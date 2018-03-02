ЦИК защитил Собчак

ЦИК сделала замечание ведущему дебатов на Первом канале Анатолию Кузичеву после жалобы Ксении Собчак. Об этом на заседании комиссии заявила ее глава Элла Памфилова.

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«Полагаю важным сделать пока устное замечание. К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. <...> Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку», — констатировала Памфилова.

На Первом канале приняли к сведению замечание главы ЦИК.

Напомним, что на Первом канале 28 февраля прошли дебаты кандидатов в президенты России. В ходе программы Ксения Собчак призвала Анатолия Кузичева не вмешиваться в дискуссию и «не ходить по студии с клоунским носом». На это телеведущий ответил, что клоунский нос ему не нужен, так как в студии «достаточно одной клоунессы». Он также назвал кандидата «слабослышащей».

Собчак после эфире заявила, что ведущий не имеет права давать оценочные суждения, оскорблять кандидатов и подтасовывать факты. «Со мной спорил и оскорбил меня прямо ведущий так называемых дебатов. И снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушение регламента. Ведущий не имеет права спорить с кандидатом. Придется написать жалобу в ЦИК и [руководителю Первого канала Константину] Эрнсту», — написала Собчак на своей странице в фейсбуке.

Она также призвала остальных участников предвыборной гонки встретиться на независимой площадке и устроить «настоящие дебаты».

Отметим, что Кузичев уже не первый раз ведет эфир с Собчак. 11 декабря 2017 года в программе «Время покажет» обсуждали намерение журналистки баллотироваться на пост президента. Тогда же Анатолий Кузичев в грубой форме общался с Собчак. Его соведущий Артем Шейнин, представляя Собчак зрителям, заявил, что она идет на выборы из шоу-бизнеса, и поэтому ее кампания — некое шоу.

Шейнин также просил кандидата назвать фамилии людей, которых она назначит на пост министров в случае своей победы. После этого вопроса ведущий надел клоунскую маску, встал на колени перед гостьей передачи и начал говорить: «Ксения, умоляю, назовите фамилии министра иностранных дел, министра финансов, министра обороны».

Собчак впоследствии отреагировала на поведение ведущих Первого канала у себя в инстаграме. «Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о смерти своего соседа, друга, брата», — заявила кандидат в президенты.

Ранее кандидат от КПРФ Павел Грудинин на теледебатах Первого канала заявил, что отказывается в них учувствовать, и покинул студию. Он обвинил руководство телеканалов и Центризбирком в намеренном превращении дебатов в «балаган». Грудинин также позвал в эфир действующего главы России Владимира Путина. «Владимир Владимирович, очевидно, что первые два места займем мы с вами. Так давайте же проявим уважение к избирателям и проведем для них настоящие выборы с настоящими дебатами», — сообщил кандидат от КПРФ.

Напомним, что ЦИК уже делал замечания публичным персонам в этом году. Так, 2 февраля, на заседании комиссии глава комиссии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову из-за агитации за «одного из кандидатов в президенты». Она сообщила, что 29 января было опубликовано высказывание Пескова «с оценкой одного из кандидатов в президенты». По ее словам, в нем были «очевидные признаки агитации».

Она также отметила, что ограничится устным предупреждением пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и не будет вводить против него никаких санкций.

Памфилова призвала воздержаться от оценок участвующих в избирательной кампании кандидатов и напомнила, что согласно закону «О выборах президента», лица, замещающие госдолжности или находящиеся на госслужбе в период избирательной кампании, не могут использовать преимущества своего должностного положения — «в том числе проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей».

К слову, глава ЦИК не уточнила, о каком именно высказывании Пескова идет речь. Однако 29 января, комментируя прошедшие накануне акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин является абсолютным лидером политического Олимпа, популярность которого выходит далеко за пределы российского электорального поля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков извинился за высказывания, которые глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала агитационными, и пообещал быть «более аккуратным».

Напомним, что агитационный период в СМИ стартовал 17 февраля. Площадку для дебатов и агитационных роликов предоставляют Первый канал, «Россия 1» , «Россия 24», ТВЦ и ОТР, а также три радиостанции — «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Дебаты выходят в эфир по будням, последние пройдут 15 марта.

Россияне выберут президента 18 марта — на пост главы государства претендуют 8 человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).