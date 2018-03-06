Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что направила в посольство Украины запрос с просьбой разрешить ей въехать на территорию Крыма, передает RT.

«Я уже направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — указала Собчак.

С конца прошлого года – когда Собчак приняла решение баллотироваться в президенты России – она в своих публичных выступлениях уже ставила под сомнение российскую принадлежность Крыма, вошедшего в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года.

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В октябре на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге Собчак заявила о необходимости повторного референдума в Крыму об административной принадлежности полуострова.

«Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. Но в Крыму живут русские люди, их там много... И мы не можем относиться к ним, как к субъекту геополитики», — отметила журналистка.

По ее мнению, Россия обязана учитывать интересы жителей Крыма.

«На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной ситуации только через новый независимый референдум. Чтобы были разные точки зрения. Чтобы агитация была возможна за разные точки зрения», — подчеркнула Собчак.

Она добавила, что возможно Москва должна выплатить какие-то компенсации Киеву, так как «Россия нарушила международные договоренности».

Через две недели Собчак коснулась и смежной с Крымом темы – антироссийских санкций со стороны стран Запада.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», — сказала Собчак.

Однако, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике российские власти и обычных граждан.

«Это правильно, я поддерживаю эти санкции [против России]. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — добавила телеведущая.

Позднее Собчак сказала, что ее неправильно поняли, и этот спич был в поддержку россиян.

«Собчак говорит: «Мы нарушили международное соглашение, и санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, это именно то, что я поддерживаю, но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?», — сказала официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Вскоре Собчак заявила, что проверку ее слов о принадлежности Крыма начала генеральная прокуратура России, передает НСН. Уже в начале нынешнего года Собчак заявила об ущемленности в правах крымчан по сравнению с гражданами других российских регионов. В качестве примера она привела тот факт, что на полуострове не будут проходить матчи грядущего чемпионата мира по футболу — 2018.

Собчак при этом отметила, что хочет, «чтобы [крымчане] были частью большой страны и полноценными жителями». Сейчас же, по ее мнению, жители полуострова «неполноценны по отношению к миру». Потенциальный кандидат в президенты отметила, что выступает «против этого».

В своей ранее упоминаемой предвыборной программе «123 трудных шага» Собчак утверждала, что вопрос о статусе Крыма является открытым и Россия с Украиной должны договариваться «при участии мирового сообщества».

«Так как [в Крыму] живут люди, 2 млн людей, которые хотят быть частью России, мы должны решать эту проблему сообща, вместе с Украиной, вместе с международным сообществом», — подчеркивала журналистка.

Все эти заявления вызывали волны критики в России со стороны представителей власти и общества, передает ФАН. Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года — после референдума. Более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».