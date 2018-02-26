Си навсегда: Китай отказывается от смены лидеров

Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК) объявил о готовности внести ряд поправок в конституцию КНР. Последний раз основной закон страны менялся в 2004 году. Тогдашние правки носили во многом либеральный характер: провозглашалась неприкосновенность прав человека, устанавливалось право на частную собственность.

Сейчас же, 14 лет спустя, конституция страны меняется в совершенно противоположном направлении.

Предложение ЦК КПК предусматривает всего около десяти правок в тексте основного документа. Среди них есть совершенно безобидные, как, например, описание механизма присяги для государственных служащих или формирование единого патриотического фронта. Другие правки касаются идеологической составляющей: добавление в конституцию фразы о том, что «руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой»; включение в конституцию основных ценностей социализма.

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Главное же предложение ЦК предусматривает исключение из текста основного закона фразы о том, что председатель КНР «может занимать должность не более двух сроков подряд».

Вместе навсегда

Пост председателя КНР с марта 2013 года занимает Си Цзиньпин, первый срок работы которого в этой должности подходит к концу только в следующем месяце. Согласно устоявшейся в Китае политической традиции,

он должен будет покинуть его после еще пяти лет правления в марте 2023 года в возрасте 70 лет. Однако после внесения поправок эти ограничения для Си Цзиньпина перестанут существовать.

«Можно с большой долей вероятности предположить, что он хочет остаться на третий срок (который продлится до 2028 года. — «Газета.Ru»). Это подтверждает и тот факт, что на съезде Компартии в прошлом году не было ни одной фигуры, которую можно было бы с уверенностью назвать его преемником», — комментирует предлагаемые ЦК КПК правки главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

На самом деле, одним дополнительным сроком дело может не ограничиться. Поправки к тексту конституции предполагают, что временных ограничений для высшего руководящего поста в КНР не будет вообще. Фактически Си Цзиньпин и его будущие преемники смогут оставаться у власти до тех пор, пока считают это необходимым.

Нельзя исключать и вероятность того, что пост председателя КНР де-факто станет пожизненным — законодательных ограничений для этого больше не будет.

Однако эксперты о таких перспективах говорят с осторожностью: «Заглянуть вперед и спрогнозировать, идет ли речь о трех сроках, четырех или более, — это будет просто гадание, поскольку мы не знаем, какой будет ситуация в Китае во второй половине следующего десятилетия, каким будет состояние здоровья Си и так далее. Сейчас можно говорить только о том, что Си Цзиньпин создал предпосылки, чтобы остаться на третий срок во главе государственной власти», — говорит Ломанов.

Подражая Мао и Дэну

Но и на этом еще не все: ЦК КПК предлагает также закрепить в конституции теоретические идеи Си Цзиньпина о «новой эпохе социализма с китайской спецификой». Такой шаг как минимум говорит об амбициях нынешнего лидера КНР стоять в одном ряду с людьми, коренным образом изменившим Китай — Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

По словам Петра Мозиаса, доцента департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, в последние годы в КНР наблюдается тенденция к трансформации политического режима.

«Китай постепенно движется в сторону установления режима личной власти Си Цзиньпина»,

— отмечает эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». «Си уже переключил на себя очень многие властные структуры. Кроме того, имеет место усиление идеологического влияния на общество. Та система идеологических норм, которая сейчас насаждается, связанна именно с именем Си Цзиньпина», — говорит Мозиас.

Впрочем, реально достигнуть популярности Мао Цзэдуна или авторитета Дэн Сяопина нынешнему главе Китая вряд ли удастся, считает доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов. «Я не думаю, что китайское общество реально настолько любит Си Цзиньпина, чтобы можно было говорить о том, что он способен достигнуть того уровня политической популярности, который был у Мао или Дэн Сяопина», — рассуждает эксперт.

«Чисто технически происходящее можно воспринимать как создание культа личности, но практически — я не думаю, что китайское общество реально будет этим болеть», — говорит Михаил Карпов.

«Культ личности — атрибут более простых систем. Китай же внутри — более сложный и дифференцированный, чем кажется. Я думаю, что в современном Китае невозможно выстроить систему, аналогичную той, которая была в КНР при Мао Цзэдуне или в СССР при Сталине», — отмечает Петр Мозиас.

И действительно — в китайских соцсетях новость о готовящихся правках была воспринята более чем неоднозначно. Часть пользователей сети считает, что данное решение обоснованно, другие, комментируя новость, говорят, что Китай «начал идти по пути Северной Кореи». Однако голоса недовольных политикой Си вряд ли будут услышаны. Как пишет Reuters, самые популярные в Китае соцсети — Weibo и WeChat — активно блокируют негативные комментарии и статьи, заменяя их хвалебными отзывами в сторону партии и председателя.

Если не Си, то кто?

О том, что Си Цзиньпин может сохранить за собой свои полномочия и после завершения своего второго срока, экспертное сообщество говорит уже больше года. Но из спекулятивной плоскости в плоскость реальности разговоры о третьем сроке Си Цзиньпина перешли только после прошедшего этой осенью Съезда Компартии.

«Стало ясно, что преемников нет, и экстренное их появление на следующем XX съезде КПК, конечно, вероятно, но не то чтобы сильно», — отмечает Александр Ломанов.

Тем не менее, решение о снятии ограничений на количество сроков председателя КНР эксперты объясняют по-разному.

«На мой взгляд, это решение в первую очередь связано с очень серьезными и не очень хорошо предсказуемыми внутренними процессами, — рассуждает Михаил Карпов. — Китай стоит перед рядом почти неразрешимых задач экономического и макроэкономического характера. Что будет дальше — сказать трудно. Эти поправки в конституцию — попытка не раскачивать лодку, попытка минимизировать возможные политические издержки от каких-то серьезных экономических решений».

Схожей точки зрения придерживается и Петр Мозиас: «Ситуация в современном Китае характеризуется двумя ключевыми тенденциями. С одной стороны — нарастание внутренних экономических проблем, способных вызвать рост социальной напряженности. С другой — повышение роли Китая на международной арене и рост его внешнеполитических амбиций. Си Цзиньпин ставит перед собой задачу одновременно решить болезненные внутренние проблемы и при этом вести более уверенную внешнюю политику. В отличие от своих предшественников он гораздо более сильный и амбициозный политик, который считает себя способным решить эти проблемы», — поясняет эксперт.

«Си Цзиньпин, очевидно, хочет развязать себе руки и не быть скованным фактором времени, поскольку те реформы, которые были инициированы 3-4 года назад, это и очень глубокие экономические реформы, и кампания по борьбе с коррупцией, — говорит Александр Ломанов. — В ближайшие пять лет то, что он задумал, осуществить невозможно, это требует очень больших усилий. За десять лет — да, возможно превратить Китай из региональной державы в мировую, которая лишь немного уступает по размерам экономики США, перестроить полностью китайскую экономику на инновационный лад и так далее».

«У Си есть видение и понимание того, как этого добиться, и он отдает себе отчет в том, что если это будет достигнуто под его руководством, то он обеспечит себе место на веки вечные в учебниках истории, в отличие от, например, его предшественника Ху Цзиньтао. Нынешний лидер Китая считает, что он политически, интеллектуально и морально готов к этой миссии и берет на себя эту ответственность», — заключает Ломанов.