День Ангелы: у Меркель появился кабинет

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование большой коалиции с возглавляемым канцлером Ангелой Меркель консервативным блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). О результатах голосования сообщил исполняющий обязанности председателя СДПГ Олаф Шольц.

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Формирование коалиции поддержали 66% голосовавших членов Социал-демократической партии, 34% высказались против. Голосование длилось несколько недель, в нем приняли участие 78,39% членов СДПГ — порядка 463 тыс. человек. «Большинство приняло предложение правления партии, у нас есть теперь ясность — СДПГ войдет в новое правительство», — подытожил Шольц, отметив, что это решение «далось СДПГ непросто».

Он также проинформировал об итогах голосования канцлера Германии Ангелу Меркель, которая, в свою очередь, поздравила социал-демократов.

«Я поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны», — цитируют Меркель в твиттер-аккаунте Христианско-демократического союза Германии.

Ранее члены ХДС также поддержали формирование правящей коалиции с СДПГ — против альянса с социал-демократами выступили лишь 27 делегатов из 1000. Первыми, кто поддержал коалиционное формирование, были баварские коллеги Меркель — партия Христианско-социальный союз.

Партии ведут переговоры о создании коалиции уже несколько месяцев, все это время Германией управляет временное правительство. Изначально СДПГ ушла в оппозицию: представители партии говорили, что они не пойдут на уступки и не станут формировать коалицию с правящим альянсом Ангелы Меркель. Однако после того как первые переговоры ХДС/ХСС о формировании коалиции «Ямайка» провалились, СДПГ изменила свою позицию и с начала декабря начался долгий раунд переговоров.

Чем пришлось пожертвовать Меркель

Основные вопросы, по которым партии не могли прийти к компромиссу, — финансовая политика Германии и прием беженцев. Так, Ангеле Меркель пришлось согласиться с квотой в 1 тыс. человек в месяц — речь идет о беженцах, которые хотят воссоединиться со своими семьями, находящимися в ФРГ. Помимо этого, партиям не удавалось прийти к компромиссу еще по трем вопросам: здравоохранение, внешняя политика и рынок труда. По итогам длительных переговоров партии все же сформулировали коалиционный договор.

Помимо ключевых вопросов будущей политики Германии, в соглашении оговорены министерские портфели. В частности, члены СДПГ займут министерские кресла шести ведомств: министерства иностранных дел, юстиции, финансов, труда, по делам семьи, окружающей среды и охраны природы. Кроме того, немецкие эксперты и СМИ прочат временно возглавившему СДПГ Олафу Шольцу кресло вице-канцлера.

Партии Ангелы Меркель достались портфели министерства обороны, экономики и энергетики, здравоохранения, образования, продовольствия и сельского хозяйства.

Наконец, Христианско-социальному союзу достались портфели министерства внутренних дел, министерства транспорта и цифровой инфраструктуры, министерства экономического развития.

По мнению руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Владислава Белова,

главной уступкой, на которую пошла Ангела Меркель в распределении министерских портфелей, — предоставление социал-демократам портфеля министерства финансов.

Эксперт констатирует, что это был вынужденный шаг.

Молодежь против коалиции с Меркель

Молодежное крыло СДПГ во главе с Кевином Куэнертом было против коалиции с самого начала переговоров о ее создании. В то время как лидер партии Мартин Шульц ездил по стране, уговаривая сторонников партии проголосовать за коалиционный договор, Куэнерт пытался убедить молодых членов СДПГ блокировать создание альянса.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что между молодежным крылом и партийной аристократией в СДПГ есть определенная дистанция --

«подвинуть» партийную аристократию молодежное крыло не сможет, констатировал эксперт, добавив, что, скорее всего, оно просто уйдет и создаст отдельную партию.

Владислав Белов, в свою очередь, считает, что теперь молодежное крыло будет отслеживать работу своих старших коллег, и они постараются возродить дискуссию в партии, чтобы продолжить реформы, которые хотели проводить изначально.

Судьба антироссийских санкций

Эксперты сходятся во мнении, что политика Германии в отношении России не поменяется. В коалиционном договоре четко прописано, что Германия готова снять санкции с РФ только в том случае, если Россия будет выполнять минские соглашения. При этом российская сторона уже неоднократно подчеркивала, что выполнение этих договоренностей зависит от Киева.

«Это просто тупик», — признает эксперт РАН Владислав Белов.

В то же время Владимир Брутер прогнозирует, что с уходом нынешнего главы МИД Германии Зигмара Габриэля ситуация лишь усугубится. По его мнению, преемник Габриэля будет относиться к России лишь хуже.

«Плавного снятия санкций не будет, в этом нет смысла. Чтобы проводить другой курс, должен быть проводник другого курса, все должны захотеть смены политики, причем публично. Свои намерения нужно показывать, а этого никто не делает», — резюмирует Брутер.

Что дальше?

Следующий шаг для Германии — назначение канцлера. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в послании бундестагу уже предложил переизбрать на этот пост Ангелу Меркель. «Президент в своем послании бундестагу в соответствии с 63 параграфом германской конституции предложил выбрать Ангелу Меркель федеральным канцлером. Когда она будет избрана, решает бундестаг», — сообщили ТАСС в канцелярии Штайнмайера.

12 марта Социал-демократическая партия, в свою очередь, должна объявить, кто возглавит министерства, портфели которых достались ей в рамках коалиционного соглашения.

Напомним, парламентские выборы в Германии состоялись еще 25 сентября 2017 года. По итогам голосования, правящий альянс Германии ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель набрал только 33%. Главный соперник — партия СДПГ, которую на тот момент возглавлял Мартин Шульц, набрала 20,5%. Кроме того, по итогам сентябрьских выборов в бундестаг с 12,6% голосов впервые прошла правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», ставшая третьей политической силой в немецком парламенте.