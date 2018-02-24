Кучма назвал жизнь украинцев «ужасной»

Бывший президент Украины Леонид Кучма сказал, что его страна никогда не была полноценной в сточки зрения государства, передает RT.

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«Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» — указал политик.

По его словам, в создавшемся положении дел в стране виноваты депутаты Верховной рады. Он также обратил внимание на то, что украинская власть куда больше говорит о выборах, чем об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — добавил Кучма.

За три дня до этого председатель государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз сообщила, что на данный момент гарантированный долг страны составляет 2 трлн 100 млрд гривен ($77 млрд).

В свою очередь, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине грозит скорый развал.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это [президент Украины] Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части. Институты очень слабые, и государство практически не работает», — заявил политик.

Он также отметил, что в стране «орудуют полувоенные формирования», которые используют глава государства и глава МВД Арсен Аваков.

Саакашвили указал на экономическую деградацию восточных и южных регионов Украины, иммиграцию украинцев, а также на «сепаратистские настроения» в Черновицкой Буковине и Закарпатье. По его мнению, все это может привести к распаду государства.

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман указывал, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки.

«Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — говорил премьер.

Он пояснял, что это произошло из-за того, что предыдущая власть накопила очень большие внешние долги.

В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины на $17,5 млрд. В рамках программы страна уже получила от фонда четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Нацбанк заявлял, что в 2018 году рассчитывает получить еще два транша кредита на сумму $3-3,5 млрд.

Однако в начале февраля 2018 года постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что украинцам не стоит поднимать заработную плату, потому что это может негативно отразиться на экономике страны.

Кроме того, одно из главных требований МВФ — либерализация газового рынка и повышение внутренних цен для населения на уровень импорта. Между тем еще в прошлом году власти страны почти вдвое увеличили цену на газ для населения и теплоснабжающих организаций, сообщает ФАН.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также указывал, что спустя четыре года после государственного переворота Украина находится в тяжелейшем кризисе, передает НСН.

Стоит отметить, что в последние несколько лет Киев борется с частью исторического наследия, которое считает неприемлемым для себя нынешняя украинская власть.

Так, днем ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович допустил возможность переименования Верховной рады для того, чтобы она не напоминала о советском периоде украинской истории. В качестве одного из вариантов рассматривается название «Национальное собрание Украины».

«Верховная рада Украины — само название является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Месяцем ранее Вятрович и вовсе предлагал признать на государственном уровне нахождение Украины в составе СССР «оккупацией». В Москве выказали готовность принять такое решение Киева.

«Надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — пояснил в этой связи председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.