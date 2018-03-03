Трио против: Трамп, Меркель и Макрон обсудили послание Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразили обеспокоенность посланием Федеральному собранию российского лидера Владимира Путина в части создания Россией новых видов ракет, в том числе способных нести ядерный заряд, передает RT.

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«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность относительно заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом», — указывается в сообщении администрации президента США.

Несколькими часами ранее Меркель и Трамп провели телефонный разговор, в котором также выразили беспокойство по поводу нового стратегического оружия России, представленного Путиным, передает НСН.

В сообщении официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта говорится, что Трамп и Меркель «обеспокоены словами Путина о развитии в области вооружения, которое окажет негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями».

«Высказывания, который сделал вчера российский президент Владимир Путин о развитии новых систем вооружения, чуть более чем за две недели до президентских выборов в России, беспокоят нас. Заявления сделаны на фоне существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений о нераспространении оружия», — указывается в коммюнике.

В Берлине призвали Москву «четко отмести эти сомнения», а также «внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения», передает РИА «Новости».

Спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп в связи с содержанием послания Путина заявила, что Россия находится в лучшем положении, чем в 90-е годы. По ее словам, наличие такого оружия свидетельствует о намерении защищать собственные интересы, а не об экспансивной стратегии, передает ФАН.

«Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 90-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами», — сказала политик.

В Китае тоже обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту», — указала она.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что, несмотря на то, что после холодной войны США последовательно сокращали ядерное оружие, Россия и Китай его только наращивали.

«После холодной войны, несмотря на то, что США последовательно сокращали ядерное оружие, Россия и Китай наращивали ядерное оружие. Есть такой факт. В ответ на это США были вынуждены слегка модифицировать свои вооружения и обнародовали это в своей военной доктрине», — сказал дипломат на пресс-конференции в Токио.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал заявления Владимира Путина о системах новейшего вооружения угрозой «укладу нашей жизни».

«Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту. Россия выбрала дорогу эскалации и провокаций», — считает военный.

Сам Путин рассказывал о случаях, при которых возможно применение Россией своего оружия.

«Есть две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или атака на Российскую Федерацию с использованием обычного оружия. Но в этом случае — если есть угроза самому существованию российского государства», — заявил российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пояснял, что мирным странам не нужно опасаться конфликта с Москвой.

«Президент об этом говорил: что Россия не собирается ни на кого нападать, и это оружие не представляет собой угрозу ни для кого, кто не вынашивает цели по нападению на нашу страну», — указал представитель главы российского государства.