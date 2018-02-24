«Слово «позор» не вяжется с Россией»

В Госдуме считают, что заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в Сирии и «позоре» России не имеют ничего общего с действительностью. Позором, по мнению парламентариев, нужно считать политику Белого дома. Об этом в субботу заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ (организация запрещена в России — «Газета.Ru»), появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке», — заявил парламентарий РИА «Новости».

Слуцкий отметил, что российское военное присутствие в Сирии согласовано с официальными сирийскими властями. При этом международная коалиция с американцами действует на территории САР без разрешения законных властей.

«Мы боролись и боремся с террористами, а не пытаемся незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам. Россия также была готова и готова до сих пор оказать помощь в послевоенном урегулировании и решении гуманитарной ситуации в Сирии», — заявил он.

Леонид Слуцкий указал, что американская сторона занимается разделением государства на части, «нисколько не заботясь на самом деле о ее населении». Этой же позиции придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил: «очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны».

«Поэтому слово «позор», считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью.

Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь «фейковой» пробирки Колина Пауэлла.

Они, кажется, так и не поняли, что натворили», — заключил он.

Напомним, что накануне лидер США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии. Он назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этом государстве. Об этом Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

«Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с [жителями Восточной Гуты] в последнее время, — это позор», — заявил американский президент в ответ на вопрос о событиях в сирийской Восточной Гуте.

По мнению Трампа, единственная цель американских военных в Сирии — разгром террористов. «Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — сообщил Трамп.

Ранее, 23 февраля, постпред США при ООН Никки Хейли не исключила нанесения ударов по сирийским вооруженным силам Сирии. При этом американская сторона хочет избежать такой ситуации. По ее словам, Вашингтон не желает находиться в центре сирийского конфликта, однако хочет помочь сирийцам, страдающих от химического оружия.

Хейли подчеркнула, что Москва «защищает режим» сирийского лидера Башара Асада, поэтому США продолжают на нее давление.

Отметим, что 20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Под огонь также попали жилые квартиры и гостиницы – погибло около 10 мирных жителей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в гибели сирийских мирных жителей со стороны США и ООН являются беспочвенными.

«Вы знаете, что за ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживает террористов, которые по-прежнему там остаются. Ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств. Именно они ведут на земле в Сирии непримиримую борьбу с террористами», –– отметил Песков.

Войска правительства Сирии начали боевые удары по позициям ИГ в Восточной Гуте 18 февраля. Отмечается, что дислоцирующиеся там группировки «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» обстреливают улицы столицы Сирии.