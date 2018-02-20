Германские медиа встретили выступление украинского президента Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности с завидной долей скептицизма и критики. Так, обозреватель газеты Die Zeit Михаэль Туманн убежден, что Порошенко своей речью на конференции загнал себя в невыгодное положение --

теперь проблематикой конфликта на юго-востоке Украины «будут интересоваться только эксперты», а у мирового сообщества к Донбассу «пропал интерес».

Туманн утверждает, что пропажа интереса к украинской теме — серьезная ошибка, в которой виноват Порошенко. Причина тому — очередная «дребезжащая» обвинительная речь в адрес России, которую украинский президент произнес перед «полупустым залом», говорится в статье Die Zeit.

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Об отсутствии какого-либо прогресса в восприятии темы Донбасса Киевом говорит и то, что после завершения выступления украинского президента зал откликнулся лишь аплодисментами «нескольких человек» и полным отсутствием каких-либо вопросов, пишет Туманн.

Он также сравнивает речь в Мюнхене с предыдущими выступлениями Порошенко «на донбасскую тему». Тогда послушать украинского президента приходило «больше народа», а на кофе-брейках люди обсуждали «и Украину, и мнимое российское вторжение».

Исчезновение интереса к Донбассу «печально и опасно» не только для Украины, но и для всей Европы, полагает автор.

В субботу, 17 февраля, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе Порошенко обвинил Россию в агрессии и интервенции на юго-восток страны. Украинский президент продемонстрировал в качестве доказательства своих слов порванный флаг Европейского союза, который привез из Авдеевки (пригород Донецка). Он заявил, что «его солдаты спасли флаг ЕС из-под огня», чтобы продемонстровать роль Донбасса как «форпоста Европы».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Порошенко показал флаг Евросоюза пустому залу.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — написала Захарова в своем фейсбуке.

Порошенко же, выступая перед посетителями Мюнхенской конференции, назвал условия для «переговоров между Москвой и Киевом». По словам президента Украины, шаги навстречу будут возможны лишь после того, как «россияне заберут своих солдат с его земли», а территориальная целостность Украины будет восстановлена. Также Порошенко потребовал «вернуть Крым» Киеву.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает материальной, финансовой и технической поддержки ополчению Донбасса.

Стоит отметить, что Украина ни разу в судебном порядке не смогла привести внятных доказательств присутствия военнослужащих Вооруженных сил России на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме того, Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, проведенного в соответствии с нормами международного права: 96% крымчан высказались за возвращение в состав России после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Помимо беспочвенной критики в адрес Российской Федерации на полях конференции в Мюнхене Порошенко встретился с рядом лидеров стран Евросоюза и НАТО, сообщила пресс-служба президента Украины. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Порошенко заявил, что Киев последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции, а также проводит «реформы сектора безопасности и обороны», стремясь соответствовать стандартам НАТО.

Разговаривая со Столтенбергом, Порошенко подчеркнул, что Украина «заинтересована в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО», чтобы достичь «дальнейшего прогресса» в отношениях с Североатлантическим альянсом.

При этом заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила в ходе Мюнхенской конференции, что Украина представляет собой единственную страну из четырех (кроме нее, членами НАТО хотят стать Грузия, Македония и Босния и Герцеговина. — «Газета.Ru»), стремящихся вступить в альянс, у которой курс на вступление в НАТО не прописан как часть национальной политики.

«Украина не продемонстрировала никакого плана действий относительно членства в НАТО», — заявила Гетемюллер.

Взаимодействие Украины и НАТО началось еще в 1991 году, когда после распада СССР Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества. В 2005 году, после «оранжевой революции», при президенте Викторе Ющенко, Украина решила вступить в НАТО «в ускоренном режиме», но получила отказ со стороны Германии и Франции. При Викторе Януковиче курс на членство в НАТО был свернут, но после государственного переворота в 2014 году Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.