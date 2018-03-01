«Нужно, чтобы псевдонарушения удалялись из всех возможных источников»

«Примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой «Карте нарушений», не являются нарушениями. Мы проверяли некоторые сообщения: они не подтверждаются. Сначала появляется информация в Интернете, потом, например, радио «Свобода» сообщает об этом нарушении, а потом это якобы нарушение появляется на карте «Голоса». Проверка показывает, что нарушений нет.

Проблема в том, что с карты «Голоса» это нарушение не удаляется. Мы будем настаивать на том, чтобы эти псевдонарушения удалялись из всех возможных источников», - пояснил Фадеев.

В качестве примера секретарь Общественной палаты привел сообщение «Голоса» об информировании граждан о предстоящих выборах членам избирательных комиссий как о нарушении законодательства. Фадеев, однако, напомнил, что в 2017 году при муниципальных выборах в Москве «Голос» отметил плохо налаженную работу комиссии по информированию жителей столицы.

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«Это было серьезное замечание. Избирательные комиссии учли это замечание и пытаются широко информировать граждан, но это тоже считается теперь нарушением. Напомню, что комиссии должны довести до всех избирателей дату выборов, местонахождение ближайшего избирательного участка. Это их работа», - сказал Фадеев.

По мнению секретаря ОП, не являются нарушением избирательного законодательства и проведение рейтингового голосования за проекты благоустройства городских территорий, а также возможные референдумы для родителей и учеников школ в день выборов президента России..

«Подобные предложения и акции никак не нарушают избирательное законодательство.

Более того, с моральной точки зрения мы не считаем, что здесь есть какие-то недочеты и можно упрекать организаторов подобных акций. Общепризнанная практика, кода выборы президента или выборы в местные органы власти используются, чтобы спросить у граждан их мнение по тем или иным проблемам. Практика по опросу благоустройства городов, например, широко распространена в том же США», - цитирует Фадеева РАПСИ.

Также Фадеев опроверг информацию «Голоса» о том, что порядка тысячи общественных организаций, заключивших соглашения с общественными палатами о наблюдении на выборах 18 марта 2018 года, в большинстве своем являются организациями ветеранов боевых действий. Фадеев привел статистику, согласно которой 16% из порядка тысячи организаций – это профессиональные общественные объединения, 14% – правозащитные, 13% – молодежные, 11% – организации по поддержке регионаьных и местных инициатив гражданского общества, 8% – предпринимательские и только 3% – организации ветеранов войны и правоохранительных органов.

«Это и есть то самое гражданское общество, которое хочет участвовать в наблюдении на выборах и хочет того, чтобы выборы были предельно чистыми. Что касается наших отношений с «Голосом»: мы абсолютно открыты для всех организаций нашей страны», – резюмировал Фадеев.

Многие общественники также заметили, что указанные «Голосом» нарушения — на самом деле и не нарушения вовсе, а зачастую ничем не подкрепленные беспочвенные обвинения.

Так, по данным «Голоса», в образовательных учреждениях Башкирии якобы продолжается распространение анкет «Единой России», требующих внесения персональных данных.

«Я как юрист верю фактам, — говорит председатель президиума Коллегии адвокатов «Гильдия российских адвокатов по Республике Башкортостан». — Фотография анкетного листа, опубликованная на сайте «Голоса», этого недостаточно. Нужно разбираться. В какой гимназии, кто раздавал? Не провокация ли это? Мне известно, что «Голос» ранее писал о раздаче анкет в детских садах в разных регионах. Факты не подтвердились. Оказалось, анкеты раздавали только членам партий и сторонникам. И ничего тут криминального нет. Это не агитационный материал. Партия формирует свой круг сторонников»

«Такие информационные вбросы «Голоса» могу считать либо незнанием избирательного законодательства, либо вредительством. Мне кажется, у этой организации одна задача: откуда-то добыть негатив и запустить его в Сеть, чтобы о них не забывали. Как у артистов: как только популярность пропадает – они начинают жениться, разводиться, распускать слухи…», — заметил Аббасов.

А вот, например, в Тамбове, согласно «Голосу», члены УИКов при поквартирном обходе вручают дополнительные материалы о выборах, а именно листовки формата А3 на четырех страницах, в которых формируется позитивный образ Владимира Путина.

Однако, руководитель информационно-рекламного агентства Леонид Рудой отмечает, что «в листовке нет ни слова о Путине, нет агитации за кандидата. Там просто информация о людях разных возрастов, профессий, убеждений – с их фотографиями. В брошюре люди рассказывают, почему они идут на выборы».

«На сайте «Голоса» выложены фото этой газеты, только нужно на файл нажать и открыть – вопросы исчезнут сами собой, — заявил Рудой. — Где там респондент «Голоса» разглядел противозаконную агитацию? Я на собственном примере убедился, какими методами работает организация «Голос».

Впрочем, информация о псевдонарушениях в кампании появляется не только на сайте «Голоса».

Например, журнал «Столичное образование» на своей странице в фейсбуке сообщил, что учителей ряда московских школ вынуждают голосовать за Владимира Путина. В частности, в этом контексте упоминает школа №1279.

Народный учитель России, директор центра образования «Царицыно» Ефим Рачевский предположил, что «публикуя информацию о том, что в московской школе №1279 страшный директор вынуждает голосовать на выборах за Путина, журнал, может быть, как раз хотел привлечь к себе внимание».

«Еще издание сообщает про какой-то странный план ДОгМ (Департамента образования города Москвы), который директор якобы должен выполнить. Никакого плана нет! Я бываю в департаменте через день. Единственное, чем озабочен департамент, – это хорошей и безопасной организацией избирательных участков, так как большая их часть находится в Москве в школах.

Департамент сейчас работает настолько открыто и прозрачно, что информация сразу же утекла бы. Что касается директора школы в Зюзине: если он так сделал, этот факт подтвердится – то его точно уволят. Поэтому факт нуждается в проверке. Но тут, в любом случае, очень уместно будет вспомнить выражение: быть большим роялистом, чем сам король. Зачем это излишнее рвение? Непонятно», — отметил Рачевский.

В СМИ также сообщалось, что волонтер штаба Алексей Навального, который, как известно, даже не зарегистрирован кандидатом, устроился работать сотрудником поквартирных обходов от УИК. При этом он агитирует не за выборы, а за забастовку избирателей, а на заработанные деньги печатает новые листовки.

«Насколько я понимаю, при работе в избирком сотрудник, которому поручено вести поквартирное оповещение, имеет право иметь политические предпочтения, но оставлять он их должен дома. И на службе он должен действовать в интересах избирателей», — комментирует эту историю Омар Фаризов, председатель правления МОО «Общественный комитет «За чеcтные выборы!». — Соответственно, если сотрудник собирается агитировать или уже агитирует, при проведении поквартирного оповещения, не ходить на выборы, таким образом он фактически нарушает должностную инструкцию при приёме на работу. Человек должен исполнять обязанности той организации, в которой он работает. Если организации поручено призывать людей на выборы, то сотрудник, который, наоборот, призывает не ходить на выборы, действует против той организации, в которой работает».

«Этот факт необходимо квалифицировать с точки зрения нарушения и должностных инструкции, и российского законодательства, — уверен Фаризов. — Здесь должна быть внесена ясность и с точки зрения нанесения финансового ущерба. В конце концов, сотрудник получает заработную плату. Таким образом, он должен понести и финансовую ответственность за свою деятельность».

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.