Разлад в семье: почему зятю Трампа не доверили гостайны

Зятя и старшего советника главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера лишили доступа к сверхсекретной государственной информации. Такие же ограничения распространятся на всех сотрудников Белого дома, ранее имевших так называемый «временный допуск» к документации и данным под грифом «совершенно секретно».

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Нововведения коснулись тех, кто подавал заявки на получение постоянного допуска к гостайне до июня 2017 года, но до сих пор не дождался завершения «проверки благонадежности» — к таким относится и Кушнер. Лишение высокоуровневого допуска прежде всего означает, что отныне ему недоступны ежедневные сводки, которые составляют для Трампа спецслужбы. Стоит отметить, что для Кушнера эта информация была особенно ценна ввиду отсутствия у него богатого политического бэкграунда.

Ограничение доступа зятя Трампа к совершенно секретным данным стало следствием изменения процедуры проверки благонадежности, через которую проходят все сотрудники Белого дома, претендующие на получение высшего уровня допуска.

Такие проверки проводит ФБР — по итогам процедуры спецслужба направляет соответствующий отчет в Белый дом, где ответственные за безопасность сотрудники принимают окончательное решение.

Пересмотр этой процедуры инициировал глава аппарата Белого дома Джон Келли. Поводом стал скандал вокруг экс-главы секретариата Белого дома Роба Портера, который ушел в отставку после того, как две его бывшие жены заявили о жестоком обращении и домашнем насилии. Этот скандал бросил тень и на Келли — по данным ряда СМИ, глава аппарата Белого дома знал о поведении своего подчиненного, но ничего не сделал.

Кстати, Дональд Трамп вполне мог бы сам распорядиться о предоставлении своему зятю высшего допуска к гостайне, однако Кушнер не стал обращаться к президенту с таким запросом, приняв решение Келли.

Очевидно, он отдает себе отчет, что этот шаг стал бы лишним поводом для дискуссий на тему его «связей с русскими».

Дефицит доверия

Призывы лишить Кушнера доступа к гостайне раздавались уже давно, причем в последнее время этого требовали не только демократы, но и некоторые республиканцы — и ситуация вокруг Портера совершенно ни при чем. Поводов не доверять зятю президента предостаточно: здесь и мнимые «российские связи», и тот факт, что Кушнер, подавая запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации, не отчитался о некоторых своих встречах с иностранными представителями. В итоге ему пришлось отзывать свой изначальный запрос, вносить в него правки и направлять заново.

The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник сообщала, что власти как минимум четырех государств — ОАЭ, Китая, Израиля и Мексики — рассматривали «возможность оказания давления на Джареда Кушнера», используя в качестве инструментов «бизнес-связи и отсутствие у него опыта в политике».

При этом Джон Келли уверяет, что введенные ограничения никак не помешают работе Кушнера.

На прошлой неделе он даже сделал официальное заявление на этот счет. «Как я уже сказал Джареду несколько дней тому назад, я совершенно уверен, что он сможет продолжать выполнять свои рабочие обязанности на внешнеполитическом направлении, включая наблюдение за нашими усилиями в палестино-израильском мирном процессе и в части ведения диалога с Мексикой», --подчеркнул глава аппарата Белого дома.

Однако американские издания отмечают, что Келли отчасти лукавит — лишение доступа к гостайне сильно ударит по позициям Кушнера хотя бы потому, что для человека в его должности допуск к данной информации необходим. Зять Трампа причастен в том числе к таким вопросам внешней политики, как отношения с Израилем, Мексикой, Китаем и Японией.

«Для Кушнера теперь оказались ограничены возможности принятия решений по вопросам, которые не касаются его напрямую, в частности, по вопросам государственной безопасности», — сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в разговоре с «Газетой.Ru».

В то же время специалист по американскому конституционному праву Александр Домрин указывает на тот факт, что функции Кушнера как советника Трампа во многом были неформальными, поэтому ограничение доступа к гостайне не сильно отразится на его деятельности.

«Джаванка» теряет позиции?

Вся история с ограничением доступа к гостайне хорошо вписывается в модель поведения, которую Келли избрал по отношению к Кушнеру (и Иванке Трамп — дочери американского президента, занимающей пост советника своего отца) еще с момента прихода на свой пост в июле 2017 года.

С тех пор Келли не оставлял попыток сократить их влияние — едва вступив в должность главы аппарата Белого дома, он потребовал от советников Трампа отчитываться о своей работе не напрямую президенту, а через него. Параллельно чета Трамп-Кушнер стремительно теряла своих союзников в Белом доме. В феврале, например, ушел Рид Кордиш, попавший в Белый дом в составе Департамента американских инноваций Кушнера.

«Ситуация с Кушнером свидетельствует о том, что «клинтоноиды» не оставили своих попыток ударить по Трампу. Но это все не более чем мелкий укус со стороны его оппонентов», — считает Александр Домрин.

При этом эксперт констатировал, что Трамп находится во враждебном окружении. «С самого начала было совершенно очевидно, что у него будет дефицит людей, которым он сможет доверять. Примерно представляя психологию Трампа, можно говорить о том, что давление на него могут оказывать близкие люди, особенно члены семьи», — пояснил Домрин.

Дочери Трампа Иванке тоже в последнее время приходится несладко — накануне американские издания запестрели заголовками в духе Ivanka Should Quit («Иванка должна уйти»).

Так СМИ отреагировали на ее отказ отвечать на вопрос об отце во время интервью на телеканале NBC.

В эфире телеведущий Питер Александер спросил Иванку, верит ли она людям, выступающим с обвинениями в адрес ее отца. «Я думаю, что неприемлемо задавать подобные вопросы дочери человека, который твердо заявил, что это все неправда», — сказала Трамп. Американские СМИ такой ответ возмутил — Иванке поспешили напомнить, что ее статус советника президента обязывает давать прямые ответы на подобные вопросы.

Дела семейные

Ситуация с Кушнером вновь заставляет экспертов задуматься о том, что клан «Джаванки» (как называют чету Трамп-Кушнер в американских СМИ) продолжает терять влияние в Белом доме. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, расстановка сил в Белом доме продолжит меняться не в пользу членов семьи Трампа.

«Трамп постепенно начинает подготовку ко второй избирательной кампании, а ее нужно проводить с новыми людьми, лозунгами и методами. Ближайший круг родственников и друзей, которые поддерживали его в начале, будет постепенно вытесняться», — считает эксперт.

Стоит отметить, что кумовство во власти, как в случае с Кушнером и Иванкой, — не самая характерная для американской политической системы черта.

Тем не менее, схожие прецеденты все же встречались: когда пост президента США занимал Билл Клинтон, его супруга Хиллари, будучи первой леди, занималась в этом качестве реформой здравоохранения.

В 1960-е годы во время правления администрации президента Джона Кеннеди его брат Роберт стал министром юстиции США. Американский журнал The Nation в то время назвал это назначение «величайшим образом кумовства, которое видела эта страна».

Чтобы не допустить повторения ситуации, в 1967 году, уже при администрации Линдона Джонсона, был принят закон, направленный против кумовства во власти. В нем говорится, что госслужащий не имеет права нанимать, помогать или способствовать карьерному продвижению в структуре, в которой он служит, своего родственника.