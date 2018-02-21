«Мы всегда реагируем»: как Москва ответит на новые санкции

Москва не исключает ответа на санкции в отношении россиян из «списка Мюллера», если США их введут, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. «Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории», — сказал он журналистам.

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Рябков от лица МИДа посоветовал быть осторожными при выезде за границу россиянам, имена которых фигурируют в обвинительном заключении минюста США по делу о «российском вмешательстве».

«Ситуация [с так называемым «списком Мюллера»], лишний повод задуматься над тем, стоит ли выезжать за пределы Российской Федерации тем нашим согражданам, к которым могут предъявлять претензии американские правоохранительные органы», — сказал Рябков. По словам замглавы МИД, список стран, с которыми у США есть договоры о выдаче, размещен на сайте Госдепа. Однако отсутствие в этом списке какой-либо страны не дает гарантий безопасности россиянам, если они решат туда поехать.

О возможности введения санкций в отношении 13 россиян, попавших в «список Мюллера», заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов в ходе регулярного брифинга.

Сергей Рябков трактовал угрозы США ввести санкции против 13 россиян, попавших в «список Мюллера», как попытку нагнетания напряженности в преддверии президентских выборов в России. «Понятно, что все это продолжает негативно сказываться на отношениях двух стран», — констатировал замглавы МИД.

«Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях в преддверии выборов президента, но при этом продолжают безосновательно, бездоказательно упрекать нас, что якобы мы вмешиваемся в избирательные процессы», — добавил Рябков.

Напомним, 16 февраля спецпрокурор Роберт Мюллер огласил обвинительное заключение по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

В числе обвиняемых оказались так или иначе связаны с российской компанией «Агентство интернет-исследований». В качестве ответчиков также указаны компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащие Евгению Пригожину.

В список обвиняемых, помимо самого Пригожина, попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария и Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Спецпрокурор Мюллер утверждает, что указанные лица организовывали протестные акции в США с июня 2016 года. Обвиняемые якобы хотели распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, и поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа. По мнению следствия, россияне выдавали себя за американских активистов, создавали поддельные аккаунты в социальных сетях и с их помощью продвигали политические акции.

По статьям «сговор против США» и «мошенничество», нарушение которых вменяется 13 российским гражданам, американское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 30 лет.

Однако между Москвой и Вашингтоном не действует соглашение об экстрадиции — пока обвиняемые россияне остаются на родине, им ничего не угрожает.

А вот от выездов за границу фигурантам «списка Мюллера» действительно стоит воздержаться — замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечает, что в таком случае для самих обвиняемых последствия будут незначительными. «Если эти лица окажутся на территории третьих стран, то высока вероятность, что их арестуют по американскому обвинительному заключению и экстрадируют в США», — признал эксперт.