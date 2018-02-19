Путь в тупик: русский след не вывел к Трампу

На минувших выходных президент США Дональд Трамп разразился новой тирадой в твиттере — американского лидера «прорвало» после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы, выдвинул обвинения в отношении 13 россиян и трех российских компаний.

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Сперва эта новость вызвала ликование Трампа — ведь в Минюсте заявили об отсутствии доказательств, что президент или его окружение были причастны к «вмешательству» Москвы в выборы. Кроме того, не было доказано, что действия российской стороны оказали какое-либо влияние на исход голосования. Трамп опубликовал свой первый торжествующий твит в ночь на 17 февраля.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году — задолго до того, как я объявил о своих планах баллотироваться. [Действия России] не оказали влияния на исход выборов. Кампания Трампа к этому непричастна — не было никакого сговора!» — написал американский лидер.

Напомним, в обвинительном заключении Министерства юстиции США перечислены имена 13 россиян. Все обвиняемые так или иначе связаны с российской компанией «Агентство интернет-исследований». В качестве ответчиков также указаны компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащие Евгению Пригожину.

В список обвиняемых, помимо самого Пригожина, попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария и Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

По версии следствия, указанные лица занимались организацией протестных акций в США с июня 2016 года. Обвиняемые якобы хотели распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, и поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

Как утверждает Мюллер, некоторые обвиняемые приезжали в США, чтобы собирать необходимую для вмешательства в выборы информацию. В Минюсте также заявили, что российские граждане приобретали и использовали компьютерную инфраструктуру, чтобы скрыть свое происхождение и не привлекать внимания правоохранительных органов США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер отметил, что обвиняемые выдавали себя за американских активистов, создавали поддельные аккаунты в социальных сетях и с их помощью продвигали политические акции. «Некоторые из обвиняемых, притворяясь гражданами США, общались с ничего не подозревающими лицами, связанными с кампанией Трампа», — говорится в документе американского Минюста.

Не безоблачное счастье

Формулировка о «ничего не подозревавших» республиканцах привела в восторг Трампа и республиканцев, однако радость от этой «победы» быстро улетучилась. Вопреки заявлениям Мюллера, многие СМИ трактовали выводы следствия как доказательство «нечестной» победы Трампа на выборах. Раздосадованный президент тут же обрушился на «лживые СМИ» с критикой.

«Забавно, как СМИ, делающие фальшивые новости, не хотят говорить о том, что российская группа была сформирована в 2014 году — намного раньше, чем я объявил, что буду баллотироваться. Может, они знали, что я буду участвовать в выборах еще до того, как я сам об этом узнал!» — съязвил Трамп.

«Под раздачу» попало и ФБР — Трамп даже припомнил ведомству недавнюю трагедию во Флориде. «Очень жаль, что ФБР упустило многочисленные сигналы, исходившие от школьного стрелка во Флориде. Это неприемлемо. Они потратили слишком много времени, пытаясь доказать связь русских с моей президентской кампанией — где не оказалось никакого сговора», — упрекнул он спецслужбу.

Напомним, стрельба произошла в школе Марджори Стонман Дуглас 14 февраля. Бывший ученик Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, открыл по учащимся огонь из автоматической винтовки. В результате стрельбы погибли 17 человек, еще 20 пострадали.

После публикации обвинительного заключения по делу о «российском вмешательстве» Трамп высказал недовольство и в адрес своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Президент разозлился, поскольку Макмастер не проявил должного рвения, чтобы защитить своего начальника и подтвердить честность его победы на выборах.

«Генерал Макмастер забыл сказать, что русским не удалось повлиять или изменить результаты выборов 2016 года, и что единственный сговор был между Россией и жуликоватой Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и демократами!» — написал в твиттере Трамп.

Он не забыл и о своем предшественнике Бараке Обаме. «Никогда не смогу понять, почему Обама мог отправить $1,7 млрд наличными Ирану и никто в Конгрессе, ФБР или Минюсте не потребовал провести расследование!» — негодовал американский президент. Кроме того, Трамп поддержал калифорнийского демократа Адама Шиффа, возложившего вину за российское вмешательство на бывшего президента.

Правда, сделал это в присущей себе манере: «В итоге Адам Шифф, этот неконтролируемый монстр, обвинил администрацию Обамы во вмешательстве в выборы. Наконец он хоть в чем-то прав. Обама был президентом и знал об угрозе, но ничего не сделал. Спасибо, Адам», — говорится в президентском твите.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, каждая из партий попытается использовать результаты расследования своих интересах. «Демократы — для того, чтобы торпедировать администрацию Трампа, а республиканцы — для того, что выводить на первое место факт вмешательства России и характер РФ как угрозы», — пояснил эксперт.

В Демократической партии будут делать упор на то, что вмешательство было, что оно было направлено против Хиллари Клинтон, и вне зависимости от того, имел ли место сговор — Трамп не может считаться легитимным президентом, сказал американист.

Республиканцы же будут использовать как щит слова Мюллера об отсутствии влияния «российского вмешательства» на исход выборов. «В то же время республиканцы будут делать акцент на усиление враждебности в отношении России», — констатировал Суслов.

Россия: что дальше

Газета Politico обратила особое внимание на тот факт, что во всей череде своих гневных твитов Трамп не высказал прямых обвинений в адрес, собственно, русских.

«Если задача России заключалась в том, чтобы создать раздор, раскол и хаос внутри нашей политической системы, то после всех слушаний, расследований и внутрипартийных разборок, они преуспели больше, чем в самых смелых своих фантазиях. В Москве сейчас хохочут до колик. Будь умнее, Америка!» — говорится в единственном твите президента США, непосредственно касающемся РФ.

У российских политиков содержание обвинительного заключения Минюста вызвало недоумение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, назвала «абсурдными» обвинения, выдвинутые в адрес российских граждан. «Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — предположила Захарова.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечает, что для самих обвиняемых последствия будут незначительными в случае, если они не будут выезжать за рубеж.

«Если эти лица окажутся на территории третьих стран, то высока вероятность, что их арестуют по американскому обвинительному заключению и экстрадируют в США», — признал эксперт. При этом вероятность того, что Россия сама экстрадирует этих граждан в Соединенные Штаты, очень мала. «Можно даже говорить о том, что ее вообще нет», — добавил Суслов.

По мнению ведущего аналитика Brookings Institute Стивена Пайфера, «обвинения, скорее всего, усилят давление на администрацию, чтобы применить дальнейшие санкции против России». Он напомнил, что предложение об этом высказывал глава Минфина США Стивен Мнучин.

В свою очередь, ведущий эксперт Atlantic Council Мэфью Берроуз считает, что атака против России дает противникам Трампа «загнать его в угол». Собеседник «Газеты.Ru» также ожидает, что демократы и республиканцы призовут к новым санкциям против упомянутых в обвинениях россиян.