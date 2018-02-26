Австрийский бунт: Курц едет в Москву за дружбой

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц 27 февраля впервые совершает визит в Россию в качестве главы правительства, в состав которого, помимо Австрийской народной партии, вошли и евроскептики из праворадикальной Партии Свободы. К слову, ранее Курц уже был в Москве, когда занимал пост главы МИД Австрии.

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При этом положение Курца в Австрии было несколько осложнено после того, как на последних выборах второе место получили националисты. Европейские политики даже настоятельно рекомендовали Курцу не формировать правительство с участием Партии Свободы. Однако молодой канцлер не прислушался к этим советам, и националисты получили несколько ключевых позиций в кабинете министров, а их лидер Хайнц-Кристиан Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Курц — это политик, который смог вдохнуть новую жизнь в австрийскую политическую систему, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Австрийская народная партия до того, как ее возглавил Курц, была на грани увядания», — считает эксперт.

Сам австрийский премьер заявил, что результаты выборов означают «мандат на перемены».

Этот амбициозный молодой политик занял место главы партии после того, как ее покинул предыдущий лидер, вице-канцлер Австрии и министр экономики страны Райнхольд Миттерленер, активно выступавший за улучшение отношений с Москвой. Он был сопредседателем смешанной Российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству и имел широкие связи в России.

«Мир вместе, но не против»

На фоне охлаждения отношений с Европейским союзом в Москве придают большое значение визиту австрийского политика, который выступает за улучшение отношений с РФ. «Мир в Европе возможен только вместе с Россией, а не против нее», — сообщили австрийскому изданию Kurier в администрации канцлера.

В Москве запланирована встреча Курца с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны планируют обсудить отношения Москвы со сторонами ЕС, ситуации в Сирии и на Украине. При этом стоит отметить, что Курц выступает за скорейшее снятие санкций с России после выполнения Минских соглашений.

При этом известно, что в Австрии негативно относятся к закону о реинтеграции Донбасса, подписанному президентом Украины Петром Порошенко.

Для углубления отношений с Россией у Курца есть и личный ресурс — хорошие личные отношения с главой МИД Россией Сергеем Лавровым. С ним канцлер взаимодействовал, когда занимал пост главы внешнеполитического ведомства своей страны. Лавров на пресс-конференции по итогам визита Курца в Россию как главы МИДа назвал канцлера «коллегой и другом».

Стоит отметить, что новым австрийским визави Лаврова стала представитель Партии Свободы Карин Кнайсль, которая также считает антироссийские санкции «неэффективным инструментом». Европейские СМИ пишут, что своей ролевой моделью глава МИД Австрии видит канцлера Бруно Крайского. Этот политик, который руководил страной с 1970 по 1983 год, сумел превратить Австрию в нейтральную и влиятельную мировую державу, которая активно посредничала при решении многих глобальных проблем. Крайский установил хорошие отношения с СССР и способствовал переговорам между советским лидером и американским президентом Джоном Кеннеди в Вене.

При этом Олег Бондаренко в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что Австрия — наравне с Чехией, Венгрией и Италией — находится в «авангарде» движения в сторону снятия санкций. Хотя сам Курц пока слишком молод, чтобы стать неформальным лидером государств, желающих улучшения отношений с Россией, но потенциал, считает Бондаренко, у него есть.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что

главное для Москвы сейчас — не слова и выражения симпатий, а «повестка дня», с которой Австрия может выступать в ЕС.

Эксперты отмечают, что, несмотря на дружелюбную и отчасти пророссийскую риторику лидеров некоторых стран, все члены ЕС голосуют за санкции.

Только после вас

Попытки России работать с разными странами ЕС и играть на противоречиях «не дают необходимого результата», напоминает Брутер. Хотя отношения с Евросоюзом у Москвы немного лучше, чем с Вашингтоном, возможностей серьезно изменить отношения все так же немного.

Понимая это, в Кремле ведут диалог с различными странами ЕС и действуют осторожно, так как много раз «ошибались в том, что считали добрыми намерениями Европы», говорит Брутер.

В этой связи в России ждут европейских предложений и не будут предлагать ничего первыми.

Эксперт напоминает, что одним из последних негативных опытов в этой сфере стали идеи размещения миротворцев в Донбассе. Они были предложены Россией, но не нашли поддержки у Запада и Украины, несмотря на то что там первоначально также высказывали подобные идеи.

Как отмечает руководитель сектора стратегических оценок в Центре ситуационного анализа ИМЭМО РАН Сергей Уткин, Австрия относится к странам, «которые менее критически настроены к России и вообще видят угрозы для себя прежде всего на других направлениях». По словам эксперта, тот факт, что Австрия имеет нейтральный статус, играет важную роль в контексте напряженных отношений России и Запада.

«Именно нейтральные страны могут сыграть более весомую роль, чем им обычно свойственно, в контексте выработки компромисса об урегулировании конфликта на востоке Украины, в том числе в части детализации предложений о возможном миротворческом элементе», — подчеркивает Уткин.

Однако эксперт добавляет, что сам Курц в ЕС «воспринимается неоднозначно». «С одной стороны, представитель нового поколения лидеров, с которым связывают надежды на будущие успехи, с другой, лидер правительства, сформированного с участием крайне правой евроскептичной партии, что в политическом мейнстриме ЕС вызывает некоторые подозрения. За любые практические шаги, которые можно будет отнести к крайне правой повестке, его будут нещадно критиковать, особенно в германских СМИ, опасающихся аналогичного подъема популярности крайне правой «Альтернативы для Германии», — говорит эксперт.

При этом сам Курц вряд ли будет выступать с какими-либо инициативами, так как понимает, что формально встречается с кандидатом в президенты. Скорее всего, в Австрии, как и во всей Европе, будут ожидать каких либо сигналов, которые может послать Западу Путин в случае переизбрания на выборах.

В отсутствие прорывных идей стороны, вероятно, сосредоточатся на решении локальных проблем. Одна из них — обеспокоенность Австрии по поводу строительства в соседней Венгрии второй очереди АЭС «Пакш», которое ведет «Росатом». Главный редактор отраслевой газеты «Страна Росатом» Юлия Гилева напоминает «Газете.Ru», что Австрия сама давно свернула свою программу АЭС и негативно относится к атомной энергетикие.

В январе правительство страны подало в суд ЕС иск на решение Европейской комиссии (ЕК), которая ранее одобрила строительство атомного комплекса.

Как заявила журналистам министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кестингер, «для атомной энергетики нет места в Европе».

Против строительства новых блоков АЭС выступает и венгерская оппозиция, которая использует эту тему в предвыборной кампании. Парламентские выборы здесь должны пройти 8 апреля, и они не обещают быть легкими для симпатизанта Москвы Виктора Орбана. В понедельник его партия «Фидеш» проиграла выборы мэра в городе Ходмезевашархей, где ее позиции традиционно были достаточно сильными.

Кроме Венгрии, в марте парламентские выборы ждут и соседнюю Италию, где к власти могут прийти политические силы, настроенные на больший диалог с Россией. Все эти предвыборные расклады молодой канцлер не может не учитывать, считают эксперты.