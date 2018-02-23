На НТВ подрались за Донбасс

Очередной конфликт на российском ток-шоу уже второй день обсуждается в сети. На этот раз драка произошла в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. К потасовке привело обсуждение ситуации в Донбассе.

22 февраля Немецкий депутат Андреас Маурер, который совместно с международной делегацией из Европы побывал в зоне донбасского конфликта, сообщил, что из-за военных действий на востоке Украины погибли сотни детей.

В ответ на это высказывание украинский политолог Дмитрий Суворов попросил депутата показать фотографии погибших. После этой просьбы к Суворову подошел Норкин и схватил его за плечо — между мужчинами завязалась драка.

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«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — так украинец прокомментировал инцидент после эфира.

Хотя сам ведущий передачи отказался комментировать инцидент, в самом НТВ драку объяснили «зашкаливающими эмоциями». «Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены», — говорилось в комментарии телекомпании.

Дмитрий Суворов впоследствии записал видеообращение из поезда Россия-Украина. «Я даже дракой это назвать не могу, поскольку до настоящей мужской драки дело не дошло — потолкались, и на этом все закончилось. Как видите, со мной все нормально», — заявил политолог.

Он отметил, что в конфликте виноват «антиукраинский треш», который определял ход передачи. «Появился как-то немец, который начал обвинять украинскую армию в геноциде Донбасса. Этого я выдержать не смог. Меня взорвали эмоции», — сообщил Суворов.

Украинец также принес извинения редактору, которая упала в результате драки. «Что касается Андрея Норкина, я не вижу никакого смысла извиняться — он начал эту драку. Я считаю, что он не был прав в данной ситуации и не имел моральных прав на меня набрасываться», — подытожил эксперт.

На следующий день после драки, в пятницу, Суворов на своей странице в фейсбуке продолжил обсуждение потасовки на «Месте встречи».

«В целом очень смешно читать заголовки о том, что «Норкин избил Суворова». На видео все ясно. Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку, но на меня набросились толпой. Несколько человек против одного. Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно», — заявил украинский политолог.

На инцидент отреагировал американский журналист Майкл Бом, который отметил, что в последнее время случаи нападений на российских ток-шоу участились.

«Норкин раньше выдворял гостей из студии и хотел вывести Суворова, но Дмитрий сопротивлялся, и получилась драка. Был один случай, когда он выдворял другого эксперта из Украины, но тот сам ушел, и обошлось без драк. Лучше было бы, конечно, вызвать охранников», — заявил Бом газете «МК».

Американец также добавил, что его постоянно провоцируют на таких программах. «На то оно и ток-шоу.

Словесные провокации являются неотъемлемой частью подобных шоу, просто надо знать меру. Это чувствуется, что в любой момент может начаться драка.

Они хотят, чтобы я завелся, кричал, потому что крик — это поражение», — отметил журналист.

Телеведущий Владимир Познер отметил, что политические ток-шоу, подобные «Месту встречи», агрессивны по своей сути.

«Пушкин писал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Наше телевидение не пробуждает добрых чувств. Наоборот, возбуждает ненависть, неприятие любой точки зрения, кроме собственной», — заявил Познер, отметив, что передачу он не видел и не может судить о сказанном.

Журналист Анатолий Вассерман, комментируя высказывание Суворова, отметил, что «за такое в любом хорошем обществе дают в морду». Он назвал политолога одним из самых кошмарных образцов «профессиональных украинцев».

«Под этот термин подходят те лица, которые пытаются извлечь свою выгоду из отделения Украины от остальной России», — пояснил Вассерман.

Историк и журналист Николай Сванидзе, который сам недавно стал участником драки в эфире радио «Комсомольская правда», отказался комментировать инцидент на НТВ. Свой отказ он объяснил тем, что оба участника конфликта так или иначе приходятся ему коллегами.

«Чья бы корова мычала, а моя бы молчала», — заявил Сванидзе РЕН ТВ.