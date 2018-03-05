Назад в СССР: что Россия делает в Африке

Несмотря на то что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Африки готовился заранее, время для него выглядит достаточно актуально — в период трений с ЕС и резкого похолодания отношений с США улучшение связей с Африкой выглядит достаточно актуально. К тому же многие мировые эксперты считают, что именно этот регион, несмотря на все проблемы, станет в ближайшее время одним из динамично развивающихся континентов.

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Как отмечает в комментарии на сайте клуба «Валдай» старший научный сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Ольга Кулькова, «восприятие этого континента исключительно в негативном ключе (бедность, войны и прочее) не является правильным». Автор отмечает что, несмотря на проблемы экономики, африканские государства развиваются достаточно успешно, а в 2000–2013 годах и вовсе демонстрировали темпы роста ВВП в 5,2%.

Правда, Россия не слишком сильно сегодня участвует в экономической жизни африканских стран. Сам Лавров в интервью Hommes d'Afrique констатировал, что экономическое взаимодействие, в отличие от политического, «пока не столь насыщено».

В то же время Лавров отметил, что в последнее время в экономике «наметился некоторый рост». По данным главы российского МИДа, в 2017 году оборот России со странами Африки к югу от Сахары составил $3,6 млрд, по сравнению в 2015 году — $2,2 млрд.

Необходимо добавить также, что весной прошлого года главой Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары стал российский инвестиционный банкир Петр Фрадков, сын бывшего главы внешней разведки и экс-премьера России Михаила Фрадкова.

После Анголы в «Намбию»

Первой страной турне российского министра стала Ангола — одна из ключевых стран региона, где недавно сменился президент. В отставку ушел многолетний лидер этого государства Жозе Эдуарду душ Сантуш. Президент, чье имя в СССР было знакомо каждому школьнику, правил почти 40 лет и пользовался поддержкой со стороны Москвы в борьбе против леворадикальной группировки «Унита», которую поддерживали США.

В то же время, после развала СССР глава Анголы смог примириться с бывшими противниками и начать экономические реформы. Во время визита в Анголу, Лавров встретился с новым президентом страны — Жуаном Лоренсу, приемником душ Сантуша, и передал ему приглашение от российского президента Владимира Путина приехать с визитом в Москву.

Стоит отметить, что во всех пяти странах Лавров встречается не только с главами МИД, но и с президентами, что свидетельствует о высоком значении визита. Сам Лавров перед началом визита заявил, что африканское направление — «в числе наших приоритетов» в рамках проведения «многовекторного внешнеполитического курса» России.

Главным экономическим игроком в Анголе, где дипломат побывал 5 марта, как, впрочем, и в других ключевых экономиках континента, в настоящее время стал Китай.

Пекин стал ведущим инвестором в регионе, а объем взаимной торговли КНР с африканскими странами составляет более $300 млрд. С помощью китайских инвесторов создается новая инфраструктура — дороги, школы, больницы, мосты. При этом Китай получает и возможности осваивать крупные ресурсные проекты в этих странах.

Ангола — одна из ведущих стран в том, что касается китайских инвестиций. После окончания гражданской войны в 2002 году Луанда получила в долг более $20 млрд на восстановление экономики — такие цифры приводило в одном из своих материалов агентство Reuters.

В Анголе насчитывается около 50 китайских проектов, в которых участвует 50 китайских государственных компаний и 400 частных фирм.

Однако, несмотря на положительные изменения не все в стране в восторге от китайского влияния. Ангольские работники рассказывают, что часто чувствуют себя людьми второго сорта в китайских компаниях и вспоминают, что «советские товарищи» относились к ним как к равным.

Сегодня влияния «советских товарищей» в Анголе гораздо меньше, хотя российский бизнес в стране присутствует: компания «Алроса» добывает здесь алмазы, открыл свой офис банк ВТБ. По словам Лаврова, к сотрудничеству с Анголой также проявляют интересы такие компании, как «КамАЗ», «Роснефть», «Зарубежнефть», «Газпром-нефть», «Гражданские самолеты Сухого», Росатом.

