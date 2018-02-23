Минфин США: новые санкции на подходе

Министерство финансов США в течение нескольких недель представит новые антироссийские санкции. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин в пятницу на брифинге со СМИ.

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«Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», — заявил Мнучин.

Он подчеркнул, что в рамках раздела 241 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведомство подготовило два доклада: секретный и несекретный. Санкции, отметил Мнучин, станут дополнения к ним.

Глава финансового ведомства добавил, что рассмотрит введение санкций также на основании материалов министерства юстиции, связанных с выдвинутыми недавно против 13 россиян обвинениями во вмешательстве в американские выборы.

Стивен Мнучин подчеркнул, что ведомство активно работает со спецслужбами в вопросе введения санкций против россиян.

«Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — заявил чиновник.

Министр финансов также подтвердил, что в США работают над санкциями на основании ранее составленного «кремлевского списка», в который вошли представители политической элиты и крупные предприниматели.

Напомним, что в пятницу 16 февраля Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году — об этом свидетельствует обвинительный акт, опубликованный на сайте ведомства.

Согласно документу, россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США. Кроме того, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а других пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — отмечается в документе, подписанном спецпрокурором по расследованию дела о «российском вмешательстве» Робертом Мюллером.

В числе обвиняемых значатся Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering (компания, которую возглавляет Пригожин).

Согласно документу, фигуранты занимались организацией и координацией протестов в США начиная с июня 2016 года. При этом, как заявляет спецпрокурор, указанные граждане притворялись американскими активистами и создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, с помощью которых продвигались идеи протестов.

При этом некоторые из «организованных митингов», по утверждению Мюллера, были связаны с предвыборной кампанией кандидатов в президенты. В июле 2016 года обозначенные в обвинительном акте лица якобы наняли человека для проведения акции против кандидата от демократов Хилари Клинтон, а также организовали несколько протестных кампаний в Нью Йорке.

«Обвиняемые и их сообщники также выдавали себя за американцев для контакта с многочисленными первичными группами, поддерживающими тогдашнего кандидата Трампа в неофициальном порядке. Многие из этих групп согласись участвовать в протестах «Флорида за Трампа» и служили местными координаторами», — поясняется в обвинительном заключении.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о предъявлении обвинений. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей реакции на документ Минюста указал на отсутствие доказательств по данному расследованию.

«Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел. На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопасность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в будущем база под данное обвинение также вряд ли будет найдена.

«Вы знаете, США — это очень специфическая политическая система. Я там работал немало лет. Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование (это было расследование Мюллера и сенатские слушания; к слушаниям, допросам привлекались десятки граждан), ни единого факта не утекло в публичную сферу — такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то «огонек», то дым был бы виден сразу», — резюмировал глава МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в фейсбуке, что дочитать информационное сообщение Минюста США у нее не хватило сил.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — прокомментировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Питерский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин признался, что не расстроен предъявлением обвинения со стороны США в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 году.

«Американцы — очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола, пусть видят», — сказал предприниматель.