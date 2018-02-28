«Я его окропила «святой водицей»

В ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала «Россия 1» Ксения Собчак, выдвигающаяся от партии «Гражданская инициатива», облила водой кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.

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Инцидент произошел во время выступления кандидата «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина. Жириновский перебил Бабурина во время речи, обвинив кандидата во лжи. Перепалку попытался остановить модератор дискуссии Владимир Соловьев, после чего в нее вступила Ксения Собчак.

«В вашем возрасте вредно так волноваться», — сказала она Жириновскому, призвав его к спокойствию. В ответ на это лидер ЛДПР в грубой форме предложил Собчак прекратить участие в дискуссии.

Фоторепортаж: Собчак облила Жириновского водой __is_photorep_included11666179: 1

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — сказал Жириновский. В ответ на это Собчак заявила, что участники реалити-шоу «Дом-2» ведут себя более прилично, чем лидер ЛДПР.

Жириновский продолжил обзывать оппонентку. И после замечания в сторону ее умственных способностей Собчак вылила на него стакан воды.

В ответ на это кандидат разразился в ее адрес нецензурной бранью. «Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — отрезала Собчак. Всего перепалка кандидатов длилась около двух минут, закончившись призывом Соловьева прекратить тратить эфирное время, отведенное для выступления Бабурина.

Уже после дебатов Соловьев прокомментировал «Федеральному агентству новостей» произошедший между кандидатами инцидент.

«Я не имею права комментировать произошедшее, потому что это произошло во время дебатов. Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире. Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом «Россия», это прерогатива ЦИК, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным. А комментировать это я права не имею», — сказал Соловьев.

Собчак, отвечая на вопрос журналистов, не обвинил ли ее Жириновский после дебатов, заявила, что может в ответ обвинить его «в более серьезных вещах».

«Слушайте, я его могу обвинить в гораздо более серьезных вещах. Я его немного охолонула, окропила «святой водицей», чтобы ему полегчало. Мне кажется, он зашелся в психическом приступе», — сказала она сайту kp.ru. Кроме того, кандидат в президенты отметила, что на будущих дебатах она может попросить студию «Останкино» предоставить ей охрану от Жириновского.

Комментарий по произошедшему инциденту также предоставила пресс-служба Владимира Жириновского, в которой заявили, что «фейковые кандидаты <…>продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента, исполняя тем самым свое предназначение».

«Провокаторша с богатым опытом разборок на «лобном месте» не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией», — говорится в заявлении пресс-службы.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

8 февраля ЦИК объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

В этом году в соответствии с законом не будет проводиться традиционная жеребьевка, которая определила бы порядок фамилий в списке, — они будут расположены по алфавиту. Таким же образом был определен порядок выступления кандидатов на прошедших дебатах.