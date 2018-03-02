Россия и Украина обменялась пограничниками

В ФСБ сообщили об обмене двух украинских пограничников на двух российских, которые летом 2017 года непреднамеренно пересекли границу Украины.

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«Украинская сторона вернула российских пограничников [Владимира] Кузнецова и [Аскара] Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсона с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу», — говорится в сообщении службы.

Ведомство также заявило, что обмен прошел на украинской территории — возле пункта «Нехотеевка» под Белгородом. В обмен на россиян Украина получила двух своих граждан, задержанных в октябре прошлого года за незаконное пересечение границы России.

«Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. <…> Ребята, добро пожаловать домой!» — подтвердил передачу пограничников украинский лидер Петр Порошенко.

Он также отметил, что пообщался с освободившимися по телефону. Сейчас они направлены в госпиталь. Порошенко заверил, что работа по возвращению задержанных в России украинцев продолжится.

Информацию об обмене пограничниками подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены состоявшимся обменом. «Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой», — отметил он.

Действия были проведены при посредничестве представителя Киева в Контактной группе — лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, отметил Песков. «Во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников», — заявил пресс-секретарь.

Ранее, 12 февраля, между Порошенко и Путиным состоялся телефонный разговор, который продлился 20 минут. В ходе него обсуждалась тема обмена заложниками. Напомним, что российских военнослужащих Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова украинские пограничники задержали в ночь на 30 июня 2017 года во время учений в районе города Армянска (Крым). Молодых людей заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины и взяли под стражу.

В ФСБ России впоследствии заявили, что задержанные россияне работали пограничниками — в ту ночь в ходе учений на границе они сбились с маршрута и оказались на территории соседней страны.

Украинские военнослужащие пограничного отряда Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, в свою очередь, были задержаны в Брянской области 3 октября 2017 года. Им также предъявили обвинение за незаконное пересечение границы, подразумевающее лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, 21 декабря 2017 года Дарницкий районный суд Киева продлил до 18 февраля 2018 года арест еще одному задержанному СБУ на границе с Крымом российскому военнослужащему — Максиму Одинцову, который вместе со своим сослуживцем Александром Барановым был обвинен в незаконном пересечении границы Украины. В СБУ молодых людей назвали дезертирами. Они, по данным украинской стороны, в 2014 году перешли на службу в Армию России.

Случай незаконного пересечения границы также произошел в конце июля 2017 года. Украинская погранслужба задержала женщину, у которой обнаружили незадекларированные $18 тыс., которые она намеревалась вывезти в Россию.

В конце декабря 2017 года МВД Украины заявило, что с 1 января 2018 года все россияне должны проходить биометрический контроль при пересечения украинской границы. Специальной техникой обрадованы уже 157 пограничных КПП страны — 126 из них подключены к базам Интерпола.

Отметим, что украинский лидер Порошенко еще в сентябре 2017 года поручил разработать и внедрить новые правила пересечения границы для иностранных граждан, представляющих угрозу для страны — в число таких вошли россияне.