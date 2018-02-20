Куда язык доведет: почему Казахстан перешел на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита, основанный на латинской графике. В алфавите, на который в течение ближайших семи лет должна перейти страна, будет 32 буквы. В кириллическом варианте казахского алфавита, который использовался на протяжении почти восьмидесяти лет, их было 42.

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Назарбаев еще в конце октября подписал указ о поэтапном переходе на латиницу в срок до 2025 года. Изначально главе республики представили на выбор два варианта казахского алфавита на латинице: в первом некоторые специфические звуки казахского языка предлагалось обозначать с помощью диграфов (сочетаний из двух букв), второй вариант предполагал передачу этих звуков на письме при помощи апострофов.

Глава республики одобрил вариант с апострофами, однако лингвисты и филологи раскритиковали эту версию алфавита. По словам ученых, чрезмерное использование апострофов серьезно усложнило бы чтение и письмо — из 32 букв алфавита сразу 9 писались бы с надстрочной запятой.

Проект отправили на доработку — в итоговом варианте, утвержденном Назарбаевым 20 февраля, апострофы отсутствуют, зато используются новые диакритические знаки наподобие умляутов (например á, ń), а также два диграфа (sh, ch).

Дорогое удовольствие

Несмотря на то что власти согласились доработать первоначально предложенный вариант алфавита, сам по себе переход на латиницу будет сопряжен с большими трудностями. Критики и ученые предупреждают, что людям старшего возраста будет непросто привыкнуть к латинской графике, из-за чего может возникнуть разрыв поколений.

Акорда Алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, на фоне флага Казахстана, коллаж «Газеты.Ru»

Еще одна опасность заключается в том, что будущие поколения не смогут обратиться ко многим научным и другим трудам, написанным на кириллице — большую часть книг попросту не смогут переиздать на латинице.

Потенциальной проблемой является и снижение интереса молодежи к чтению — поначалу перестраиваться под новый алфавит будет тяжело и на чтение придется тратить существенно больше времени. В итоге молодые люди могут просто перестать читать.

Пока в стране по-прежнему используется несколько модифицированный русский кириллический алфавит — переходный период продлится до 2025 года. Новые паспорта и удостоверения личности начнут выдавать гражданам Казахстана с 2021 года, а в 2024-2025 годах будет совершен переход на латиницу госорганов, образовательных учреждений и СМИ — 13 февраля такой план озвучил замминистра культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов.

Процесс перехода на латиницу будет еще и затратным. Как минимум, он предполагает профессиональную переподготовку педагогов.

Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Казахстана, в ближайшие семь лет «переучивать» придется 192 тыс. учителей. Это удовольствие обойдется Астане в 2 млрд руб., а на переиздание школьных учебников уйдет еще около 350 млн руб.

В сентябре Назарбаев говорил, что в первых классах школ начнут преподавать на латинице в 2022 году. Тогда же он подчеркнул, что процесс перехода не будет болезненным — президент пояснил, что в школах дети изучают английский язык и знакомы с латинской графикой.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин также высказал опасения, что дороговизна латинизации может привести к злоупотреблениям и коррупции. «Выделение такого объема средств при очень слабом механизме контроля над расходами приведет к ситуации, когда значительная часть чиновьичьего класса, особенно в регионах, столкнется с соблазном тратить деньги, не отчитываясь. Открывается широчайшее поле для злоупотребления», — считает эксперт.

Зачем Астане латиница: версия Назарбаева

Назарбаев впервые заговорил о внедрении латинского алфавита в 2012 году, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана. Пять лет спустя в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» президент аргументировал необходимость отказа от кириллицы особенностями «современной технологической среды, коммуникаций, а также научного и образовательного процесса XXI века».

В середине сентября 2017 года Назарбаев и вовсе заявил, что кириллица «искажает» казахский язык. «В казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому [с введением латиницы] приходим в основу», — отметил глава Казахстана.

Эксперты, кстати, утверждают обратное: по их словам, именно латинская графика плохо справляется с задачей отражения на письме всех звуков казахского языка — об этом свидетельствуют проблемы с дополнительными диакритическими знаками вроде апострофов.

Подписав указ о переходе на латиницу в октябре прошлого года, Назарбаев заверил, что эти изменения «ни в коем случае не затрагивают права русскоязычных, русского языка и других языков».

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев отмечает, что в подобных заявлениях есть доля лукавства. «Тратить деньги будут из налогов всех граждан, это касается и русскоязычного населения», — пояснил эксперт.

Президент Казахстана также поспешил развеять опасения, что переход на латинский алфавит сигнализирует о смене геополитических предпочтений Астаны. «Ничего подобного. На этот счет скажу однозначно. Переход на латиницу — это внутренняя потребность в развитии и модернизации казахского языка. Не надо искать черной кошки в темной комнате, тем более, если ее там никогда не было», — заявил Назарбаев, напомнив, что в 1920-40-е годы казахский язык уже использовал латиницу.

До 1920 года казахи пользовались на письме арабской вязью. В 1928 году в СССР был утвержден единый алфавит для тюркских языков на основе латиницы, однако в 1940 году его все-таки заменили на кириллицу. В этом виде казахский алфавит существует уже 78 лет.

При этом некоторые другие союзные республики после распада СССР в 1991 году поспешно перешли на латинское письмо — хотели тем самым указать на собственную независимость от бывшего СССР.

В частности, латинскую графику пытались вводить Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан, хотя там и возникли определенные проблемы с использованием нового алфавита. В Казахстане от подобных изменений долгое время отказывались, поскольку большинство населения было русскоязычным. Тем не менее, в стране тоже предпринимались попытки обозначить и усилить собственную идентичность — в частности, происходило замещение русских топонимов казахскими.

Прощай, Россия — здравствуй, Запад?

Несмотря на все уверения Назарбаева в том, что отказ от кириллицы не говорит о смене геополитических устремлений республики, и в России, и в самом Казахстане многие считают, что цель этого шага — подчеркнуть «независимость» от Москвы.

Астана проводит «многовекторную политику», то есть старается развивать отношения одновременно и со странами постсоветского пространства, и с Китаем, и с Западом. При этом Казахстан — наиболее развитая и богатая из центральноазиатских республик, Евросоюз является вторым после России торговым партнером Астаны. Казахстан, в свою очередь, является основным партнером Евросоюза в Центральной Азии, хотя его доля в товарообороте ЕС, конечно, весьма незначительна.

По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Евсеева, именно стремление подчеркнуть «многовекторность» своей политики является основной причиной для перехода на латиницу.

«В рамках этой многовекторности развиваются отношения Казахстана с Западом — для этого Астана и переходит на латиницу. Это нужно, в том числе, чтобы получать дешевые инвестиции, дешевые кредиты и так далее», — объяснил эксперт.

В то же время заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин не видит оснований полагать, что переход Казахстана на латиницу свидетельствует о развороте внешней политики. «Казахстан лавирует между Пекином, Москвой и Вашингтоном, так было всегда, так будет и дальше», — констатировал эксперт.

Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты утверждают, что Москву не сильно беспокоит вопрос о том, какой алфавит будут использовать казахи.

«В Москве особого напряжения это решение не вызывало и вряд ли вызовет, у нас эту тему воспринимают как отвлеченную, не касающуюся настоящей политики», — отметил Грозин.

Владимир Евсеев, в свою очередь, отмечает, что Россия старается относиться к этому шагу Астаны с пониманием. «Это просто затрудняет общение. Это право Казахстана, как им писать — они могут пользоваться хоть китайскими иероглифами», — признал собеседник «Газеты.Ru».