VX во время убийства старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Покушение было совершено 13 февраля 2017 года в международном аэропорту Куала-Лумпур в Малайзии.

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Нойерт подчеркнула, что

США считают виновниками убийства Ким Чен Нама власти КНДР, а карательные меры против Пхеньяна «лишь дополняют уже существующие всеобъемлющие санкции», введенные США ранее, чтобы «пресечь незаконные действия Северной Кореи».

Представитель Госдепа добавила, что санкции вступают в силу с момента публикации в правительственном издании США Federal Register — то есть с 5 марта 2018 года. Нойерт добавила, что США осуждает применение химического оружия для политических убийств, и не может допустить дальнейшую разработку северными корейцами «любого оружия массового поражения». 27 февраля Нойерт заявила, что неотъемлемым условием переговоров США с Пхеньяном являются его шаги по денуклеаризации, иначе санкции сохранятся.

«Наши условия только одни. Шаги по денуклеаризации. В противном случае санкции продолжатся», — отметила представитель Госдепа.

Новые санкции США, наложенные на Северную Корею, являются провокацией и «никак по-другому это расценивать нельзя», заявил зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа в разговоре с ФАН. Он напомнил, что новые санкции в отношении КНДР были введены Вашингтоном именно в тот момент, когда между Северной и Южной Кореей начались позитивные политические процессы.

Чепа предположил, что в Сеуле тоже должны почувствовать, что такая схема является не конструктивной. «Это провокация, никак по-другому расценивать это нельзя», — подчеркнул парламентарий. Чепа добавил, что США, имплементируя санкции, действуют «по одной и той же схеме», обвиняя страны в совершении преступлений и не приводя при этом никаких доказательств.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нагнетание ситуации вокруг КНДР контрпродуктивно. Путин отметил, что в КНДР видят в обладании атомным оружием и ракетной техникой единственный способ защиты. «Вы что думаете, они [власти КНДР] откажутся сейчас от этого [оружия]?», — задал риторический вопрос президент.

Россия, тем не менее, ввела санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. 15 октября Владимир Путин подписал соответствующий указ. «Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в документе.

В тексте указа уточняется, что эти ограничения не касаются обменов в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий, «если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».

Убийство Ким Чен Нама произошло в аэропорту малайзийского Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года в 8 часов утра по местному времени.

Брат северокорейского лидера собирался лететь в Макао. В зале ожидания к Наму подошли две женщины, одна из них накинула ему на лицо платок, промоченный отравляющим веществом.

На допросе одна из двух подозреваемых — 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа заявила, что ее наняли участвовать в розыгрыше и заплатили за это $90. По ее словам, люди корейской или японской внешности предложили поучаствовать в розыгрыше для реалити-шоу. Женщина заявила, что не знала, какое вещество было у нее в руках в момент нападения. По ее мнению, это было что-то вроде косметического масла, которое она с другой женщиной намазала на лицо Ким Чен Нама. По данным малайзийской полиции, они сразу же пошли в ванную комнату, чтобы вымыть руки.

Ким Чен Нам неожиданно почувствовал себя плохо и был отправлен в ближайшую больницу, но скончался по дороге в машине скорой помощи. Перед смертью он чувствовал жжение в глазах, а потом потерял сознание.

По словам малайзийского министра здравоохранения Субраманьяма Сатхасивама, смерть Ким Чен Нама наступила из-за резкого паралича, вызванного воздействием большого количества нервно-паралитического вещества VX. Спустя полгода после убийства малайзийская газета The Star сообщила, что Ким Чен Нам нес с собой антидот от яда, который его убил. По данным экспертизы, в его рюкзаке находились 12 доз атропина — антидота, который помогает от нервно-паралитических веществ и ядов, включая VX.

Подозреваемые в убийстве не признали свою вину в суде. Если вина двух девушек будет доказана, то их приговорят к смертной казни.