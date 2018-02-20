«НАТО так или иначе имеет к этому отношение»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции после встречи с главой МИД Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом заявил, что Москва ждет от Вашингтона разъяснений относительно заявлений глав ряда провинций Афганистана о полетах вертолетов в районы, где базируются боевики.

Реклама

Дипломат уточнил, что принадлежность этих вертолетов пока не выяснена, но, по всей вероятности, «натовские силы так или иначе имеют отношение» к происходящему. Эти вопросы возникли на основании публичных заявлений со стороны руководителей некоторых афганских провинций.

«И причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы», — приводит слова руководителя российского внешнеполитического ведомства RT.

Министр добавил, что Россию очень тревожит расширение влияния террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Афганистане.

По его словам, у Москвы очень серьезные вопросы вызывает то, как военная коалиция во главе с США относится к этой угрозе и какие меры она предпринимает для ее подавления, при том, что номинально она американская коалиция была создана для борьбы с терроризмом, передает ФАН.

Лавров также отметил необходимость активизировать усилия, чтобы не допустить проникновения боевиков ИГ из Афганистана в Среднюю Азию и Россию. По его словам, присутствие террористов на севере и востоке Афганистана принимает угрожающие масштабы — «уже тысячи человек».

Он добавил, что многолетнее присутствие США и НАТО в Афганистане не принесло стране мира и стабильности, а сейчас необходимо начать процесс национального примирения при лидирующей роли самого афганского народа и учете интересов стран ближневосточного региона.

«У нас обоюдная озабоченность в связи с деградацией ситуации в сфере безопасности в этой стране, ростом террористической активности, наркотической угрозы, которая никуда не исчезает, и укреплением позиций ИГ на севере и востоке Афганистана.

К сожалению, приходится это констатировать, многолетнее военное присутствие США и НАТО не принесло афганцам мир и стабильность. Более того, недавно представленная американской администрацией стратегия по Афганистану сфокусирована на наращивании военно-силового давления на вооруженную оппозицию, хотя бесперспективность такого подхода и Москве, и, как я понимаю, Исламабаду, очевидна», — указал российский дипломат.

Вместе с тем сегодня же руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков указал, что позиции ИГ в Афганистане в последнее время весьма усиливаются, это проявляется, в частности, в том, что группировка пытается перехватить у наркогруппировок пути поставок наркотиков за границу, передает РИА «Новости».

«С учетом информации, поступающей от наших партнеров, мы видим вероятный сценарий активности ИГ в Афганистане в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что ИГ будет стремиться к перехвату контроля над героиновым трафиком. Чтобы обновить свое боевое ядро, ИГ сделает также упор на вербовке афганской молодежи и представителей других этнических групп с последующим их обучением в лагерях подготовки боевиков», — сказал силовик.

Десятью днями ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заметил, что Вашингтон, рассказывая о положении дел в Афганистане, в большинстве случаев представляет западной общественности картины, далекие от реальности.

«Нам рисуют картину гораздо радужнее, чем положение дел в действительности. Мы знаем, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России – прим. «Газета.Ru») по-прежнему контролирует около половины территории страны, никаких видимых перспектив урегулирования и диалога не просматривается, и что американцы ставят на военное решение конфликта, которое не работает», — указал дипломат.

Он также сообщил, что Афганистан становится новым плацдармом для ИГ, и это беспокоит не только Россию, но и многих центральноазиатских коллег Москвы.

«Россия делает все для того, чтобы запустить политический диалог внутри Афганистана, в то время как США делают ставку на военные средства. Американцы говорят, что их целью является интенсификация подавления террористических группировок, прежде всего, с воздуха. Они нас уверяют, что в течение года намереваются добиться крупных военных успехов в Афганистане», — резюмировал постпред.

Примечательным выглядит и заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, сделанное во вторник 6 февраля, о том, что США начинают перевод большей части своих войск из Ирака в Афганистан.