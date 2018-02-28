«Противоречия непримиримы»: ИГ добьют без России

В конференции, посвященной борьбе с радикальными группировками в Сирии, помимо представителей американского Госдепартамента, участвуют представители Интерпола и министерств юстиции из более чем 90 стран мира.

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Как сообщили представители внешнеполитического ведомства США перед началом конференции, ее цель — «оценка глобальной угрозы» со стороны боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также обсуждение возможностей обмена информацией в отношении террористов. «Конференция должна обозначить необходимые меры, которые должны помочь странам предупредить возможные атаки», — подчеркнули в Госдепе.

Во вторник министерство финансов США ввело санкции против ячеек ИГ в пяти странах — Бангладеше, Египте, Сомали, Тунисе и на Филиппинах, — а также их организации в Западной Африке.

По оценке координатора Государственного департамента США по борьбе с терроризмом Натана Сейла, эти действия — «критический шаг для уменьшении влияния глобальной сети «игиловцев», а также их возможности планировать террористические атаки».

Несмотря на то, что конференция представляет интерес и для Москвы, представители России в ней не участвуют.

В самих США это объясняют просто: «Россия не является членом коалиции против ИГ», — пояснил РИА «Новости» представитель Госдепа.

Формально это действительно так — коалиция по борьбе с «игиловцами» в Сирии под эгидой США насчитывает 14 стран. Среди них Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Канада. Однако большинство из них участвовали в военных миссиях весьма ограниченно, а львиную долю действий в Сирии предпринимали именно США.

При этом Россия также активно вела боевые действия в Сирии — как против ИГ, так и против других террористических группировок. Многочисленные военные эксперты подчеркивают, что именно российские ВКС внесли существенный вклад в освобождение большой части территории Сирии.

Признают это и в США. О значительном вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии говорил и глава Госдепа Рекс Тиллерсон, когда критически оценивал роль Ирана. Ранее он называл «успешными» действия России, которые «оказывают существенную поддержку силам сирийского режима».

Генерал-майор ВМС США в отставке, политический комментатор телеканала Fox News Пол Валлели считает тот факт, что Россия не присутствует на встрече, несправедливым.

«Россия должна участвовать во всех переговорах, так же как и представители сирийских властей», — говорит эксперт «Газете.Ru», отмечая, что ситуация сложилась из-за «текущего состояния российско-американских отношений».

США ограничены в Сирии

Эксперты отмечают что общее состояние российско-американских отношений препятствует взаимодействию этих стран в Сирии против общего врага. Сотрудничать мешают и разные цели, которые Москва и Вашингтон преследуют в Сирии. Оба государства заявляют о стремлении к укреплению стабильности политической системы, чтобы в последующем появилась возможность организовать политический транзит на основе волеизъявления сирийских граждан. Однако Россия настаивает на том, что действующий президент Сирии Башар Асад должен находиться у власти весь этот период — на правах законно избранного в мирное время главы государства, в то время как США не видят его участия в мирном процессе.

«Россию и США разделяют фундаментальные разногласия о цене стабильности в регионе.

Москва считает, что любой порядок лучше анархии и хаоса. США, напротив, считают, что порядок во главе с тираном нетерпим и необходимо приложить силу для его свержения, даже если это приведет к новым жертвам.

Пока это противоречие непримиримо, несмотря на негативный опыт США в Ираке и Ливии», — говорит «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай», директор агентства «Внешняя политика» Андрей Сушенцов.

Ранее госсекретарь США Тиллерсон заявил, что США останутся в Сирии и после разгрома «исламистов» При этом в России считают, что американские военные находятся в Сирии на нелегальном положении, так как их не приглашало туда законное правительство. Проблемным нахождение американских военных является и с точки зрения самих американских законов.

Использование сил за рубежом возможно в случае военных действий против того или иного государства, добро на которые дает конгресс США. В случае отсутствия такого разрешения президент может действовать самостоятельно, однако его полномочия в этом вопросе ограничены 60 днями. И если в итоге он не получит разрешения конгресса на ее продолжение, он должен завершить операцию.

Небольшой контингент американских военных находится в Сирии согласно распоряжению экс-президента США Барака Обамы. Администрация Обамы ранее заявила, что действует на основании актов конгресса, которые провозгласили международный терроризм угрозой для США.

Такими же соображениями руководствуется и администрация нынешнего президента Дональда Трампа, но оснований для длительного присутствия в Сирии у США нет, отметили в недавней статье в издании The New York Times сенатор-демократ Кори Букер и профессор Йельского университета Оона Хэтвей. «Конгресс должнен сказать президенту, что он не может использовать войска в незаконной войне в Сирии», — пишут авторы статьи.

Однако США вряд ли уйдут из Сирии в ближайшее время, так как присутствие в этой стране необходимо им не столько для противодействия России, сколько для давления на Иран. В Белом доме не хотят усиления этого государства, которое является геополитическим противником главных союзников США на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии и Израиля.

Для России долговременное пребывание в Сирии также является «важным маркером» для долгосрочных проектов, считают эксперты агентства «Внешняя политика». «Если России совместно с ее ключевыми партнерами в регионе удастся обеспечить в этой стране надежное урегулирование и развернуть программу ее реконструкции, то это может стать первым важным шагом в монетизации российских внешнеполитических достижений», — говорится в недавнем докладе агентства «Внешняя политика» «Международные угрозы» 2018.