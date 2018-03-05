ЦИК рассказал о швейцарском золоте Грудинина

«Общая сумма активов на этих дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах — около 55 миллионов рублей в эквиваленте», — сказал Левичев в интервью РИА «Новости».

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Сотрудник Центризбиркома отметил, что пока неизвестно, были ли счета закрыты на момент регистрации кандидата 12 января. «Кроме его (Грудинина) личного заявления о том, что он все закрыл, об этом у нас нет справок из банка», — отметил Левичев.

Информацию о том, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сообщил в Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке, сообщил в понедельник член ЦИК РФ Александр Кинев.

«Федеральная налоговая служба обратилась в швейцарские уполномоченные органы. <...> Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке», - цитирует его ТАСС.

«Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах [Грудинина] разные финансовые инструменты присутствовали, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках - золото», - указал член Центризбиркома.

Кинев добавил, что, «судя по той информации, которой обладает ЦИК», Павел Грудинин представил данные «о том, что у него нет иностранных счетов».

«Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет», - подчеркнул член ЦИК.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться 7 марта за заседании ЦИК.

«Пока мы предполагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в тот плакат, который у нас будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат соответствующими сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных Грудининым», - сказал Кинев.

Когда с первого момента подачи документов постоянно возникают какие-то вопросы, это уже настораживает, заявил член Центризбиркома РФ Сергей Сироткин.

«Ни на один вопрос жесткого ответа ЦИК не получил. И это тянется уже, в принципе выборная кампания заканчивается. Получен ответ ЦИКом на свой запрос опять о наличии зарубежных счетов, опять выясняется, что счета эти есть», — цитирует его Первый канал.

«Мы не можем жестко требовать отстранить его от выборной кампании или сложить полномочия. Мы лишь всего-навсего должны проинформировать избирателей обо всех нарушениях, которые мы выявили, что ЦИК и сделает», — пояснил Сироткин.

Грудинин, скорее всего, ожидал, что информация о его швейцарских счетах, открытых, в том числе в золоте, станет достоянием общественности, и именно поэтому он объявил, что в дебатах участвовать не будет, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Сложно говорить, отменит ли ЦИК регистрацию Грудинина, — сказал Смирнов «Газете.Ru». — Это зависит только от Центральной избирательной комиссии».

«Скорее всего он ожидал, что эта информация вскроется раньше на неделю, поэтому и ушел с эфира дебатов — чтобы не держать удар, не отвечать на вопросы оппонентов.

Все считали, что Грудинин позиционирует себя как гордый кандидат, а оказалось, что на самом деле он боится, что в ближайшие дни будет разглашена информация о том, что у него есть пять килограммов золота в Швейцарии», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в Центризбирком документы, подтверждающие закрытие его счетов в Австрии и Швейцарии. В пресс-службе КПРФ заявили, что «все счета закрыты в срок».