Математика Порошенко: и украинцев заморозить, и за газ переплатить

«Десятилетиями политический бомонд Украины вёл народ к обрыву. Вёл радостно, раздавая бесплатный чаёк и печенья, обещания и проклятия в адрес России, — написала Захарова в фейсбуке. — И ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ. Не расскажут, потому что тогда украинцы очнутся и посадят своих правителей на кол. Всех на один».

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Как заявлял коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше, чем российского. При этом в начале месяца разница была четырехкратной, газ из Европы стоил Киеву тысячу долларов.

Украинская компания потребовала от «Газпрома» компенсировать разницу в стоимости.

В Кремле отказались комментировать РИА «Новости» конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом», отметив, что спор должен решать суд.

«Газпром» вернул предоплату за март и прекратил предоставлять газ Украине из-за отсутствия согласованного протокола о поставках. В субботу заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.

В связи с дефицитом из-за сильных морозов на Украине ограничили потребление газа до шестого марта.

В конце минувшей недели Порошенко заявил о присоединении к инициативе НАК «Нафтогаз Украина» под названием «Прикрути» и призвал госучреждения и граждан снизить температуру в помещениях, чтобы экономить газ. Инициативу «Нафтогаза» глава государства назвал важной и такой, которая позволяет украинцам «сплотиться против очередной провокации Кремля».

«Я призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах», – написал он на своей странице в Facebook. Глава государства убежден, что благодаря сплоченности украинцев шантаж «Газпрома» будет безуспешным.

В ответ на этот призыв главы государства украинские пользователи соцсетей начали рассуждать, может ли миллиардер Порошенко, который проводит рождественский отпуск на Мальдивах, всерьез понять каково это жить в холодных квартирах в десяти- или двадцатиградусный мороз.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» закупки Украиной европейского газа.

«Я не могу понять, почему Украина, имея такие прекрасные отношения с Россией по поставкам газа, имея на протяжении последних 26 лет возможность поставлять газ в Европу через свою территорию, вступает с нами в этот конфликт, — сказал сенатор в интервью ФАН. — То они отказываются платить за газ, то воруют топливо из трубы, теперь они готовы покупать любой газ, лишь бы он был не российским, судятся с нами во всевозможных инстанциях. Они, наверное, уже забыли, с чего начиналась вся эта история: главное — попытаться сделать как можно хуже России».

«Пожалуй, действия киевских властей можно назвать политической вредностью, иного подходящего эпитета у меня нет. Они продолжают переплачивать европейским странам за наш же газ, а их партнеры на этих сделках хорошо зарабатывают. Если события будут развиваться в этом же ключе, то, к сожалению, ситуация на Украине может окончательно дестабилизироваться, и последствия этого могут быть необратимыми», — заключил Джабаров.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко конкретизировал, каких именно ухудшений теперь стоит ждать простым украинцам.

«В ближайшее время в стране встанет вопрос о подъёме тарифов ЖКХ, цен на газ, потому что последний дорогой. Вообще это газовое противостояние нанесёт удар по экономике страны, — констатировал эксперт в интервью RT. — Нынешние политические амбиции власти просто убивают её. Потому что Порошенко хочет показать свою антироссийскую риторику. В результате произойдёт повышение всех цен и ускорение роста инфляции».