Следующей остановкой Лаврова стала Намибия, где российский министр пробудет до вторника. По иронии судьбы интерес в мире к этой стране, тесно связанной экономическими связями с ЮАР, возник в связи с курьезным обстоятельством.

Внимание мировых СМИ к Намибии резко повысилось после того, как президент США Дональд Трамп в одной из своих речей в конце прошлого года, оговорившись, назвал ее «Намбией».

В России таких ошибок не допускают, однако многие африканцы уверены, что Россия сделала большую ошибку, бросив свои наработанные связи в Африке в «лихие 1990-е». При этом эти связи были серьезными: кроме военной помощи и инфраструктурных проектов через систему советских университетов прошли десятки тысяч студентов, часть которых стал представителями элиты своих стран.

Это время уже не вернуть, однако России нужна долговременная стратегия в Африке, считает исследователь-африканист Кестер Кент Кломега: «Политический диалог должен быть долговременным, что поможет улучшению отношений. России нужно действовать, как Китай, США и Япония — все эти страны имеют долгосрочные интересы в Африке», — говорит «Газете.Ru» Кломега.

Турне продолжится по «орбите» СССР

После Намибии, Лавров собирается посетить Мозамбик — страну, которая тоже в годы СССР входила в сферу советского влияния. Ее герб, как воспоминание о том времени, до сих пор украшает автомат Калашникова, а одна из улиц Москвы носит имя президента этой страны — Самора Машелы.

Пока, несмотря на определенные экономические успехи, Мозамбик остается достаточно бедной страной и пытается искать источники заработка даже в Северной Корее. В начале февраля телекомпания CNN со ссылкой на свои источники заявила, что местные власти сотрудничают с КНДР в военной сфере, несмотря на санкции.

Так, в частности, летчики из Северной Кореи тренируются на одном из местных военных аэродромов. Как и в других странах региона, здесь также сильно китайское влияние, правда, в последнее время Россия также активизировала интерес к этой стране. Накануне визита глава МИД сообщил, что в апреле в столице страны должно состояться заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Еще одной остановкой Лаврова в регионе станет Зимбамбе — страна, где после многолетнего правления президента Роберта Мугабе к власти пришел Эммерсон Мнангагва. Однопартиец и многолетний соратник Мугабе, Мнангагва долгое время пребывал в оппозиции и выступал с критикой тогдашнего президента. Как и многие лидеры Зимбабве, Мнангагва имеет крепкие связи с Китаем, однако интерес к сотрудничеству с Москвой в этой стране есть.

Глава МИД страны Сибусисо Мойо в интервью местной прессе назвал визит важным и частью «глобальных консультаций с нашими традиционными партнерами и друзьями».

Один крупный проект у России уже есть — разработка месторождения платины, который зимбамвийские компании разрабатывают совместно с «Ростехом».

Это один из крупнейших инвестиционных проектов в стране с объемом вложений $3 млрд. Работы над ним начались еще при Мугабе и российские власти хотят получить от правительства заверения, что проект будет продолжен.

Завещающим пунктом турне Лаврова станет Эфиопия, которая во времена «холодной войны» также входила в политическую орбиту СССР. В программе визита — переговоры с коллегой из местного МИДа Воркнехом Гебейеху, а также встреча с президентом страны Мулату-Тешоме Вирту.

Незадолго до визита главы МИД России Эфиопия пережила правительственный кризис. Глава правительства страны Хайлемариам Десалень ушел в отставку после серии беспорядков, которые устроила оппозиция. В Эфиопии в настоящее время введено чрезвычайное положение, которое продлиться несколько месяцев. Однако, несмотря на трудности в управлении страной, российская делегация во главе с Лавровым должна обсудить несколько совместных проектов, в том числе — создание центра ядерной науки на базе исследовательского российского реактора российского производства.