Ракеты под носом: как США угрожают России

Заявление о возможности отказа от размещения ракет морского базирования, способных нести ядерный заряд, сделал заместитель помощника главы Пентагона по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

«Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать»,

— цитирует Суфера «РИА Новости».

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Американский чиновник фактически повторил положения, изложенные в недавно опубликованной Доктрине ядерной безопасности США. В частности, в ней говорится, что США «в долгосрочной перспективе» могут использовать нестратегические ядерные ракеты морского базирования. В доктрине подчеркивается, что постановка на боевое дежурство этих ракет станет «ответом на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и средством противодействия нестратегическому ядерному арсеналу России». Москва же подобные претензии отвергает и указывает, что все ее действия являются ответом на нарушения РСМД со стороны Вашингтона.

США напоминают, что в 2010 году аналогичные ракеты предыдущего поколения были сняты с боевого дежурства, однако Белый дом обещает «незамедлительно приступить к работе» по восстановлению их боеспособности.

Огорчили «Искандерами»

Белый дом давно упрекает Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подписанный в 1987 году между советским президентом Михаилом Горбачевым и американским Рональдом Рейганом документ подразумевал ликвидацию целого класса ракет, расположенных в Европе на территории стран-членов НАТО и их противников — стран-участниц Организации Варшавского договора.

Претензии к России касательно нарушения договора были обозначены еще администрацией президента Барака Обамы. Тогда Вашингтон заявил, что Россия тайно занимается разработкой систем крылатых ракет наземного базирования, нарушающих договор. Москва эти обвинения отрицала, и стороны так и не смогли прийти к общему знаменателю до конца пребывания администрации Обамы у власти.

При этом руководство России заявляло, что договор об РСМД нарушает и американская система ПРО в Европе.

Несмотря на то, что ее заявленная цель — перехват иранских ракет, в Кремле считают, что системы могут быть переделаны, чтобы нести ударные ракеты. Как заявил в декабре прошлого года президент России Владимир Путин, разместив в Румынии в рамках системы ПРО пусковые системы Aegis, США фактически вышли из договора.

Во время выступления в рамках клуба «Валдай» в Сочи Путин отметил, что если у США есть желание покинуть договор, ответ России будет «мгновенным и зеркальным».

Определенный сигнал в этом направлении Россия уже послала США, разместив оперативно-тактические комплексы «Искандер» в Калинградской области. Это вызвало беспокойство НАТО, так как область является эксклавом России в Европе.

Договор РСМД эти ракеты не нарушают, однако комплексы потенциально могут быть оснащены ракетами большего радиуса действия и нести тактическое ядерное оружие. В России дают понять, что эта мера направлена на противодействие планам ПРО США в Европе. Причем меры эти планировались давно: о том, что «Искандеры» могут быть размещены на территории бывшей Восточной Пруссии, в 2011 году заявлял еще на тот момент президент России Дмитрий Медведев.

Доверяй и не проверяй

Как рассказал «Газете.Ru» декан факультета мировой политики МГУ, в прошлом секретарь Совбеза России Андрей Кокошин, взаимное недоверие можно преодолеть только инспекцией объектов. «Американцы нам должны доказать, что установки системы Aegis, размещенные в Европе, не могут быть использованы для пусков крылатых ракет наземного базирования, запрещенных ДРСМД», — сказал Кокошин, отметив, что ранее США и Россия имели возможность преодолевать разногласия и приходить к компромиссу.

Стоит отметить, что ранее экс-глава Пентагона Вильям Перри отмечал, что США должны были «взвесить политическую цену, которую США будут платить за ЕвроПРО»:

«Вашингтон слишком зациклен на важности ЕвроПРО, а Москва рассматривает ее как однозначную угрозу».

Помочь снизить противоречия могли бы взаимные инспекции с короткими сроками действия, говорил ранее «Газете.Ru» и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Усиление контроля могло бы спасти договор РСМД, считает заместитель главы Института США и Канады, специалист в области ракетного вооружения Павел Золотарев. «Есть совершенно конкретные претензии, а механизма для контроля нет, так как комиссии по наблюдению были распущены», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

При этом он назвал заявление чиновника из Пентагона «чисто политическим» и отметил, что в самой ядерной доктрине США говорится о необходимости сохранения договора, и это «вселяет надежду».

Сравнивая подходы администрации Обамы и администрации Трампа к договорам по контролю над ядерными и не только вооружениями, эксперты сходятся во мнении, что если первый был заинтересован в них, то для последнего они являются второстепенным вопросом.

Переговоров на ядерную тематику между США и Россией не ведется, подчеркивают собеседники «Газеты.Ru», напоминая, что последний договор на эту тему — о Сокращении стратегических наступательных вооружений — был подписан между Россией и США в 2010 году.

При этом ведущий научный сотрудник Сергей Ознобищев считает сам факт заявления американского чиновника положительным, так как оно является публичной демонстрацией США «заявочной позиции»: «Начата примерка костюма в области контроля над вооружениями».

Эксперт отмечает, что Россия готова вести диалог на эту тему, напоминая о недавнем заявлении посла России в США Анатолия Антонова. В интервью ТАСС он рассказал, что США и Россия ведут разговор на эту тему и возможность «урегулировать проблемы» есть.

Стоит отметить, что сам Антонов является специалистом в области переговоров по ядерной тематике и многие годы курировал эту тему в МИД России. Источники «Газеты.Ru» утверждают, что он, как специалист высокого класса, будет задействован в переговорном процессе.

О том, что переговорный процесс необходимо начать как можно скорее, уверены и в европейских политических кругах. В недавнем экспертном докладе, подготовленном для участников Мюнхенской конференции по безопасности, отмечалось, что из-за нарушения договоров опасность новой войны в Европе существенно возрастает.