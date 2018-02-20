Деньги «против всех»: Собчак раскрыла своих спонсоров

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак рассказала о спонсорах своей предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Первым среди своих спонсоров Собчак назвала российского предпринимателя и общественного деятеля Владимира Палихата, который ранее занимал пост президента концерна «Росэнергомаш». Также Собчак заявила, что ради получения поддержки одного из своих спонсоров она отправлялась в поездку на Бали.

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«Следующий спонсор кампании — тот самый человек, ради которого мне пришлось полететь на Бали. Спасибо (директору логистической компании «Онего Шипинг») Александру Рослякову за то, что он поддержал мою кампанию», — сказала Собчак.

С этим эпизодом был связан небольшой скандал — ряд СМИ распространил информацию о поездке кандидата на Бали, которая состоялась во время сбора подписей. В публикациях подчеркивалось, что цель поездки — проведение корпоративного мероприятия для Рослякова. Собчак на эти обвинения отвечала в своем инстаграме: «Я обещала проводить кампанию, а не корпоративы — я держу слово».

Говоря о спонсорах, Собчак также упомянула предпринимателя Сергея Адоньева — совладельца компании Yota Devices. Впрочем, информация о его причастности к кампании Собчак появилась в СМИ еще на прошлой неделе. В 2017 году Адоньев занимал 124-е место в списке самых богатых предпринимателей России, по информации журнала Forbes. Его состояние оценивается в $800 млн.

Кандидат в президенты особо подчеркнула важность Адоньева для своей политической деятельности. «Без него, возможно, кампания бы не состоялась», — отметила Собчак.

Среди своих спонсоров кандидат упомянула также чету Расковаловых, которых СМИ относили к близким друзьям Ксении Собчак задолго до начала ее избирательной кампании. Вадим Расковалов — бизнесмен-девелопер, совладелец сети спортивных клубов SportLife. Его жена Яна Расковалова — искусствовед и дизайнер.

Кампания Собчак финансируется также из средств бизнесмена Анатолия Цыбулевского, который ранее занимал пост замдиректора Федеральной службы налоговой полиции, и владельца российского Forbes Александра Федотова. Последний говорил о своей причастности к политической деятельности Собчак еще в начале февраля.

«Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки. Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 тыс. подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — говорил бизнесмен.

Собчак уточнила, что назвала фамилии людей, которые разрешили ей их раскрыть, пояснив, что поддержку кампании оказывают и другие лица.

В ноябре прошлого года Собчак оценивала максимальные расходы на свою кампанию в $15 млн (более 850 млн руб.). Тогда же она заявила, что вложит в кампанию 40 млн руб. из своих личных средств. Таким образом она надеялась убедить российских предпринимателей спонсировать ее выдвижение.

В конце января текущего года официальный представитель кандидата в президенты Ксения Чудинова заявила РИА «Новости», что спонсоры выделят на избирательную кампанию Собчак 140 млн руб.

Согласно официальным данным ЦИК, избирательный фонд Собчак по состоянию на 29 января составляет 97,8 млн руб.

Согласно законодательству, максимальная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 400 млн руб. Средства, поступившие в фонды сверх этой суммы, будут возвращены отправителям.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

8 февраля ЦИК объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

В этом году в соответствии с законом не будет проводиться традиционная жеребьевка, которая определила бы порядок фамилий в списке — они будут расположены по алфавиту.