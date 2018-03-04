«Это тебе за Жириновского»: на Собчак совершено нападение

Личный помощник председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова — Алан Дзуцев — напал на кандидата в президенты России Ксению Собчак, сообщили в ее пресс-службе. Нападение произошло, когда Собчак зашла в Петровский путевой дворец на северо-западе Москвы для участия в праздничном мероприятии в честь дня рождения последнего президента СССР Михаила Горбачева.

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Как сообщается в телеграм-канале Собчак, к кандидату в холле дворца подбежал Дзуцев, облил водой и сильно толкнул. «Вы одурели что ли, молодой человек, ***?» — отреагировала Собчак на атаку.

«Это за Жириновского!» — крикнул Дзуцев. Толчок был таким сильным, что Собчак упала на тротуар. Хулиган был задержан охраной дворца, говорится в заявлении.

Полицейские задержали Дзуцева, доставили его в отделение «для дальнейших разбирательств» и подтвердили его личность. Также к Петровскому путевому дворцу выехали адвокаты.

Ксения Собчак прокомментировала совершенное на нее нападение, назвав Дзуцева «гопником».

«За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы, нужно 40 минут», — заявила Собчак. Также она отметила, что «полиция должна возбудить дело», а глава Мосгордумы Шапошников обязан «извиниться и уволить такого помощника».

Реакции от Владимира Жириновского пока не последовало.

Источник «Газеты.Ru» в Мосгордуме сообщил, что Алан Дзуцев действительно является помощником главы столичного парламента. По словам источника, в ведомстве «все глубоко поражены произошедшим» и пока что не представляют, что последует в связи с действиями Дзуцева. Он также отметил, что Дзуцев на службе появился «относительно недавно».

Фоторепортаж: Ксению Собчак облили водой "за Жириновского" __is_photorep_included11670853: 1

При этом официальная пресс-служба главы Мосгордумы отрицает сведения о месте работы Алана Дзуцева. По словам пресс-секретаря Полины Ореховой, правоохранительные органы разбираются в инциденте, а Дзуцев «не является официальным помощником», сообщает РИА «Новости».

Известно, что нападавший является членом Общественного научно-методического консультативного совета при Центральной избирательной комиссии России.

Напомним, что дебаты кандидатов в президенты России 28 февраля обернулись скандалом. Во время выступления Сергея Бабурина неожиданно началась перепалка между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Жириновский обвинил Собчак во лжи, перебив выступавшего. Конфликт попробовал разрешить модерировавший дискуссию ведущий Владимир Соловьев, но уже Собчак решила ответить атаковавшему ее Жириновскому.

Она заявила, что политику «вредно так волноваться» в его почтенном возрасте, но Жириновский в ответ на слова Собчак потребовал от нее покинуть студию.

Собчак после непрекращающегося потока нецензурных оскорблений со стороны лидера ЛДПР (так, Жириновский назвал ее «черной продажной женщиной», использовав обсценную лексику — «Газета.Ru») облила его водой из стакана.

После этого конфликт между кандидатами продолжился уже на страницах прессы. Собчак сообщила, что может нанять себе охрану от Жириновского, добавив, что «окропила дедушку святой водицей» во время «психического приступа» у лидера ЛДПР.

Ее либерал-демократический противник заявил, что «фейковые» кандидаты продолжают отвлекать народ от «реальных конкурентов действующего президента». В заявлении либерал-демократов указывается, что Собчак начала заниматься «троллингом», когда Жириновский «тыкал в ложь фиктивного кандидата, имитирующего русского националиста» Сергея Бабурина.

Провокация со стороны Собчак удалась, Жириновский «жестко осадил зарвавшуюся крикунью», и на этом эпизод был завершен, говорится в заявлении ЛДПР.

2 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала Анатолию Кузичеву, который во время дебатов назвал кандидата Ксению Собчак «клоунессой». Ранее сама Собчак заявила, что Анатолий Кузичев некорректно вел себя в эфире и позволял себя оценочные высказывания. Руководство канала приняло к сведению замечание Центризбиркома.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В этом году день голосования совпадает с датой воссоединения Крыма с Россией. Кандидатами на пост главы государства стали Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.