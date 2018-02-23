Забытая история: как Украина уничтожает праздники

Празднование 23 февраля как Дня защитника отечества президент Украины Петр Порошенко отменил в августе 2014 года, заявив, что теперь Украина будет чествовать своих защитников.

В 2015 году этот праздник перенесли на 14 октября — праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Она считается покровительницей запорожского казачества. Кроме того, 14 октября — это дата создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Сторонники этого решения убеждены, что оно не только является частью процесса декоммунизации, который охватил на Украине все сферы жизни, но и удовлетворяет желание отстроиться от российских традиций.

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Однако это нововведение было воспринято украинцами неоднозначно, и накануне 23 февраля в общественном пространстве разгорается жесточайшая дискуссия — нужно или не нужно поздравлять в этот день мужчин. В прошлом году, например, в организации и учреждения по Украине была разослана рекомендация не проводить корпоративы в этот день. В школах же эту дату не празднуют с того самого 2014 года.

Позиция по отношению к так называемым «советским праздникам» стала еще одним водоразделом, по которому друзей и знакомых теперь делят на своих и чужих.

Так, например, бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин, а вслед за ним и политический эксперт Денис Гороховский придерживаются традиции поздравления с 23 февраля сопровождать «приветами» в адрес директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который является идеологом в том числе и изменений в праздничном календаре Украины. Политолог Николай Спиридонов в своем профиле в фейсбуке написал, что для него 23 февраля — мужской праздник, к которому он привык с детства, а не праздник, связанный с армией, а потому он не хочет от него отказываться.

Общество поделилось

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Мураев не просто поздравил украинцев с праздником, но и постарался обосновать, почему его точка зрения отличается от официальной: «Невозможно отменить людей. Тех, кто служил в РККА и Советской армии, воевал в Великой Отечественной, Корее, Афганистане, принимал участие в конфликтах на разных континентах. Кто служил и защищал, даже если это была просто срочная служба или «военка», преподавал или учился в военных училищах. Они отмечают праздник, с которым связана их жизнь. И хоть запрещай, хоть отменяй, хоть головой о стену бейся, праздник будет. Потому что он настоящий».

Донецкий журналист Алексей Мацука напомнил, что очень символичным является тот факт, что именно с этого дня, согласно закону о реинтеграции Донбасса, официально АТО завершена. Журналист Виктор Трегубов иронизирует над теми, кто хвастается, что не отмечает 23 февраля. По его словам, они только доказывают, что праздник еще актуален.

По мнению блогера Андрея Недзельницкого,

«если Вы боитесь историю, вы уже проиграли ей». «Вот если глянуть на американцев — у них все трагические и самые темные моменты истории становились предметом гордости, конечно, под правильном углом зрения. Чего только история Гражданской Войны стоит», — пишет он.

Однако такое мнение разделяют не все граждане Украины. Как пишет в своем фейсбуке киевлянка Ива Репницкая, консультант по вопросам частного дошкольного образования, 23 февраля или 8 марта отмечают несознательные граждане, которые меняют свою родину на носки: «Как можно отмечать праздник, который с 2014 года отменен в стране? После 2014 года он у меня ассоциируется с захватчиками, с войной, силой, насилием над моим государством».

Киев обвиняет Москву в причастности к событиям на востоке Украины, а согласно тому же закону о реинтеграции Донбасса, подписанному украинским президентом Петром Порошенко 20 февраля 2018 года, Россия признается «страной-агрессором», а самопровозглашенные республики Донбасса — оккупированными территориями. Москва отрицает свое участие во внутриукраинском кризисе и заявляет о том, что не оказывает материальной, финансовой и технической поддержки ополченцам.

Развивая свою мысль, Репницкая заявила, что «празднование 23 февраля и 8 марта — это откат обратно, к советскому прошлому, которое закрывает наше будущее». Кроме того, по ее мнению, необходимо вообще отказаться от праздников с гендерной окраской, а праздники придумывать самим, опираясь на сугубо украинские традиции.

Телепродюсер телеканала «1+1» Анатолий Ерема заявил, отвечая на дискуссию, которая развернулась вокруг праздника: «В Советской армии служили и я, и мой отец. Мы отмечали этот праздник даже после того, как эта армия перестала существовать — вплоть до 2014 года. После 2014-го для меня это день армии-оккупанта. Поэтому праздновать этот день для меня — кощунство».

Тихий праздник

Событийная картина этого дня, в отличие от прошлых лет, была на удивление тихой. За исключением решения мэрии Львова демонтировать Монумент славы в центре города, установленный в память о победе в Великой отечественной войне. Официальное обоснование — 30-метровая стела находится в аварийном состоянии. Но сами работы по демонтажу, вопреки намерениям авторов этой идеи, начнутся только 26 февраля.

Отмена празднования 23 февраля — это лишь часть работы официальных властей по переписыванию менталитета и исторической памяти на Украине. Напомним, буквально на днях в Киеве группа радикалов организовала серию нападений не только на здание Россотрудничества, с которого накануне полиция сняла охрану, но и на помещения банков, которые они посчитали российскими — «Альфа-банк» и Сбербанк.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника,

власть при этом манипулирует основными символами национальной самоидентификации — церковь, язык, история, праздники.

С одной стороны, эксперт убежден, что это делается с целью переключить общественную повестку дня с проблем резкого снижения доходов населения, сложной ситуации в экономике, продолжающихся военных действий в Донбассе. С другой стороны, он отмечает, что общество крайне консервативно реагирует на такие изменения, сохраняя приверженность прежним праздникам и взглядам.

Политтехнолог Дмитрий Мельников не согласен со своим коллегой: «Властям глубоко все равно до нынешнего поколения, кому больше 40 или даже 50. Они работают на другую аудиторию — тех, кому сейчас 10-12 лет. Именно их умы и планы для них важны. Обратите внимание — те, кому в период первого Майдана было 10-12 лет, во время Майдана 2014 года стали его движущей силой. И сейчас благодаря таким системным действиям они выращивают по сути поколение, которое через 10-15 лет по одному свистку пойдет воевать с Россией, даже не задумываясь об этичности такой постановки вопроса».

Отмена 23 февраля — далеко не единственное изменение в календаре праздников на Украине. Так, например,

в ноябре прошлого депутаты добавили еще одно Рождество для украинцев. Теперь они будут праздновать его дважды — и 7 января, и 25 декабря, по католическому церковному календарю.

1 мая, в отличие от прошлых лет, сократили до одного выходного дня, а 2 мая будет теперь рабочим. Ранее Владимир Вятрович заявил, что намерен добиваться отмены на Украине празднования Международного женского дня. Он требует переименовать 8 Марта в День борьбы за права женщин и тоже сделать его рабочим. Кроме того, сейчас решается вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, когда в Европе отмечают День памяти жертв Второй мировой.