Отмена санкций: Москва заходит в Европу справа

Герт Вилдерс, которого в западной печати часто называют «голландским Трампом», уже посетил Госдуму и встретился с главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким, а также с бывшим чемпионом мира по шахматам, заместителем руководителя комитета по международным делам Анатолием Карповым.

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После посещения парламента он оставил запись в своем твиттере, которое выглядит как своеобразное политическое послание: «Остановите русофобию. Настало время realpolitik, нам нужно партнерство, а не враждебность».

Партия свободы, которой руководит Вилдерс, представляет интересы националистов-евроскептиков, на парламентских выборах в марте 2017 года сумела добиться второго места и получила 20 парламентских мест.

Однако ее представители в правительство не вошли, так как получившее первое место «Народная партия за свободу и демократию» премьера Марка Рютте не позволила этого.

Во время дебатов с Вилдерсом, нынешний премьер Рютте предупреждал избирателей об опасности победы на выборах Вилдерса. «Есть большой риск, что мы можем проснуться в другой стране и Герт Вилдерс станет лидером самой большой политической силы, что будет сигналом для всего мира», — сказал политик во время одного из своих выступлений перед избирателями.

Мост не туда

Вилдерс построил свою предвыборную программу на критике Европейского союза, а также миграции из мусульманских стран. Ультраправая риторика Вилдерса не на шутку испугала местные политические элиты. Призывы политика запретить Коран, вызвали протесты мусульманской общины, а радикальные лидеры начали призывать к расправе над политиком, из-за чего тот был вынужден нанять охрану.

Правда, угрозы он использован на полную катушку для собственного паблисити, издав книгу «Помеченный смертью».

Вилдерс известен как стойкий противник ЕС и он даже заявлял, что в случае победы на выборах провел бы референдум о выходе страны из союза.

Голландия всегда была одной из опорных стран Европейского союза. Именно в голландском городе Маастрихт в 1992 году был подписан договор, ставший основой для создания политического объединения. Сегодня, согласно недавнему опросу, проведенному близкой к евроскептикам экспертной группой Bruges Group, желание покинуть ЕС выражают 56% жителей страны. Главным сторонником выхода как раз и является Партия свободы.

В пятницу, 2 марта, Вилдерса примет заместитель главы МИД Александр Грушко. Эксперты отмечают, что это высокий уровень для политика, что означает, что Москва придает большое значение контактам с ним.

О чем будет идти беседа неизвестно, однако пройдет она на родном для политика языке, так как Грушко хорошо владеет голландским. Внешнеполитический чиновник также хорошо осведомлен и о проблемах этой части Европы, он много лет провел в соседней с Голландией Бельгии в качестве постпреда США при НАТО.

Не исключено, что в Москве от Вилдерса хотят услышать рассказ о ситуации в Голландии Эта страна была одним из ведущих торговых партнеров, однако отношения Москвы и Амстердама заметно ухудшились после событий на Украине и гибели малазийского «Боинга», на борту которого было немало граждан этой страны.

Последняя попытка Нидерландов навести мосты с Россией кончилась неудачно.

Визит в Россию главы МИД этой страны Халбе Зейлстра, запланированный на середину февраля, сорвался практически в последнюю минуту. СМИ обнаружили, что министр соврал, что в 2006 году, когда он работал в нефтяном бизнесе, был на приеме с участием российского президента Владимира Путина.

Министр рассказал, что президент якобы говорил о великодержавных амбициях в России. После того как его изобличили во лжи, он был вынужден подать в отставку.

На двух стульях

Стоит отметить, что визит Вилдерса в Москву проходит незадолго до муниципальных выборов в Нидерландах, на которых Партия свободы хочет увеличить свое представительство.

Пока на местном уровне эта политическая сила представлена всего в двух муниципалитетах, включая Гаагу, но уже выставила своих кандидатов в 30 муниципальных образованиях. Правда, эксперты не гарантируют Вилдерсу достижение поставленной цели, указывая на то, что в опросах общественного мнения партия теряет очки, ее поддерживают на 25% меньше избирателей, чем в прошлом году. К тому же, партию часто называют «шоу одного человека», так как ярких людей, подобных Вилдерсу, в ней попросту нет.

Профессор МГИМО Николай Топорнин говорит «Газете.Ru», что

хотя визит можно рассматривать как поддержку политика, вряд ли она нужна ему на муниципальных выборах и шансов у него повторить прошлогодний успех немного.

При этом он считает, что Москва в нынешних условиях не отказывается от поддержки европейских политиков правого толка. «Нам нравится, что они выступают за снятие санкций», — говорит Топорнин, при этом отмечая, что Россия сегодня «сидит на двух стульях».

«Мы говорим о единстве ЕС, но поддерживаем силы, которые выступают против союза. При этом ЕС — единственная структура, которую можно противопоставить Америке», — констатирует эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что руководство России также выражало симпатию правонационалистической партии Франции «Национальный Фронт». С ее лидером Марин Ле Пен незадолго до президентских выборов во Франции встречался российский президент Владимир Путин.

По иронии судьбы во времена «холодной войны» партии ультраправого толка в странах Европы активно поддерживали США в пику левым партиям, с которыми «дружил» СССР.