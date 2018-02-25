Рамзан Кадыров предпочитает находиться в Чечне и заниматься проблемами республики и своего народа, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в воскресенье, 25 февраля.

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Чеченский министр сообщил ТАСС, что запрет правительства Латвии Рамзану Кадырову на въезд в пределы прибалтийской республики «никакого значения для главы Чечни не имеет». Также Умаров «спокойно, без язвительности» заявил, что Кадырова «очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО» совершенно не волнует.

«Мы с сожалением относимся к тому, что пытается сейчас выразить Латвийская республика. Жаль, прекрасная страна, хорошая столица»,

— заявил Умаров.

Как сообщил ранее RT, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин были включены в спиоск людей, не имеющих права на въезд в Латвию. В латвийском «списке Магнитского» содержится 49 фамилий, заявил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В их число попали глава правового управления Генеральной прокуратуры РФ Олег Логунов и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, подозреваемый британской прокуратурой в убийстве экс-сотрудника спецслужб СССР и РФ Александра Литвиненко.

«Выполняя решение сейма и основываясь на законе об иммиграции, я запретил 49 людям въезд на территорию Латвии, посылая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение»,

— заявил Ринкевич.

В начале февраля латвийский сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к «делу Магнитского». В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Сергея Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский заявлял, что в России случилось масштабное санкционированное властями хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в конце осени 2009 года, пробыв в предварительном заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания приняли после смерти Магнитского ряд санкционных пакетов, предусматривающих запреты на въезд для ряда российских функционеров, а также ограничения в использовании финансовых инструментов.

В конце ноября президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского». Документ запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека. По словам Грибаускайте, принимая этот закон, Литва вместе с другими международными сообществами говорит «нет» нарушениям прав человека, «грязным» деньгам и нарушению законов.

В начале ноября Канада ввела санкции против 52 человек, в том числе 30-и граждан России. Согласно принятым мерам, все канадские счета указанных в списке лиц замораживаются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва неоднократно предостерегала власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию. Поэтому РФ была вынуждена принять ответные меры и запретить въезд в пределы России для «десятков канадских деятелей».

«К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского «закона имени С. Магнитского» в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан. Приходится действовать зеркально. Речь идёт о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений»,

— подчеркнула Захарова.

Она также заявила, что если канадские партнеры получают удовольствие от «санкционных игр», то Москва будет отвечать на действия Оттавы.

«Неужели там действительно думают, что на Россию можно «надавить»? Или просто тешат свои политические амбиции? <…> Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран. Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений», — отметила представитель МИД России.